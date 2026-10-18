Với iPhone Duo, chiến lược “không cần là người đầu tiên, chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt nhất” của Apple một lần nữa cho thấy hiệu quả.

Từ iPhone đời đầu đến iPhone Duo: Apple không cần là người tiên phong

Nhiều người có thể cho rằng Apple là công ty phát minh ra điện thoại thông minh. Trên thực tế, smartphone đã xuất hiện trước khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời.

Tuy nhiên, Apple, dưới sự dẫn dắt của cố CEO kiêm nhà đồng sáng lập Steve Jobs, đã nhìn ra những hạn chế của các thiết bị có mặt trên thị trường và tạo ra một sản phẩm vượt xa trải nghiệm mà người dùng khi đó có thể kỳ vọng.

iPhone Duo cháy hàng sau 30 phút mở đặt trước. Ảnh: Eric Zeman/ PCmag

Ngày 9/1/2007, khi giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, Steve Jobs đã trình chiếu những mẫu smartphone bán chạy nhất thời điểm đó và gọi chúng là “những gương mặt quen thuộc”.

Các thiết bị này chủ yếu dựa vào bàn phím QWERTY vật lý, chiếm một phần cố định trên thân máy, hạn chế không gian hiển thị và khả năng thiết kế giao diện ứng dụng.

Apple lựa chọn hướng đi khác biệt bằng cách đưa màn hình cảm ứng trở thành trung tâm của trải nghiệm sử dụng.

Thay vì bị giới hạn bởi bàn phím vật lý, giao diện có thể thay đổi linh hoạt tùy theo ứng dụng và nhu cầu của người dùng.

Đó không chỉ là một quyết định về thiết kế. Cách tiếp cận này còn thể hiện triết lý phát triển sản phẩm đặc trưng của Apple: không nhất thiết phải tung ra công nghệ đầu tiên, nhưng phải tìm được cách ứng dụng công nghệ đó tốt hơn đối thủ.

Chiến lược này đã giúp iPhone tạo ra bước ngoặt cho thị trường smartphone. Và gần hai thập kỷ sau, Apple đang tìm cách tái hiện thành công ấy với iPhone Duo, mẫu điện thoại gập được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong lịch sử dòng sản phẩm iPhone.

Vì sao Apple chờ đợi nhiều năm mới làm iPhone màn hình gập?

Thị trường điện thoại gập không phải một lĩnh vực mới. Royole FlexPai ra mắt vào tháng 11/2018, được xem là một trong những smartphone màn hình gập thương mại đầu tiên.

Đến tháng 9/2019, Samsung tiếp tục đưa Galaxy Fold ra thị trường, mở đường cho sự tham gia của các nhà sản xuất lớn.

Trong những năm tiếp theo, Samsung, Huawei, Motorola cùng nhiều thương hiệu Trung Quốc như Honor, Oppo, Vivo và OnePlus liên tục phát triển các thiết bị gập.

Trong khi đó, Apple vẫn đứng ngoài cuộc chơi, dù thị trường này dần hình thành một phân khúc riêng.

iPhone Duo không có Face ID và camera telephoto. Ảnh: Mashable

Việc không tham gia sớm đồng nghĩa Apple phải nhường cơ hội chiếm lĩnh thị trường ngách cho các đối thủ.

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều nhà phân tích, điện thoại gập khó có thể trở thành phân khúc thực sự phổ biến nếu chưa có sự tham gia của Apple.

Lý do nằm ở sức ảnh hưởng của thương hiệu iPhone. Khi Apple ra mắt một sản phẩm mới, hãng không chỉ bán phần cứng mà còn đưa sản phẩm đó đến với hệ sinh thái người dùng hiện hữu, những người đã quen thuộc với iOS và các dịch vụ của công ty.

Dù vậy, Apple không thể chỉ dựa vào tên tuổi để thành công. Một trong những nguyên nhân được cho là khiến hãng trì hoãn iPhone màn hình gập là lo ngại về độ bền.

Những thiết bị có màn hình linh hoạt phải chịu lực tác động lặp đi lặp lại tại khu vực bản lề và nếp gấp, khiến việc bảo đảm độ bền lâu dài trở thành thách thức lớn.

Bên cạnh đó, Apple còn muốn giải quyết một nhược điểm dễ nhận thấy trên điện thoại gập hiện nay: nếp gấp chạy dọc màn hình bên trong.

Nếp gấp trên màn hình là vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình thiết bị mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng.

Khi mở điện thoại, người dùng có thể nhìn thấy đường gấp trên bề mặt hiển thị, thậm chí cảm nhận được nó khi vuốt ngón tay qua khu vực này.

Đây là chi tiết khiến màn hình gập khó mang lại cảm giác liền mạch như màn hình điện thoại truyền thống, đặc biệt khi người dùng xem video, đọc nội dung hoặc sử dụng ứng dụng trên không gian hiển thị lớn.

Apple không loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên iPhone Duo. Thay vào đó, hãng kết hợp công nghệ màn hình với các giải pháp phần cứng nhằm khiến dấu vết này ít lộ rõ hơn.

Cách tiếp cận đó phù hợp với triết lý phát triển sản phẩm của Apple. Thay vì chạy đua ra mắt sớm, hãng chờ đợi cho đến khi có thể cải thiện những hạn chế quan trọng của một thiết kế đã tồn tại trên thị trường.

Tuy nhiên, mức độ cải thiện thực tế vẫn cần được đánh giá thông qua trải nghiệm sử dụng lâu dài. Độ bền của màn hình, khả năng hoạt động của bản lề và chi phí sửa chữa sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu iPhone Duo có thể thuyết phục người dùng chuyển sang điện thoại gập hay không.

Nhu cầu iPhone Duo tăng mạnh, Apple có thể chiếm 40% thị trường điện thoại gập

Sức hút ban đầu của iPhone Duo đang cho thấy chiến lược chờ đợi của Apple có thể mang lại lợi thế lớn. Theo PhoneArena, lượng đặt trước iPhone Duo tăng mạnh ngay khi cửa sổ đặt hàng mở ra, khiến thời gian giao máy bị đẩy sang tháng 1/2027.

Nếu diễn biến này được duy trì, Apple có thể nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường điện thoại gập, dù là người tham gia muộn.

Counterpoint Research dự báo thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu sẽ tăng trưởng 24% trong năm nay và tăng tốc lên 37% vào năm 2027.

Đáng chú ý, tổ chức nghiên cứu này dự đoán iPhone Duo có thể chiếm 25% lượng điện thoại gập bán ra trong năm nay và nâng tỷ trọng lên tới 40% vào năm sau.

Đây là những dự báo cho thấy kỳ vọng lớn dành cho sản phẩm đầu tiên của Apple trong phân khúc này.

Tuy nhiên, tỷ trọng thị trường thực tế sẽ còn phụ thuộc vào nguồn cung, giá bán, năng lực sản xuất và phản ứng của người dùng sau khi sản phẩm chính thức đến tay khách hàng.

Nếu đạt được thị phần như dự báo, iPhone Duo không chỉ giúp Apple mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn có thể thúc đẩy toàn bộ thị trường điện thoại gập tăng trưởng.

Sự tham gia của Apple cũng tạo thêm sức ép lên Samsung và các thương hiệu Trung Quốc, buộc các đối thủ phải cải thiện thiết kế, độ bền và trải nghiệm phần mềm.

(Theo PhoneArena, Macworld)