Trong khi iPhone 18 Pro vừa ra mắt chưa lâu, những tin đồn về iPhone 20 Pro - mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm của Apple, đã bắt đầu nóng lên.

Theo các thông tin rò rỉ mới, thiết kế màn hình cong bốn cạnh được đồn đoán trên mẫu iPhone cao cấp năm tới - iPhone 20 Pro có thể chỉ là bước trung gian trước khi Apple tiến tới một thiết kế tham vọng hơn nhiều.

Concept smartphone của Xiaomi với màn hình "thác nước" cong ở cả bốn cạnh. Ảnh: Xiaomi

Và nghịch lý nằm ở chỗ, thiết kế iPhone toàn màn hình mà Apple được cho là mong muốn có thể lại phụ thuộc vào công nghệ màn hình của Samsung.

iPhone không viền trong mơ của Apple có thể cần đến Samsung

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang hướng tới một loại màn hình OLED hoàn toàn mới, có khả năng bao quanh thân máy.

Tuy nhiên, công nghệ này không phải sản phẩm do các kỹ sư tại Cupertino phát triển, mà được cho là đang nằm trong quá trình nghiên cứu của Samsung.

Tài khoản rò rỉ Instant Digital trên Weibo cho biết Apple đang chờ Samsung hoàn thiện một loại màn hình có thể uốn cong gần như theo chiều dọc quanh các góc điện thoại, biến phần cạnh bên của thiết bị thành một phần của màn hình.

Công nghệ này khác đáng kể so với màn hình cong từng được gọi là “màn hình thác nước”.

Thay vì chỉ cong nhẹ từ mặt trước xuống cạnh máy, tấm nền phẳng có thể được bẻ gần 90 độ ở cả bốn cạnh.

Nếu thành hiện thực, gần như toàn bộ bề mặt bên ngoài của iPhone sẽ trở thành khu vực hiển thị.

Samsung được cho là gọi công nghệ này là “màn hình toàn diện, toàn màn hình” (full-surround, full-screen display).

Về ý tưởng, thiết kế này khá giống một mẫu điện thoại ý tưởng mà Xiaomi từng giới thiệu vào năm 2021.

Apple từ lâu được biết đến với khả năng kiểm soát chặt chẽ thiết kế và công nghệ trên các sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực màn hình OLED, hãng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nhà cung cấp bên ngoài, trong đó Samsung Display là một trong những đối tác quan trọng.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, Apple đang muốn tạo ra một cuộc cách mạng khác về thiết kế smartphone, nhưng công nghệ hiện tại vẫn chưa đủ trưởng thành để đáp ứng các yêu cầu của hãng.

Một trong những thách thức lớn nhất là hiện tượng méo hình và thay đổi màu sắc tại các góc màn hình. Khi tấm nền bị bẻ cong gần 90 độ, chất lượng hiển thị ở khu vực này có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Với tiêu chuẩn hình ảnh ngày càng cao trên smartphone cao cấp, đây là vấn đề mà Samsung cần giải quyết trước khi công nghệ có thể được thương mại hóa rộng rãi.

Video concept iPhone 20 Pro Max. (Nguồn: Léoraxis/YouTube)

Một bài toán khác thậm chí còn khó hơn nằm ở lớp bảo vệ của màn hình OLED. Khi tấm nền bị uốn cong mạnh ở cả bốn cạnh, việc duy trì lớp bao bọc bảo vệ OLED khỏi độ ẩm và các tác động bên ngoài trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Màn hình phủ kín thân máy có thể gây khó cho kết nối

Thách thức đáng kể nhất có lẽ nằm ở hệ thống kết nối. Smartphone hiện nay sử dụng phần khung bằng kim loại hoặc vật liệu khác để bố trí và bảo vệ nhiều linh kiện, trong đó có các thành phần liên quan đến hệ thống anten.

Nếu màn hình phủ gần như toàn bộ thân máy, những vị trí vốn dành cho anten sẽ bị thay đổi hoặc che phủ.

Điều đó buộc các kỹ sư phải tìm ra một kiến trúc hoàn toàn mới để đảm bảo khả năng kết nối không bị suy giảm.

Đây cũng là lý do thiết kế iPhone 20 Pro không viền hoàn toàn có thể vẫn còn cách thời điểm thương mại hóa thực tế khá xa.

Kể từ khi những tin đồn đầu tiên về iPhone 20 Pro không viền xuất hiện, người dùng đã đặc biệt quan tâm đến khả năng Apple thực hiện một cuộc đại tu thiết kế nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone.

Một số người lo ngại việc loại bỏ viền màn hình sẽ ảnh hưởng đến camera selfie hoặc buộc Apple phải thay đổi cách hoạt động của Dynamic Island.

Trong khi đó, những người khác vẫn hoài nghi liệu sự thay đổi này có thực sự mang lại lợi ích thiết thực.

Samsung có thể là hãng đầu tiên sử dụng công nghệ này?

Nếu có một công ty đủ kinh nghiệm để đưa màn hình cong cực đoan lên smartphone thương mại, Samsung có lẽ là ứng viên sáng giá nhất. Hãng từng đi tiên phong với màn hình cong trên Galaxy S6 Edge và Galaxy S7 Edge.

Concept iPhone trong tương lai. Ảnh: Instant Digital trên Weibo

Tuy nhiên, Samsung sau đó dần quay trở lại thiết kế màn hình phẳng. Galaxy S24 Ultra là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này, khi hãng từ bỏ màn hình cong để chuyển sang màn hình phẳng.

Trong khi đó, Apple cũng từng sử dụng thiết kế bo cong trên iPhone 11 series. Từ iPhone 12, hãng chuyển sang khung máy với các cạnh phẳng và màn hình phẳng.

Vì vậy, việc iPhone kỷ niệm 20 năm quay trở lại với màn hình cong có thể được xem như một sự gợi nhắc đến iPhone X – mẫu máy đánh dấu 10 năm iPhone.

Tuy nhiên, với công nghệ màn hình bao quanh toàn bộ thân máy, sẽ không bất ngờ nếu Samsung quyết định đưa nó lên một sản phẩm của chính mình trước Apple.

Nhiều khả năng công nghệ này khó xuất hiện trên toàn bộ dòng Galaxy S ngay lập tức, nhưng Samsung hoàn toàn có thể thử nghiệm trên một phiên bản đặc biệt.

Theo hướng đó, iPhone 20 Pro có thể chỉ là một bước trung gian. Màn hình cong bốn cạnh dự kiến xuất hiện trên mẫu máy kỷ niệm 20 năm có thể mở đường cho Apple tiến tới mục tiêu lớn hơn: một chiếc iPhone gần như không còn khung viền và có màn hình bao phủ toàn bộ bề mặt.

iPhone 20 Pro toàn màn hình có thể trở thành “ác mộng” về độ bền

Dù ý tưởng này rất hấp dẫn về mặt công nghệ, thiết kế màn hình bao quanh các cạnh cũng đặt ra câu hỏi lớn về độ bền.

Màn hình cong từ lâu đã gây tranh luận vì dễ xảy ra tình trạng chạm nhầm khi lòng bàn tay chạm vào mép màn hình. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là khả năng chống chịu khi điện thoại bị rơi.

Khi màn hình kéo dài xuống tận các cạnh, khu vực vốn được bảo vệ bởi khung máy sẽ trở thành một phần dễ tổn thương. Chỉ một cú rơi ở góc máy cũng có thể gây hư hại cho màn hình đắt tiền.

Việc sử dụng ốp bảo vệ cũng có thể làm mất đi phần nào ý nghĩa của thiết kế. Nếu phải bọc kín các cạnh để bảo vệ màn hình, lợi thế thẩm mỹ và trải nghiệm “toàn màn hình” sẽ không còn rõ ràng.

Vì vậy, dù iPhone 20 Pro với màn hình bao quanh thân máy có thể trở thành một trong những thiết kế smartphone gây chú ý nhất của Apple, công nghệ này vẫn phải vượt qua hàng loạt rào cản về chất lượng hiển thị, độ bền và khả năng kết nối.

(Theo PhoneArena, Macworld)