Exynos 2700 bất ngờ cho thấy sức mạnh cạnh tranh với chip Snapdragon cao cấp, buộc Samsung phải cân nhắc một thay đổi lớn trên Galaxy S27 Ultra.

Exynos đang thực sự cạnh tranh với Snapdragon

Trong nhiều năm, Exynos thường bị xem là lựa chọn yếu hơn so với Snapdragon của Qualcomm. Tuy nhiên, tình thế đang thay đổi khi Samsung ngày càng cải thiện thiết kế chip cũng như công nghệ sản xuất bán dẫn của mình.

Hình ảnh được cho là mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: geeky-gadgets

Hiện Exynos đã bắt đầu cạnh tranh đáng kể với các bộ xử lý hiệu năng cao đến từ Qualcomm, MediaTek và Apple. Trong số này, Qualcomm, MediaTek và Apple đều được xem là những công ty thiết kế chip “fabless”, tức không trực tiếp sở hữu nhà máy sản xuất bán dẫn quy mô lớn, mà phụ thuộc vào đối tác gia công.

Cả ba đều sử dụng TSMC để sản xuất chip. Đây có thể trở thành một điểm yếu trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp, khi chuỗi cung ứng bán dẫn tập trung vào một số ít nhà sản xuất.

Samsung lại có lợi thế khác. Công ty vừa tự thiết kế chipset, vừa sở hữu Samsung Foundry để sản xuất chúng.

Chiếc Galaxy đầu tiên sử dụng chip Exynos là Galaxy S ra mắt năm 2010. Thiết bị này sử dụng bộ xử lý Hummingbird S5PC110. Đến năm 2011, khi Samsung chính thức giới thiệu thương hiệu Exynos, con chip này được đổi tên thành Exynos 3110.

Một trong những vấn đề lớn nhất từng khiến Exynos mất điểm là khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Được sản xuất trên tiến trình 45nm của Samsung Foundry, Exynos 3110 từng bị phàn nàn về lượng nhiệt sinh ra quá lớn khi xử lý các tác vụ nặng theo tiêu chuẩn thời điểm đó, chẳng hạn chơi game 3D hoặc phát video độ phân giải 720p.

Tình trạng quá nhiệt trở thành một phần trong danh tiếng của Exynos, khi Samsung Foundry gặp khó khăn với các tiến trình 5nm và 4nm. Những công nghệ này không đạt được mức hiệu quả năng lượng tương đương các chip do TSMC sản xuất, đồng thời xuất hiện hiện tượng rò rỉ dòng điện.

Exynos 2700 được cho là đạt điểm đa nhân cao hơn 9,5% so với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, bài kiểm tra Geekbench. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, Exynos bắt đầu cho thấy dấu hiệu thay đổi với Exynos 2500, con chip được sử dụng trên mẫu điện thoại gập Galaxy Flip 8 năm ngoái.

Được sản xuất trên tiến trình 3nm của Samsung Foundry, Exynos 2500 là SoC đầu tiên dành cho smartphone sử dụng kiến trúc transistor Gate-All-Around (GAA).

Với GAA, cổng transistor bao quanh kênh dẫn ở cả bốn phía, qua đó giảm đáng kể hiện tượng rò rỉ dòng điện. Công nghệ này đồng thời tăng dòng điều khiển, giúp transistor chuyển đổi trạng thái nhanh hơn. Kết quả là thời lượng pin được cải thiện, hiệu năng phản hồi nhanh hơn và khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị cũng được nâng cao.

Sau Exynos 2500, Samsung tiếp tục đẩy mạnh công nghệ sản xuất với Exynos 2600. Đây là con chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm GAA.

Bộ xử lý 10 nhân này cũng giới thiệu Heat Path Block (HPB), một giải pháp quản lý nhiệt đáng chú ý. HPB sử dụng bộ tản nhiệt bằng đồng được đặt cạnh chip DRAM ở phía trên bộ xử lý.

Mục tiêu của thiết kế này là nhanh chóng đưa nhiệt ra khỏi CPU và GPU, sau đó truyền nhiệt về phía buồng hơi (vapor chamber), nơi chịu trách nhiệm làm mát bên trong smartphone.

Những cải tiến này cho thấy Samsung không còn chỉ tập trung vào việc tăng hiệu năng của Exynos, mà đang giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của dòng chip này: hiệu suất năng lượng và khả năng kiểm soát nhiệt.

Exynos 2700 khiến Samsung đứng trước lựa chọn khó

Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Exynos 2700. Người này cho biết Exynos 2700 đã bước vào giai đoạn sản xuất wafer hàng loạt ở công đoạn đầu, vượt qua giai đoạn sản xuất mẫu quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, Samsung được cho là dự kiến sản xuất nhiều hơn khoảng 10% chip Exynos 2700 so với số lượng Exynos 2600 từng được Samsung Foundry xuất xưởng.

Samsung nhiều khả năng vẫn duy trì chiến lược sử dụng hai nguồn chip cho dòng Galaxy S27. Theo đó, các mẫu Galaxy S27 tại Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng chip Snapdragon của Qualcomm.

Trong khi đó, Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Pro tại châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ, nhiều thị trường châu Á, Mỹ Latinh và Australia được cho là sẽ sử dụng Exynos 2700.

Tại Mỹ và Trung Quốc, các thiết bị này dự kiến dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Tuy nhiên, Samsung cũng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp hơn là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Con chip Extreme được cho là có xung nhịp vượt 5 GHz, hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 60 khung hình/giây và mang đến khả năng xử lý đồ họa AI được cải thiện.

Galaxy S27 Ultra có thể lần đầu dùng Exynos ở nhiều thị trường

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở Galaxy S27 Ultra.

Theo Ice Universe, Samsung đang cân nhắc áp dụng chiến lược hai nguồn chip cho Galaxy S Ultra lần đầu tiên. Trước đây, Galaxy S Ultra gần như luôn sử dụng chip Snapdragon bất kể thị trường phân phối.

Hiện Samsung vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ phận LSI của Samsung, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế chip, muốn toàn bộ Galaxy S27 Ultra sử dụng Exynos 2700. Trong khi đó, bộ phận MX phụ trách smartphone, máy tính bảng, thiết bị đeo và laptop của Samsung vẫn đang đánh giá thêm nhiều chỉ số, trước khi quyết định con chip cuối cùng dành cho Galaxy S27 Ultra.

Điều khiến vấn đề trở nên đặc biệt đáng chú ý là kết quả thử nghiệm nội bộ của Samsung.

Theo nguồn tin, Samsung đã tiến hành bài kiểm tra Geekbench và phát hiện Exynos 2700 đạt điểm đa nhân cao hơn 9,5% so với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Nếu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đạt 12.856 điểm trong bài kiểm tra Geekbench 6 đa nhân, Exynos 2700 có thể đạt hơn 14.000 điểm.

Nếu những kết quả trên chính xác và Samsung quyết định trang bị Exynos 2700 cho một số phiên bản Galaxy S27 Ultra, đây sẽ là một bước ngoặt rất lớn đối với thương hiệu Exynos.

Động thái này đồng nghĩa Samsung đang ngầm thừa nhận rằng Exynos 2700 có hiệu năng xử lý tương đương, thậm chí có thể vượt Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ở một số bài kiểm tra.

Quan trọng hơn, việc đưa Exynos lên Galaxy S27 Ultra sẽ cho thấy Samsung đã đi một chặng đường dài, kể từ thời kỳ những con chip Exynos bị chỉ trích vì nóng và tiêu thụ năng lượng cao.

(Theo PhoneArena, Macworld)