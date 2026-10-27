Apple được cho là đang thử nghiệm một loạt công nghệ cho các thế hệ iPhone Duo tiếp theo. Những nâng cấp này có thể giúp iPhone gập khắc phục các điểm yếu hiện tại.

iPhone Duo giá 1.999 USD vẫn thiếu những tính năng cơ bản

“iPhone Duo là sự lãng phí tiền bạc” hay “Sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người” là những nhận xét gây chú ý từ Carl Pei, CEO Nothing và Marques Brownlee (MKBHD), một trong những nhà đánh giá công nghệ nổi tiếng nhất thế giới, về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone Duo đang thiếu nhiều tính năng của một iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Những lời chỉ trích này không hoàn toàn vô căn cứ. Với mức giá khởi điểm 1.999 USD, iPhone Duo vẫn thiếu một số tính năng vốn đã xuất hiện trên những mẫu iPhone cao cấp từ nhiều năm trước, gồm camera telephoto, Face ID và nút Action vật lý. Đáng chú ý, cả 3 tính năng này đều có mặt trên iPhone 15 Pro ra mắt cách đây 3 năm.

Việc một chiếc smartphone đắt đỏ như iPhone Duo không được trang bị những tính năng quen thuộc khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của sản phẩm.

Trong khi đó, các đối thủ trên thị trường điện thoại gập ngày càng hoàn thiện phần cứng, tạo thêm áp lực buộc Apple phải cải tiến thiết kế của mình.

Tuy nhiên, những người đang thất vọng với iPhone Duo có thể có lý do để chờ đợi. Theo các thông tin được Mark Gurman, nhà báo của Bloomberg chuyên theo dõi Apple, chia sẻ trong podcast Power On mới nhất, hãng công nghệ Mỹ đang lên kế hoạch khắc phục nhiều hạn chế của thế hệ đầu tiên trên các mẫu iPhone gập tương lai.

iPhone Duo 2 có thể được trang bị Face ID dưới màn hình

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là Face ID, hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện diện trên nhiều dòng iPhone cao cấp của Apple.

Ở thế hệ iPhone Duo đầu tiên, người dùng chỉ có thể xác thực sinh trắc học bằng Touch ID. Đây cũng là một trong những điểm khiến người dùng thất vọng, bởi Face ID đã trở thành phương thức mở khóa quen thuộc trên các mẫu iPhone hiện đại.

Trong một bài đăng liên quan trên Reddit, một người dùng cho biết việc thiếu Face ID là yếu tố khiến họ khó chấp nhận chiếc điện thoại gập này.

Với những người đã quen mở khóa điện thoại bằng cách nhìn vào màn hình, việc phải chuyển sang cảm biến vân tay có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nguyên nhân Apple không trang bị Face ID được cho là xuất phát từ giới hạn thiết kế.

Thân máy iPhone Duo quá mỏng, khiến việc bố trí đầy đủ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt trở nên khó khăn.

Theo Mark Gurman, Apple hiện đang thử nghiệm nguyên mẫu iPhone Duo 2 tích hợp Face ID bên dưới màn hình ngoài.

Nếu thử nghiệm thành công, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy hãng có thể tìm ra phương án bố trí hệ thống nhận diện khuôn mặt trong không gian phần cứng hạn chế, hoặc thu nhỏ các thành phần cảm biến để phù hợp với thiết kế.

Dù chưa có gì bảo đảm Face ID sẽ xuất hiện trên sản phẩm thương mại, việc Apple thử nghiệm công nghệ này cho thấy hãng đang nghiêm túc xem xét một trong những thiếu sót lớn nhất của iPhone gập thế hệ đầu tiên.

Nếu được triển khai, Face ID có thể giúp Duo 2 mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn mà không buộc người dùng phải đánh đổi thiết kế mỏng nhẹ.

Nút Action vẫn là dấu hỏi lớn

Bên cạnh Face ID, Apple cũng được cho là đang tìm cách đưa nút Action lên các mẫu iPhone gập trong tương lai.

Nút Action xuất hiện trên iPhone 15 Pro, cho phép người dùng tùy chỉnh để thực hiện nhanh nhiều tác vụ, chẳng hạn mở ứng dụng camera, bật đèn pin hoặc chuyển đổi giữa chế độ im lặng và đổ chuông.

iPhone Duo chưa có Face ID, một trong những tính năng người dùng đã quá quen khi sử dụng iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Đây là chi tiết phần cứng tương đối nhỏ, nhưng có thể mang lại sự tiện lợi đáng kể khi sử dụng điện thoại hằng ngày.

Việc thiếu nút Action trên iPhone Duo càng khiến sản phẩm bị so sánh bất lợi với những mẫu iPhone truyền thống có giá thấp hơn.

Dẫu vậy, Gurman tỏ ra chưa thực sự chắc chắn về khả năng Apple bổ sung nút bấm này trên các thế hệ iPhone gập tiếp theo.

So với Face ID, việc đưa nút Action vào thiết kế có thể không phải vấn đề kỹ thuật quá lớn, nhưng Apple vẫn cần cân nhắc cách bố trí linh kiện, cấu trúc khung máy và trải nghiệm sử dụng tổng thể.

Camera telephoto có thể xuất hiện khi Apple giải quyết được giới hạn vật lý

Camera telephoto là một thiếu sót khác khiến iPhone Duo bị đánh giá thấp, đặc biệt khi xét đến mức giá gần 2.000 USD.

Ống kính telephoto cho phép chụp ảnh phóng đại quang học, giữ được nhiều chi tiết hơn so với việc phóng to kỹ thuật số.

Đây là tính năng quan trọng đối với người dùng thường xuyên chụp chân dung, phong cảnh hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa.

Khi được hỏi về kế hoạch bổ sung camera telephoto, Gurman cho biết ông chưa thể xác định thời điểm tính năng này xuất hiện, nhưng đây chắc chắn là một trong những hạng mục Apple đang xem xét cho các mẫu iPhone gập tương lai.

Điều đáng chú ý là việc iPhone Duo thiếu camera telephoto có thể không đơn thuần xuất phát từ mong muốn cắt giảm chi phí. Theo Gurman, nguyên nhân chủ yếu nằm ở giới hạn vật lý của thiết kế.

Nói cách khác, Apple phải tìm được cách tích hợp cụm camera telephoto vào thân máy mỏng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến độ dày, trọng lượng hoặc cấu trúc tổng thể.

Đây là bài toán kỹ thuật khó, đặc biệt với điện thoại gập vốn cần dành không gian cho bản lề, hai màn hình và nhiều linh kiện khác.

Nếu tìm được giải pháp phù hợp, camera telephoto sẽ là nâng cấp quan trọng giúp iPhone Duo thế hệ sau cạnh tranh tốt hơn với những mẫu điện thoại gập cao cấp của đối thủ.

iPhone Duo 3 có thể sở hữu màn hình lớn hơn

Ngoài những cải tiến về camera và bảo mật, Apple còn được cho là đang nghiên cứu một mẫu iPhone gập có màn hình lớn hơn đáng kể.

iPhone Duo hiện chưa có camera telephoto. Ảnh: 9to5mac

Theo Gurman, iPhone Duo thế hệ thứ ba, dự kiến có thể ra mắt vào năm 2028, sẽ được cân nhắc trang bị màn hình lớn hơn khoảng 0,5 inch so với thế hệ hiện tại.

Màn hình lớn hơn có thể cải thiện trải nghiệm đọc tài liệu, xem video, làm việc với nhiều ứng dụng và xử lý các tác vụ vốn thuận tiện hơn trên máy tính bảng.

Với điện thoại gập, diện tích hiển thị bên trong chính là một trong những lợi thế quan trọng nhất so với smartphone truyền thống.

Thông tin này cũng làm dấy lên suy đoán rằng Apple có thể phát triển một phiên bản cao cấp hơn, tương tự cách hãng phân chia các dòng iPhone tiêu chuẩn và Pro.

Một số người dùng Reddit thậm chí dự đoán sản phẩm mới có thể mang tên iPhone Duo Max.

Tuy nhiên, Gurman không đồng tình với khả năng này. Theo ông, mẫu iPhone gập có màn hình lớn hơn nhiều khả năng vẫn thuộc cùng dòng sản phẩm, thay vì trở thành một phiên bản riêng biệt.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng chưa có cơ sở để kỳ vọng Apple sẽ tung ra iPhone Duo Max hoặc iPhone Duo Pro trong tương lai gần. Kế hoạch được đề cập hiện chủ yếu xoay quanh việc nâng cấp chính dòng iPhone gập qua từng thế hệ.

(Theo PhoneArena, Macworld, MacRumors)