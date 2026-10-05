Kỷ nguyên của những mẫu smartphone gập theo kiểu màn hình rộng đang ngày càng rõ nét và Galaxy Z Fold 8 cùng iPhone Duo có thể sắp phải đối mặt với một đối thủ mới.

Thị trường smartphone gập đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới khi thiết kế gập ngang với màn hình bên trong rộng ngày càng được nhiều nhà sản xuất chú ý. Sau những cái tên đáng chú ý như Galaxy Z Fold 8 và iPhone Duo, Honor được cho là đang chuẩn bị gia nhập cuộc đua bằng một mẫu smartphone gập hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào tháng 1/2026.

Honor đang phát triển một mẫu điện thoại gập ngang mới (trong ảnh là chiếc Honor Magic Vs3 khi mở ra). Ảnh: Honor

Honor chuẩn bị ra mắt smartphone gập rộng giá khoảng 1.470 USD

Những tin đồn đầu tiên về mẫu điện thoại gập mới của Honor xuất hiện từ khoảng 8 tháng trước. Khi đó, một tài khoản chuyên rò rỉ thông tin trên Weibo đăng tải một bài viết khá bí ẩn, hé lộ rằng một thiết bị màn hình gập với kiểu dáng hoàn toàn mới đang được phát triển.

Thông tin này sau đó được Huawei Central đăng tải, trước khi tiếp tục nhận được sự xác nhận từ Digital Chat Station, một trong những nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trên Weibo. Người này đồng thời tiết lộ thêm một số thông tin về phần cứng của mẫu smartphone gập mới đến từ Honor.

Mới đây, một nguồn tin khác khá tích cực trên Weibo, sử dụng tài khoản Smart Pikachu, tiếp tục đưa ra thông tin đáng chú ý. Theo nguồn tin này, mẫu smartphone gập màn hình rộng của Honor dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 1, qua đó gia nhập một phân khúc đang ngày càng trở nên sôi động.

Nếu thông tin này chính xác, Honor sẽ trở thành một trong những hãng điện thoại tiếp theo theo đuổi kiểu thiết kế gập rộng, vốn đang được xem là một hướng phát triển mới của smartphone màn hình gập cao cấp.

Honor hiện đã có dòng smartphone màn hình gập dạng sách quen thuộc mang tên Honor V. Tuy nhiên, trước đây công ty từng phát triển thêm một dòng sản phẩm trung gian mang thương hiệu Vs.

Dòng Honor Vs được định vị như một sản phẩm nằm giữa các thế hệ smartphone gập flagship lớn, giúp Honor duy trì chu kỳ ra mắt đều đặn hơn. Về cơ bản, chiến lược này tạo ra nhịp phát triển kiểu “tick-tock”, với hai thiết bị được giới thiệu trong một năm.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các nguồn tin Trung Quốc, mẫu smartphone gập rộng mới sẽ đảm nhiệm vai trò thay thế dòng Vs, bao gồm cả vị trí sản phẩm và mức giá.

Honor được cho là sẽ định giá thiết bị mới từ 9.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.470 USD. Đây không phải mức giá rẻ, nhưng đổi lại người dùng có thể nhận được một cấu hình rất mạnh nếu những thông tin rò rỉ hiện tại là chính xác.

Cấu hình cao cấp, Galaxy Z Fold 8 và iPhone Duo phải dè chừng

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phần cứng. Mẫu smartphone gập rộng sắp tới của Honor được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 và iPhone Duo về cấu hình.

iPhone Duo phải dè chừng với mẫu smartphone gập sắp ra mắt của Honor. Ảnh: Future / Tom's Guide

Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6, nền tảng chip cao cấp mới nhất của Qualcomm. Máy có thể được trang bị màn hình chính 7,6 inch cùng màn hình ngoài 5,5 inch. Đáng chú ý, màn hình bên trong được cho là sở hữu tỷ lệ 4:3, tạo ra không gian hiển thị rộng và gần với hình vuông hơn so với nhiều smartphone gập dạng sách hiện nay.

Cách tiếp cận này có thể giúp Honor tạo ra khác biệt rõ rệt về trải nghiệm sử dụng. Khi mở máy, màn hình rộng sẽ phù hợp hơn với các tác vụ như đọc tài liệu, duyệt web, xem video hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Không chỉ tập trung vào màn hình, Honor dường như còn muốn biến mẫu smartphone gập mới thành một thiết bị nhiếp ảnh cao cấp. Máy được đồn đoán sở hữu camera chính độ phân giải lên tới 200MP, kết hợp với camera telephoto dạng kính tiềm vọng.

Cụm camera nhiều khả năng được bố trí theo dạng đảo camera nằm ngang ở mặt lưng, tạo cho thiết bị một diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay.

Một trong những thông số gây chú ý nhất của mẫu Honor gập rộng là dung lượng pin. Nguồn tin rò rỉ cho biết thiết bị có thể được trang bị viên pin vượt mốc 7.000 mAh.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những smartphone có pin lớn nhất trong phân khúc điện thoại gập rộng mới nổi. Dung lượng pin lớn có thể giúp Honor giải quyết một trong những điểm yếu cố hữu của smartphone màn hình gập: thời lượng sử dụng thường khó sánh với điện thoại dạng thanh có cùng kích thước.

Với màn hình trong 7,6 inch, chip flagship, hệ thống camera độ phân giải cao và viên pin hơn 7.000 mAh, Honor rõ ràng đang hướng mẫu máy mới tới nhóm người dùng cao cấp thay vì chỉ tạo ra một sản phẩm thử nghiệm.

Nếu mức giá khởi điểm 9.999 nhân dân tệ được giữ nguyên, mẫu smartphone gập này sẽ trở thành đối thủ đáng chú ý của Galaxy Z Fold 8 và iPhone Duo.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)