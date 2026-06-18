Hôm 16/6, Google phát hành phiên bản chính thức của hệ điều hành Android 17 cùng bản cập nhật dành cho đồng hồ thông minh Wear OS 7. Điện thoại Pixel sẽ là thiết bị đầu tiên hỗ trợ Android 17, vốn tích hợp các mô hình AI mới nhất như mô hình tạo nhạc Lyria 3, mô hình đa phương thức Gemini Omni, công cụ dịch thuật giọng nói cho Pixel 10a với AudioLM.

Mô hình AI tạo nhạc Lyria 3. Ảnh: Google

Bản cập nhật nhấn mạnh chiến lược của Google trong việc sử dụng Android và Pixel để phô diễn công nghệ AI mới nhất. Trong khi đối thủ Apple đang bận rộn bắt kịp bằng bản nâng cấp AI cho Siri và iOS 27 dự kiến ra mắt vào tháng 9, Android 17 đã đi trước một bước khi tích hợp sâu các mô hình AI mới, nâng tầm vai trò của Gemini trong sáng tạo, giao tiếp và các trải nghiệm thiết bị khác.

Với Android 17, tính năng chia sẻ tệp Android Quick Share sẽ tương thích với AirDrop của Apple trên các thiết bị Pixel 8a và 9a cũ hơn. Ngoài ra, Gemini Omni cho phép người dùng chỉnh sửa video thông qua hội thoại, trong khi Lyria 3 giúp tạo ra các bản nhạc bằng câu lệnh (prompt) hoặc hình ảnh ngay trong ứng dụng Gemini. Pixel 10a cũng được cải thiện công cụ dịch giọng nói sang giọng nói nhờ sức mạnh của AudioLM.

Nhiều tính năng khác cũng được bổ sung, như khả năng ghi lại tin nhắn âm thanh trả lời tự động được cá nhân hóa khi người dùng không thể nghe máy. Tính năng "Nhận tin nhắn" cũng sẽ được mở rộng ra nhiều thị trường toàn cầu.

Bản cập nhật mang đến tính năng phát hiện khẩn cấp cho Google Pixel Watch. Nếu đồng hồ phát hiện tai nạn ô tô, người dùng bị ngã hoặc mất nhịp đập, thiết bị sẽ tự động liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp và danh bạ khẩn cấp đã được lựa chọn.

Bên cạnh AI, bản cập nhật lớn của Android 17 cho phép người dùng tận dụng thanh bong bóng (bubble) - một thành phần giao diện người dùng mới giúp sắp xếp, di chuyển và truy cập nhanh các ứng dụng gần đây dưới dạng bong bóng ở cuối màn hình. Tính năng này được thiết kế để tăng tốc độ tương tác ứng dụng và hỗ trợ quy trình làm việc đa ứng dụng.

Người dùng mạng xã hội có thể sẽ thích tính năng mới của Android 17, cho phép ghi hình bằng camera trước và màn hình điện thoại cùng lúc để tạo video reaction, dễ dàng chia sẻ trên các nền tảng như TikTok, YouTube hay Instagram.

Giao diện Bubble mới trên Android 17. Ảnh: Google

Các tính năng bảo mật và kiểm soát của phụ huynh cũng được cải thiện đáng kể. Nổi bật trong số này là phát hiện mối đe dọa trực tiếp (Live Threat Detection), cùng với giới hạn thời gian sử dụng màn hình và công cụ lọc nội dung có thể thiết lập bằng mã PIN mà không cần liên kết tài khoản Google. Một điểm nhấn khác là chế độ chơi game cho thiết bị gập với bố cục 50/50 kèm tay cầm chơi game động.

Mùa hè này, Wear OS sẽ giới thiệu thêm các tính năng Gemini Intelligence, như công cụ tạo tiện ích (widget) cá nhân hóa chỉ bằng cách mô tả và cung cấp "Trí tuệ cá nhân" (Personal Intelligence) bằng cách kết nối các ứng dụng Google và lịch sử trò chuyện của người dùng với Gemini.

Google tuyên bố thời lượng pin cũng được cải thiện lên đến 10%, đồng thời tích hợp khả năng tự động hóa nhiều bước vào hệ điều hành Wear OS mới.

(Theo TechCrunch)