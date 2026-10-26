Một người đã bán chiếc iPhone Duo sau khi sử dụng 30 phút, một số reviewer công nghệ đã bỏ quên nhược điểm của chiếc iPhone này, những tranh cãi chưa có hồi kết về chất lượng của nó vẫn đang diễn ra.

Ngày 23/10, những chiếc iPhone Duo đã chính thức được trao đến tay người dùng Việt Nam, rất nhiều người háo hức khi được sở hữu chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Tuy nhiên, ngay sau đó chất lượng của chiếc điện thoại này cũng tạo ra sự tranh cãi lớn.

Chiếc iPhone Duo của Apple đang tạo ra những tranh cãi lớn về chất lượng. Ảnh: Lê Mỹ

iPhone Duo được giới công nghệ khen ngợi vì độ hoàn thiện tốt, màn hình ngoài sắc nét, tuy nhiên việc phủ lớp nano dưới dạng miếng dán mờ ở màn hình trong đã tạo ra rất nhiều tranh cãi.

Ngoài ra, việc một chiếc điện thoại có giá 65 triệu đồng nhưng lại không có Face ID, không có camera tele, việc đồng bộ ứng dụng chưa đồng nhất… đã khiến cho nó không đúng nghĩa là một chiếc điện thoại gập cao cấp như nhiều người mong đợi.

Trên diễn đàn Tinh Tế, thành viên airwalker đã khiến cho nhiều người chú ý với bài viết “mình đã bán iPhone Duo sau 30 phút sử dụng”. Theo thành viên này, chiếc iPhone gập của Apple đã không giải quyết được những nỗi đau (paint points) của bản thân và tạo ra được hướng đi mới.

Airwalker cho biết, bản thân cần một chiếc smartphone có kích thước màn hình trong khoảng 6,3 - 6,9 inch: đủ rộng để làm việc, đọc tin tức, xem video, nhưng vẫn thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng trong những tình huống cần thao tác nhanh.

Với iPhone Duo, thành viên này cảm nhận Apple đưa người dùng đến hai lựa chọn khá cực đoan: một màn hình nhỏ khi gập lại và một màn hình lớn khi mở ra, trong khi nhu cầu không nằm ở hai thái cực này.

Bên cạnh đó, iPhone Duo cũng không đem lại một trải nghiệm đủ khác biệt từ giải trí đến làm việc thông thường, ngược lại thao tác gập mở đôi khi còn khiến quy trình sử dụng lâu dài hơn.

Cuối cùng, airwalker cho rằng việc xuất hiện một sản phẩm chưa từng tồn tại trên thị trường không phải là sự khác biệt, mà ở đây sự khác biệt đến từ cách nó giải quyết các vấn đề cũ, cách kết hợp công nghệ hoặc cách khiến một trải nghiệm vốn phức tạp trở nên đơn giải hơn.

iPhone Duo đã chưa giải quyết được vấn đề này, bên cạnh đó mức giá 71,5 triệu đáng lẽ người dùng sẽ được trải nghiệm một màn hình chất lượng hiển thị xuất sắc, hình ảnh rõ nét, văn bản rõ ràng, màu sắc đẹp và trải nghiệm thị giác xứng đáng với một sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, màn hình iPhone Duo lại mang đến cảm giác thất vọng.

Một tranh cãi lớn nữa được nổ ra về iPhone Duo đến từ việc một số reviewer công nghệ đánh giá về sản phẩm mới này của Apple.

Tất cả những gì người xem cảm nhận được đó chỉ là những lời khen về sản phẩm và họ đã “bỏ quên” những nhược điểm ở trên.

Điều này tạo ra cách nhìn nhận một chiều và khiến nhiều người hụt hững khi họ không thể xem được những bài đánh giá khách quan từ sản phẩm mới của Apple để quyết định mua nó.

Thậm chí, một ý kiến cho rằng, ai có tiền muốn mua thì chủ động đi trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm rồi mua, khi mua về sử dụng nếu cảm thấy không phù hợp liền bán lại hoặc tặng người khác; chứ không ai dư nhiều thời gian để đi xem reviewer công nghệ nói gì.

Touch ID cũng là một tranh cãi lớn về iPhone Duo trên mạng xã hội trong những ngày qua. Nhiều ý kiến cho rằng, một chiếc điện thoại cao cấp nhưng Apple lại bỏ đi tính năng Face ID được xem là đột phá của hãng từ thời iPhone X để quay lại với Touch ID.

Rất nhiều người đã gặp khó với tính năng Touch ID này, bởi trước đây với Face ID họ có thể nhanh chóng mở chiếc iPhone của mình ra làm việc ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng giờ đây với cảm biến vân tay họ phải tiến hành thao tác lâu hơn.

Theo facebook Đào Huy Việt, với việc bố trí Touch ID ở cạnh phải khi gập, anh không thể dùng tay trái để mở nó; khi mở màn hình trong ra nút nguồn lại thay đổi vị trí cũng khiến cho việc dùng cảm biến vân tay là một trở ngại.

Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng như ngân hàng, hay chat, mạng xã hội được thiết lập bảo mật để bảo đảm an toàn. Nếu với Face ID chỉ nhìn vào là mở được, giờ đây với cảm biến vân tay người dùng lại phải thêm thao tác để thực hiện.

Ngoài ra, việc Apple bỏ nút chuyển chế độ âm thanh và rung trên iPhone Duo cũng là một nỗi thất vọng đối với những người đã quen dùng iPhone từ trước đến nay.

Anh Đào Huy Việt cho rằng, để sử dụng iPhone Duo mọi người sẽ phải học lại các thao tác và nó là một điểm trừ cho một sản phẩm cao cấp, khi đáng lẽ ra nó tạo cho người dùng cảm giác thoải mái và thuận tiện hơn.

Tranh cãi lớn tiếp theo nằm ở chiếc màn hình trong với lớp phủ nano mờ của iPhone Duo. Cần lưu ý lớp phủ này thực chất như một miếng dán màn hình chất liệu polymer và có thể thay thế được.

Tác dụng của miếng dán này nhằm che đi nếp gập ở giữa và giúp người dùng có thể trải nghiệm máy dưới ánh nắng mặt trời một cách rõ nét hơn.

Tuy nhiên, điều này đánh đổi việc màu sắc của màn hình trong bớt rực rỡ và sắc nét hơn, một điều rất khó chấp nhận ở một chiếc smartphone gập cao cấp.

Ngoài ra, với việc bản chất là một miếng dán mềm, sau khi sử dụng trong một thời gian ngắn, vết gập màn hình của iPhone Duo cũng đã hiện rõ ra.

Một số reviewer công nghệ cho biết họ không quan tâm về nếp gập này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó vẫn là một điểm trừ và khiến cho chiếc iPhone gập này không nổi bật hay khác biệt so với những điện thoại gập khác.

Đáng chú ý, sau một thời gian sử dụng, một số người dùng đã gặp phải tình trạng chiếc iPhone Duo bị nứt màn hình mặc dù không chịu tác động ngoại lực nào.

Apple đã đổi cho những người dùng gặp tình trạng này một chiếc iPhone Duo mới, nhưng liệu nó có tạo ra cuộc “khủng hoảng” với số lượng lớn hay không chúng ta vẫn phải chờ.

Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều ứng dụng, thậm chí của cả chính Apple vẫn chưa được đồng bộ trên iPhone Duo, nhiều người cũng cho rằng đây là một điều rất khác lạ khi trước giờ những sản phẩm của “nhà táo” ra mắt đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chỉnh chu.