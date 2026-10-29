Chỉ vài giờ sau khi iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple lên kệ, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt phản ánh về tình trạng màn hình bên trong bị nứt vỡ.

Sự cố iPhone Duo nứt màn hình nhanh chóng được gọi là “Crackgate”, làm dấy lên câu hỏi liệu người dùng có nên mua thêm gói bảo vệ AppleCare+ hay chỉ cần dựa vào bảo hành một năm của Apple.

“Crackgate” khiến người mua iPhone Duo lo ngại

Ngay sau ngày mở bán, một số người dùng iPhone Duo cho biết thiết bị bất ngờ gặp sự cố ở khu vực bản lề, khiến màn hình gập bên trong bị nứt và hư hỏng.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây là thế hệ iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Hình ảnh 1 chiếc iPhone Duo bị nứt sọc màn hình. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Dù đã xuất hiện một số giả thuyết về nguyên nhân, Apple hiện cho biết sự cố chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị.

Hãng đồng thời khuyến nghị những người gặp vấn đề với màn hình iPhone Duo liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được hướng dẫn xử lý.

Tuy nhiên, đối với người dùng đã chi một khoản tiền lớn để sở hữu chiếc điện thoại gập này, việc màn hình có thể hư hỏng ngay trong những ngày đầu sử dụng vẫn là điều đáng lo ngại.

Một sự cố như vậy không chỉ gây bất tiện mà còn có thể dẫn đến hóa đơn sửa chữa lên tới hàng nghìn USD.

Đây cũng là lý do AppleCare+ trở thành chủ đề được quan tâm. Nếu bảo hành tiêu chuẩn chỉ xử lý các lỗi thuộc phạm vi quy định, gói bảo vệ mở rộng có thể giúp người dùng giảm đáng kể chi phí khi thiết bị gặp tai nạn hoặc hư hỏng ngoài ý muốn.

AppleCare+ khác gì bảo hành một năm của Apple?

Khi mua iPhone Duo hoặc các thiết bị Apple khác từ hãng hay đại lý được ủy quyền, khách hàng được hưởng bảo hành giới hạn một năm và tối đa 90 ngày hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

Phạm vi bảo hành cơ bản chủ yếu bao gồm lỗi sản xuất, pin bị lỗi và những vấn đề kỹ thuật thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, những trường hợp rơi vỡ, va đập hoặc hư hỏng do tai nạn thường không được bảo hành miễn phí theo cơ chế này.

Để hạn chế rủi ro, người dùng có thể lựa chọn AppleCare+ hoặc AppleCare One.

Đây là những gói bảo vệ mở rộng, cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ sửa chữa với mức phí thấp hơn đáng kể so với giá sửa chữa thông thường.

Tùy gói đăng ký, người dùng còn được bảo vệ trước nguy cơ mất cắp hoặc thất lạc thiết bị.

Với iPhone Duo, khác biệt quan trọng nhất nằm ở chi phí sửa màn hình. Trong trường hợp không có gói bảo vệ, người dùng có thể phải trả gần 1.000 USD để thay màn hình bên trong. Đây là khoản tiền tương đương khoảng một nửa giá bán của chiếc iPhone gập.

AppleCare+ cho iPhone Duo có giá bao nhiêu?

Theo mức giá được công bố, người mua iPhone Duo có thể đăng ký AppleCare+ kèm bảo vệ mất cắp và thất lạc với mức phí 19,99 USD mỗi tháng hoặc 199,99 USD nếu thanh toán theo năm.

Người dùng có thể mua gói bảo vệ ngay khi thanh toán thiết bị hoặc đăng ký trong vòng 60 ngày, kể từ ngày mua máy mới.

Ngoài ra, Apple còn cung cấp AppleCare One, phù hợp với những khách hàng đang sở hữu nhiều thiết bị trong hệ sinh thái của hãng.

Nếu gặp sự cố tương tự “Crackgate” với iPhone Duo, khách hàng có AppleCare+ có thể chỉ phải trả 99 USD, trong khi người không có gói bảo vệ phải chi tới 999 USD. Ảnh: PhoneArena

Gói AppleCare One Individual có giá 19,99 USD mỗi tháng, cho phép bảo vệ tối đa ba thiết bị Apple đủ điều kiện, với độ tuổi thiết bị không quá bốn năm.

Chẳng hạn, người dùng có thể đăng ký bảo vệ iPhone Duo, Apple Watch và iPad trong cùng một gói mà không phải trả thêm phí hằng tháng cho từng thiết bị, miễn là đáp ứng các điều kiện áp dụng.

Trong khi đó, AppleCare One Family có giá 49,99 USD mỗi tháng, hỗ trợ tối đa 6 thành viên trong nhóm Chia sẻ trong gia đình cùng các thiết bị đủ điều kiện của họ.

Điểm hạn chế là AppleCare One chỉ có tùy chọn thanh toán hằng tháng, không có phương án trả phí theo năm như AppleCare+.

Vì vậy, nếu iPhone Duo không phải thiết bị Apple duy nhất trong nhà, AppleCare One có thể là lựa chọn kinh tế hơn. Ngược lại, người chỉ muốn bảo vệ riêng chiếc iPhone gập mới có thể cân nhắc AppleCare+ để kiểm soát chi phí.

Chi phí sửa iPhone Duo chênh lệch thế nào khi có AppleCare+?

Giá trị lớn nhất của AppleCare+ nằm ở khả năng giảm hóa đơn sửa chữa trong những tình huống tốn kém nhất.

Dù đã đăng ký gói bảo vệ, người dùng vẫn phải trả một khoản phí dịch vụ nhất định đối với nhiều trường hợp hư hỏng.

Tuy nhiên, mức phí này thấp hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa ngoài phạm vi bảo vệ.

Chi phí sửa chữa iPhone Duo tại Mỹ theo thông tin được công bố, đơn vị USD.

Hạng mục sửa chữa Có AppleCare+ Không có gói bảo vệ Dịch vụ pin 0 USD 229 USD Hư hỏng lớp phủ 19 USD 49 USD Nứt kính mặt lưng 29 USD 199 USD Hư hỏng màn hình ngoài 29 USD 379 USD Hư hỏng màn hình gập bên trong 99 USD 999 USD Hư hỏng do tai nạn khác 99 USD 1.499 USD Mất cắp hoặc thất lạc 149 USD Không có mức bảo vệ tương ứng

Các mức phí trên cho thấy màn hình gập bên trong là hạng mục khiến người dùng phải cân nhắc kỹ nhất. Nếu gặp sự cố tương tự “Crackgate”, khách hàng có AppleCare+ có thể chỉ phải trả 99 USD, trong khi người không có gói bảo vệ phải chi tới 999 USD theo bảng giá được dẫn.

Khoản chênh lệch lên tới 900 USD đủ để bù đắp đáng kể chi phí đăng ký AppleCare+.

Đối với trường hợp mất cắp hoặc thất lạc, gói bảo vệ tương ứng cho phép người dùng yêu cầu thay thế iPhone Duo tối đa hai lần trong mỗi chu kỳ 12 tháng, với điều kiện đáp ứng các điều khoản áp dụng. Quyền lợi cụ thể còn phụ thuộc vào loại gói và quy định của Apple tại từng thị trường.

Thông thường, bảo hành mở rộng không phải khoản chi bắt buộc đối với mọi người mua smartphone.

Với những thiết bị có giá thấp, người dùng có thể chấp nhận tự chịu rủi ro hoặc sửa chữa khi cần thiết.

Nhưng iPhone Duo là trường hợp khác. Đây là thiết bị thế hệ đầu tiên, sở hữu màn hình gập phức tạp và có chi phí sửa chữa rất cao.

Những phản ánh về nứt màn hình xuất hiện ngay sau khi mở bán càng khiến việc cân nhắc gói bảo vệ trở nên cần thiết.

Giả sử người dùng mua AppleCare+ với giá 199,99 USD một năm và sau đó phải sửa màn hình bên trong với phí dịch vụ 99 USD, tổng chi phí là khoảng 299 USD.

Trong khi đó, người không có gói bảo vệ có thể phải trả 999 USD chỉ cho hạng mục sửa chữa này.

Như vậy, nếu xảy ra sự cố thuộc phạm vi bảo vệ, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 700 USD ngay cả khi đã tính phí AppleCare+ của một năm.

Dĩ nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào việc thiết bị có gặp sự cố hay không, nguyên nhân hư hỏng và điều khoản bảo hiểm áp dụng.

Người mua cũng cần đọc kỹ các điều kiện loại trừ trước khi đăng ký, thay vì mặc định mọi trường hợp nứt vỡ đều được xử lý theo cùng một mức phí.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)