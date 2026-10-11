iPhone Air 2 được đồn đoán sẽ có 2 nâng cấp cực sáng giá. Tuy nhiên, những cải tiến này liệu có đủ thuyết phục người dùng móc hầu bao nghìn USD?

Khi ra mắt vào năm tới, iPhone Air 2 có thể trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí lấn át iPhone 18 và iPhone 18e phiên bản tiêu chuẩn, ít nhất xét trên bảng thông số kỹ thuật.

iPhone Air 2 có thể mỏng hơn so với iPhone Air.

Giống như iPhone Air thế hệ đầu tiên, mẫu máy này được kỳ vọng sở hữu thiết kế cực mỏng, mang lại vẻ ngoài ấn tượng và cảm giác cầm nắm khác biệt. Đáng chú ý, Apple có thể bổ sung những nâng cấp quan trọng nhằm khắc phục một số hạn chế lớn nhất của thế hệ trước.

Dù vậy, ngay cả khi được cải tiến, iPhone Air 2 vẫn sẽ phải đối mặt với bài toán khó: thuyết phục phần đông người dùng chấp nhận đánh đổi tính thực dụng để đổi lấy một thiết kế thanh mảnh. Nếu không giải quyết được vấn đề này, sản phẩm có nguy cơ đi vào vết xe đổ của iPhone 16 Plus và iPhone 13 mini: được một bộ phận khách hàng yêu thích, nhưng dần bị phần đông thị trường lãng quên.

iPhone Air 2 có thể mỏng hơn nữa

Những tin đồn mới nhất đang phác họa iPhone Air 2 như một trong những mẫu điện thoại đáng chú ý nhất của Apple trong vài năm tới. Sau khi iPhone Air thế hệ đầu tiên vấp phải những ý kiến trái chiều vì chỉ có một camera sau và dung lượng pin tương đối hạn chế, Apple được cho là sẽ khắc phục cả hai vấn đề trên phiên bản kế nhiệm.

Đáng chú ý, iPhone Air 2 có thể tiếp tục giảm độ dày thêm 0,4mm, xuống còn khoảng 5,2mm. Đây là con số đặc biệt ấn tượng nếu đặt cạnh những mẫu iPhone thông thường. Để dễ hình dung, iPhone 17 dày khoảng 8mm, trong khi iPhone 18 Pro Max có độ dày khoảng 8,75mm.

Chênh lệch vài milimet nghe có vẻ không đáng kể, nhưng trên một thiết bị cầm tay, đây lại là khác biệt lớn. Theo những thông số được đề cập, iPhone Air 2 có thể mỏng hơn khoảng 40% so với các mẫu iPhone 18 Pro và mỏng hơn khoảng 35% so với iPhone 17 tiêu chuẩn. Nói cách khác, thân máy có thể mỏng hơn hơn một phần ba so với những chiếc iPhone dạng thanh thông thường.

Thiết kế siêu mỏng chắc chắn sẽ giúp iPhone Air 2 tạo được dấu ấn riêng trên thị trường. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là Apple được cho là sẽ bổ sung camera thứ hai, đồng thời nâng dung lượng pin từ 3.150 mAh lên ít nhất 3.500 mAh.

iPhone Air mỏng hơn đáng kể so với iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Nếu thông tin này chính xác, dung lượng pin sẽ tăng hơn 10% so với thế hệ trước. Đây là cải tiến đáng hoan nghênh, nhất là khi thời lượng sử dụng luôn là một trong những yếu tố quan trọng đối với người mua điện thoại cao cấp. Dẫu vậy, mức tăng này chưa chắc đủ để giải quyết triệt để những hạn chế của iPhone Air.

iPhone Air 2 vẫn có thể hụt hơi khi chạy tác vụ nặng

iPhone Air thế hệ đầu tiên từng gây bất ngờ nhờ tốc độ xử lý nhanh và thời lượng pin tương đối tốt trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, thiết bị vẫn bộc lộ những hạn chế đáng kể khi phải hoạt động liên tục với cường độ cao.

Sử dụng phiên bản tùy biến của chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro, iPhone Air có khả năng xử lý nhanh nhiều tác vụ. Nhưng do thân máy quá mỏng, không gian dành cho hệ thống tản nhiệt bị hạn chế, khiến thiết bị có thể nóng lên nhanh chóng. Khi nhiệt độ tăng cao, hệ thống sẽ giảm hiệu năng để bảo vệ linh kiện, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn.

Thời lượng pin cũng có câu chuyện tương tự. Với nhu cầu sử dụng vừa phải, iPhone Air có thể đáp ứng một ngày làm việc. Nhưng khi chơi game lâu, quay video liên tục hoặc thực hiện nhiều tác vụ nặng, pin sẽ hao nhanh hơn và trải nghiệm sử dụng trở nên kém ổn định.

Những hạn chế này không hoàn toàn bất ngờ đối với một thiết bị ưu tiên độ mỏng. Vấn đề là iPhone Air 2 có thể tiếp tục đối mặt với những đánh đổi tương tự. Nếu thân máy còn mỏng hơn, Apple sẽ càng khó bố trí không gian tản nhiệt cho bộ xử lý. Viên pin lớn hơn cũng chưa chắc cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng trong các tình huống tiêu thụ nhiều năng lượng.

Dù vậy, thế hệ chip A20 Pro được kỳ vọng mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu suất năng lượng. Nhờ đó, iPhone Air 2 có thể xử lý tác vụ nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm điện hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Với phần lớn người dùng smartphone, hiệu năng này có thể đã đủ đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Nhưng đây chính là điểm mấu chốt: đủ dùng không đồng nghĩa xứng đáng với mức giá cao cấp.

Giá dự kiến hơn 1.000 USD khiến iPhone Air 2 khó cạnh tranh

Theo những đồn đoán hiện nay, iPhone Air 2 có thể được bán với giá khởi điểm 1.099 USD hoặc 1.199 USD. Ở mức giá này, người mua không chỉ kỳ vọng một chiếc điện thoại đẹp và mỏng, mà còn muốn có hiệu năng ổn định, hệ thống camera linh hoạt và thời lượng pin đáng tin cậy.

Trong khi đó, iPhone Air 2 có thể vẫn phải chấp nhận một loạt hạn chế để duy trì thiết kế siêu mỏng. Máy được cho là thiếu một lõi GPU so với cấu hình chip cao cấp đầy đủ, không có camera thứ ba, có nguy cơ giảm hiệu năng khi chạy tác vụ nặng và chỉ được trang bị một loa.

Đặc biệt, thời lượng pin vẫn là yếu tố khiến người dùng phải cân nhắc. Một chiếc điện thoại đắt tiền nhưng buộc chủ nhân thường xuyên để ý đến mức pin hoặc hạn chế sử dụng những tính năng tiêu tốn nhiều năng lượng sẽ khó tạo được sức hút rộng rãi.

Camera thứ hai và viên pin lớn hơn chắc chắn giúp iPhone Air 2 trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nếu các nhược điểm về tản nhiệt, hiệu năng duy trì và thời lượng pin chưa được xử lý triệt để, những nâng cấp này có thể vẫn chưa đủ để thuyết phục khách hàng bỏ ra hơn 1.000 USD.

Trong phân khúc cao cấp, người dùng có thể sẵn sàng trả thêm tiền cho thiết kế độc đáo, nhưng họ thường không muốn phải hy sinh quá nhiều tính năng thiết yếu. Đây là thách thức lớn đối với Apple khi tìm cách định vị iPhone Air bên cạnh những dòng máy Pro vốn có cấu hình toàn diện hơn.

(Theo PhoneArena)