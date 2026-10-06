Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ khắc phục một trong những điểm yếu gây tranh cãi nhất trên Galaxy S26 Ultra, đặc biệt là chất lượng màn hình.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến hàng loạt cải tiến so với Galaxy S26 Ultra.

Thời gian gần đây, Samsung liên tục giới thiệu những công nghệ và smartphone đáng chú ý, từ Galaxy Z Fold 8 cho đến tính năng Privacy Display.

Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hãng duy trì trên thế hệ flagship Galaxy S tiếp theo vào năm 2027.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới. Ảnh: OnLeaks

Galaxy S27 Ultra có thể giảm những đánh đổi về màn hình

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất Samsung đưa lên Galaxy S26 Ultra là Privacy Display.

Tính năng này cho phép kiểm soát các điểm ảnh trên màn hình theo cách đặc biệt, khiến nội dung hiển thị trở nên tối hoặc gần như biến mất đối với những người nhìn từ hai bên, phía trên hoặc phía dưới.

Privacy Display mang đến một lớp bảo mật hữu ích, đặc biệt trong những môi trường công cộng.

Người dùng có thể hạn chế người xung quanh nhìn trộm nội dung trên điện thoại mà không cần sử dụng miếng dán chống nhìn trộm.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng kéo theo một cái giá không nhỏ: chất lượng hiển thị của Galaxy S26 Ultra bị ảnh hưởng.

Theo một nguồn tin trong ngành trong phiên hỏi đáp trên X, nền tảng trước đây được gọi là Twitter, Samsung đang tìm cách cải thiện những hạn chế này trên Galaxy S27 Ultra.

Không chỉ gây khó chịu cho một số người dùng, thậm chí khiến họ cảm thấy mỏi mắt hoặc buồn nôn, màn hình Galaxy S26 Ultra còn bị cho là có góc nhìn kém hơn một số đối thủ ngay cả khi Privacy Display được tắt.

Vấn đề trở nên rõ ràng hơn khi Privacy Display được kích hoạt. Khi đó, điện thoại chủ động tắt một số điểm ảnh để hạn chế khả năng người khác nhìn thấy nội dung từ góc nghiêng.

Hệ quả là độ phân giải hiển thị thực tế bị giảm, khiến hình ảnh và chữ có thể kém sắc nét hơn.

Một nguồn tin trong ngành dường như đã xác nhận Samsung đang xử lý những vấn đề này. Nếu thông tin trên chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể mang đến một màn hình vừa bảo mật hơn vừa có chất lượng hiển thị tốt hơn thế hệ hiện tại.

Đây sẽ là thay đổi đáng kể, bởi màn hình vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trên dòng Galaxy Ultra.

Việc cải thiện độ sắc nét và góc nhìn có thể giúp Samsung loại bỏ một trong những điểm khiến Galaxy S26 Ultra gây thất vọng.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra trông rất ấn tượng trên lý thuyết, nhưng một số người dùng lại gặp vấn đề với nó. Ảnh: PhoneArena

Nếu Samsung thực sự giải quyết được các hạn chế trên, Galaxy S27 Ultra có thể mang lại trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn đáng kể. Màn hình sẽ được kỳ vọng hiển thị sắc nét, rõ ràng hơn ngay cả khi Privacy Display đang hoạt động.

Đáng chú ý, một số người dùng Galaxy S26 Ultra thậm chí đã trả lại máy vì không hài lòng với vấn đề liên quan đến màn hình. Điều này cho thấy đây không đơn thuần là một nhược điểm nhỏ đối với một bộ phận khách hàng.

Nếu Samsung đồng thời cải thiện được góc nhìn, Galaxy S27 Ultra sẽ trở thành mẫu flagship rất đáng chờ đợi.

Galaxy S26 Ultra chưa đủ sức thuyết phục

Galaxy S26 Ultra vẫn là một smartphone cao cấp xuất sắc xét trên tổng thể. Tuy nhiên, những hạn chế về màn hình, thiết kế bo tròn hơn và cụm camera có vẻ lỗi thời đã khiến một số người dùng không bị thuyết phục.

Thay vì Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 hiện được đánh giá là mẫu điện thoại Samsung đáng mua hơn trong năm nay nhờ thiết kế gập cùng những tính năng mới như Privacy Display.

Tuy nhiên, nếu Galaxy S27 Ultra thực sự khắc phục được các vấn đề màn hình của thế hệ tiền nhiệm, cán cân có thể thay đổi hoàn toàn.

Khi đó, dòng Ultra sẽ một lần nữa trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn sở hữu flagship Android cao cấp nhất của Samsung.

Và màn hình vẫn chưa phải tất cả. Galaxy S27 Ultra còn được đồn đoán sẽ sở hữu pin lớn hơn, một nâng cấp mà người dùng Galaxy lâu năm đã chờ đợi từ lâu, cùng thiết kế mới gây nhiều tranh luận.

Nếu Samsung giải quyết được những điểm yếu của Galaxy S26 Ultra đồng thời mang đến các nâng cấp phần cứng đáng giá, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành một trong những smartphone đáng chú ý nhất năm 2027.

(Theo PhoneArena)