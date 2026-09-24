Đây không phải lần đầu Apple thay đổi cách phát hành iPhone. Bốn thế hệ iPhone đầu tiên đã được trình làng vào mùa hè (thường rơi vào tháng 6) tại sự kiện thường niên WWDC.

Nhưng với iPhone 4S, Apple đã chuyển lịch ra mắt sang mùa thu, qua đó khiến kế hoạch mùa hè của các kỹ sư và nhân viên marketing sản phẩm của hãng bị đảo lộn.

iPhone 18 Pro. Ảnh: Future

Sau khoảng 15 năm tương đối ổn định, Apple giờ đây tiếp tục chia tách hoàn toàn lịch trình ra mắt iPhone. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Air sẽ được chuyển sang mùa xuân, cùng thời điểm với dòng iPhone e.

Không dừng lại ở đó, với những người từng cảm thấy mức giá khoảng 1.000 USD cho một chiếc iPhone vẫn chưa đủ cao, Apple còn giới thiệu iPhone Duo, mở ra một phân khúc sản phẩm mới có giá khoảng 2.000 USD.

iPhone Duo có thể làm thay đổi doanh số iPhone Pro

Không có gì phải phàn nàn về iPhone Duo. Chiếc điện thoại này có vẻ rất ấn tượng.

Trong nhiều năm, Apple duy trì một chu kỳ phát hành iPhone tương đối dễ đoán. Sau mỗi mùa ra mắt, các nhà phân tích lại bắt đầu đồn đoán về việc Apple cắt giảm mạnh sản lượng, rồi coi đó như bằng chứng cho thấy thế hệ iPhone mới đang thất bại nghiêm trọng. Trong thực tế, việc sản lượng giảm sau đợt tăng mạnh vào mùa thu vốn là điều hoàn toàn bình thường.

Năm nay, mọi thứ thậm chí còn khó dự đoán hơn.

Trước hết, tổng số iPhone được bán trong quý này chắc chắn sẽ giảm đáng kể bởi Apple không còn mẫu iPhone tiêu chuẩn trong giai đoạn này, cộng thêm lượng người mua iPhone Air có lẽ chỉ đủ để “đếm trên đầu ngón tay”.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của iPhone Duo có thể khiến một bộ phận khách hàng vốn sẽ mua iPhone 18 Pro chuyển sang chiếc iPhone màn hình gập mới.

Những tiêu đề đáng chú ý đã bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn: “Đơn đặt trước iPhone 18 Pro khởi đầu khá trầm lắng, theo nhà phân tích”.

Tất nhiên, Apple muốn iPhone Duo thành công và hãng biết rõ điều đó có thể phải đánh đổi bằng doanh số iPhone Pro.

Nếu cộng thêm thực tế rằng iPhone Duo nhiều khả năng cũng không đạt doanh số quá cao do mức giá tương đối đắt đỏ, các báo cáo về hoạt động kinh doanh iPhone của Apple có thể sẽ trở nên hỗn loạn.

“Cơn sốt cắt giảm sản lượng” từng đạt đỉnh vào năm 2017, khi iPhone X ra mắt. Khi đó, nhiều tin đồn cho rằng Apple đã cắt giảm sản lượng iPhone X với quy mô rất lớn.

Những thông tin này thậm chí không thực sự hợp lý, nhưng cuối cùng iPhone X lại được chứng minh là một sản phẩm thành công.

Apple đang hướng tới chu kỳ doanh thu mới

Sau đó sẽ đến mùa xuân, thời điểm mà người tiêu dùng có thể hướng sự chú ý tới những chiếc iPhone giá dễ tiếp cận hơn và một thế hệ iPhone Air mới.

Một trong những di sản lớn của Tim Cook trong thời gian giữ chức CEO Apple là làm cho doanh thu của công ty trở nên ổn định hơn, gần như không còn những biến động quá mạnh theo mùa.

Việc tung các mẫu iPhone cao cấp vào mùa thu, sau đó đưa những sản phẩm có giá thấp hơn ra thị trường vào mùa xuân chắc chắn có thể hỗ trợ mục tiêu này.

Chỉ Apple mới thực sự biết bao nhiêu phần trong nhu cầu mua iPhone vào những tháng cuối năm đến từ mùa mua sắm lễ hội.

Tuy nhiên, việc chuyển một phần lớn hoạt động ra mắt sản phẩm sang mùa xuân có thể làm giảm tâm lý phải mua ngay và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, hay FOMO, vốn thường thúc đẩy người dùng đặt mua iPhone ngay khi sản phẩm mở bán vào mùa thu.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa người tiêu dùng sẽ mua ít iPhone hơn. Họ có thể vẫn mua số lượng tương đương, nhưng thời điểm mua sẽ được trải đều hơn thay vì tập trung mạnh vào ngày mở bán như trước.

Apple từng xử lý khá thành công những lần thay đổi lịch trình ra mắt iPhone trong quá khứ và có thể lần này cũng sẽ không khác.

(Theo Macworld, Tom's Guide)