Trong nhiều tháng qua, giới phân tích vẫn hy vọng Apple sẽ đủ sức chống chọi với làn sóng tăng giá linh kiện và duy trì mức giá ổn định cho dòng iPhone 18, đặc biệt là các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của CEO Tim Cook đã gần như dập tắt kỳ vọng đó.

Giá iPhone 18 Pro có thể tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ và chip lưu trữ. Ảnh: Sonny Dickson

Trong cuộc trao đổi độc quyền với The Wall Street Journal, CEO Tim Cook cho biết việc tăng giá sản phẩm đã trở thành điều “không thể tránh khỏi”.

Dù Apple vẫn nỗ lực hấp thụ một phần chi phí để bảo vệ người tiêu dùng, tình hình hiện nay đã vượt quá khả năng chịu đựng của hãng.

“Thật không may, việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang làm mọi cách để giảm thiểu các đợt tăng giá khổng lồ mà các nhà cung cấp chuyển sang cho Apple và chúng tôi đã cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi những tác động này, nhưng tình hình hiện đã khó trụ vững”, Tim Cook cho biết.

Mặc dù ông Cook không nhắc trực tiếp đến iPhone 18 Pro, giới chuyên gia cho rằng đây sẽ là dòng sản phẩm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nhu cầu khổng lồ từ các công ty AI đối với chip nhớ và chip lưu trữ đã khiến nguồn cung toàn cầu trở nên khan hiếm.

Ngay cả Apple, công ty nổi tiếng với khả năng quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới, cũng không thể tránh khỏi tác động. Theo hãng nghiên cứu TechInsights, để duy trì biên lợi nhuận hiện tại, Apple có thể phải tăng giá iPhone 18 Pro thêm khoảng 270 USD.

iPhone 18 Pro có thể vượt mốc 1.300 USD

Apple từ lâu đã sử dụng các mức dung lượng lưu trữ khác nhau để tạo sự khác biệt và thu thêm từ 100 đến 200 USD cho những nâng cấp có chi phí thực tế không quá lớn.

Với việc hãng đang đẩy mạnh các tính năng AI mới, iPhone thế hệ tiếp theo sẽ cần nhiều RAM hơn và đây có thể là lý do chính thức để Apple tăng giá.

Hiện tại, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD với bộ nhớ 256GB và RAM 12GB. Theo TechInsights, chi phí của riêng 12GB RAM có thể tăng từ khoảng 39 USD lên tới 145 USD trên iPhone 18 Pro.

Chi phí bộ nhớ lưu trữ cũng được dự báo tăng từ 13 USD lên 51 USD cho phiên bản cơ bản.

Tổng chi phí linh kiện và sản xuất của iPhone 17 Pro hiện vào khoảng 530 USD. Con số này có thể tăng 25%, lên khoảng 726 USD đối với iPhone 18 Pro.

Nếu Apple muốn giữ biên lợi nhuận gần mức 47% như hiện nay, giá bán khởi điểm của máy có thể lên tới 1.371 USD.

Tuy nhiên, Apple thường ưu tiên các mức giá “tròn” và dễ nhớ. Vì vậy, nhiều khả năng iPhone 18 Pro sẽ được định giá từ 1.299 USD, tương đương biên lợi nhuận gộp khoảng 44%.

Nếu tính thêm chi phí cho hệ thống camera mới, được cho là đắt hơn khoảng 50% so với thế hệ trước, giá khởi điểm thậm chí có thể đạt 1.399 USD.

iPhone 18 tiêu chuẩn liệu có giữ được giá 799 USD?

Một số tin đồn gần đây cho rằng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn sẽ giữ mức giá khởi điểm 799 USD như iPhone 17, dù RAM được nâng từ 8GB lên 12GB.

Trước đó, nhiều báo cáo cũng nhận định Apple có thể chỉ tăng nhẹ giá iPhone 18 Pro để tạo lợi thế cạnh tranh trước các hãng Android đang đồng loạt điều chỉnh giá bán.

Dù vậy, phát biểu của Tim Cook khiến khả năng giữ nguyên giá trở nên kém chắc chắn hơn bao giờ hết.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn, hệ thống camera cải tiến và Dynamic Island nhỏ hơn.

Đây đều là những nâng cấp đáng chú ý, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng chúng chưa đủ mang tính cách mạng để thuyết phục phần lớn người dùng chi thêm 200–300 USD.

Điểm khác biệt lớn nhất có thể nằm ở các tính năng Siri thế hệ mới dựa trên AI. Những tính năng này được cho là chỉ hoạt động trên các thiết bị có 12GB RAM trở lên.

Điều đó đồng nghĩa người dùng iPhone 17 Pro có thể chưa cần nâng cấp, nhưng những người đang sử dụng các mẫu iPhone cũ hơn có thể bị hấp dẫn bởi trải nghiệm AI mới.

Nếu các dự báo hiện nay trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đánh dấu một trong những đợt tăng giá lớn nhất trong lịch sử iPhone.

Điều này phản ánh áp lực ngày càng lớn từ cuộc đua AI toàn cầu, nơi chip nhớ và linh kiện cao cấp đang trở thành tài nguyên chiến lược.

(Theo WSJ, PhoneArena, MacRumors)