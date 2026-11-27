Bộ đôi điện thoại cao cấp nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa được các chuỗi bán lẻ ủy quyền lớn tại Việt Nam đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng.

Đại lý chính hãng đồng loạt hạ giá

Ghi nhận tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, FPT Shop và Di Động Việt, giá bán của bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được điều chỉnh giảm trực tiếp 1 triệu đồng so với mức giá niêm yết trước đó.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hiện đang giảm 1 triệu đồng trên các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Cụ thể, tại hệ thống FPT Shop và Thế Giới Di Động, phiên bản iPhone 18 Pro 256GB giảm từ 38,99 triệu đồng xuống còn 37,99 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu máy cao cấp hơn là iPhone 18 Pro Max 256GB cũng hạ từ mức giá niêm yết 41,99 triệu đồng xuống còn 40,99 triệu đồng.

Tại chuỗi Di Động Việt, trong chương trình khuyến mãi Black Friday (áp dụng từ ngày 26/11 đến 29/11), iPhone 18 Pro 256GB hiện được mở bán với giá chỉ từ 37,99 triệu đồng. Đối với iPhone 18 Pro Max 256GB, phiên bản màu đen có giá ưu đãi từ 40,79 triệu đồng, còn các phiên bản màu sắc khác gồm xanh, bạc và đỏ có giá từ 40,99 triệu đồng.

Bên cạnh mức giảm trực tiếp vào giá bán, các hệ thống bán lẻ còn kết hợp nhiều chương trình liên kết tài chính để tăng sức hút.

Người mua tại FPT Shop khi thanh toán qua thẻ tín dụng Techcombank Credit được giảm thêm 1.000.000 đồng. Tại Thế Giới Di Động, khách hàng thanh toán qua thẻ VPBank hoặc HSBC được giảm thêm 2.000.000 đồng đối với iPhone 18 Pro, hoặc giảm 1.000.000 đồng qua Techcombank cho iPhone 18 Pro Max. Ngoài ra, các chuỗi còn duy trì chính sách trả chậm hoặc trả góp 0% lãi suất cùng chương trình thu cũ đổi mới trợ giá cao, giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí lên đời máy.

Người dùng quyết định chọn iPhone 18 Pro Max thay vì iPhone Duo

Nếu như ở thời điểm mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, người dùng vẫn còn chần chừ giữa việc xuống tiền cho bộ đôi sản phẩm này hay chờ iPhone Duo ra mắt, thì giờ đây đã khác.

Việc iPhone Duo không có các đột phá mới, bên cạnh đó vẫn còn nhiều lỗi như ứng dụng chưa được tối ưu, xuất hiện sự cố nứt, gãy màn hình… đã khiến cho người dùng quyết định lựa chọn iPhone 18 Pro Max thay vì chiếc iPhone gập mới này.

“Mình từng trì hoãn mua iPhone 18 Pro Max để chờ iPhone Duo. Thế nhưng, mẫu máy gập mới của Apple lại không có nhiều khác biệt, cộng thêm lỗi nứt gãy màn hình làm mình mất niềm tin nên đành chuyển hướng sang dòng Pro Max”, anh Thanh Hoàng (TPHCM), người dùng vừa sở hữu iPhone 18 Pro Max 512GB chia sẻ.

Theo chia sẻ từ đại diện các hệ thống bán lẻ, hiện bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng.

Cả hai thiết bị đều vận hành trên vi xử lý A20 Pro sản xuất theo tiến trình 2nm gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và cụm Neural Engine 16 lõi, kết hợp hệ thống buồng hơi thế hệ mới giúp tăng cường hiệu quả tản nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Về khả năng hiển thị, iPhone 18 Pro được trang bị màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, còn phiên bản Pro Max sở hữu màn hình rộng 6,9 inch. Cả hai màn hình đều đạt tần số quét 120Hz, độ sáng đỉnh ngoài trời chạm ngưỡng 3.000 nits, cùng khung nhôm nguyên khối và mặt kính cường lực Ceramic Shield 2 gia tăng độ bền chống trầy xước.

Hệ thống nhiếp ảnh cũng là điểm cộng vượt trội với cụm 3 camera 48MP Pro Fusion, trong đó ống kính chính hỗ trợ khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, camera Telephoto 4x (tiêu cự 100mm) và tính năng quay video chuẩn điện ảnh 4K Dolby Vision 120 fps. Về dung lượng Pin, iPhone 18 Pro Max đáp ứng thời gian phát video liên tục lên đến 43 giờ, còn iPhone 18 Pro có khả năng nạp lại 50% pin chỉ trong 15 phút với củ sạc nhanh từ 60W.

Mức giảm 1 triệu đồng cùng các ưu đãi tài chính đi kèm được xem là cơ hội tốt để người tiêu dùng trong nước tiếp cận hai mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple với chi phí tối ưu hơn.