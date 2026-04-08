Chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple vẫn đang đúng tiến độ ra mắt trong đợt phát hành iPhone thường niên vào cuối năm nay, đập tan lo ngại về các trục trặc lớn trong khâu sản xuất. Hãng dự kiến giới thiệu mẫu điện thoại này vào tháng 9 cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Các thiết bị của Apple thường lên kệ một tuần sau khi ra mắt.

iPhone Fold được dự đoán ra mắt tháng 9 cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ảnh: Macrumors

Trước đó, một báo cáo từ Nikkei Asia dấy lên lo ngại về sự chậm trễ do gặp thách thức trong giai đoạn kiểm tra kỹ thuật. Tuy nhiên, theo Bloomberg, dù độ phức tạp của màn hình và vật liệu mới có thể hạn chế nguồn cung ban đầu trong vài tuần, Apple hiện vẫn duy trì kế hoạch mở bán thiết bị này cùng thời điểm - hoặc ngay sau - các mẫu iPhone truyền thống.

Dù vậy, thời điểm ra mắt vẫn còn cách 6 tháng và quá trình sản xuất chưa được đẩy mạnh. Người phát ngôn của Apple từ chối bình luận về các thông tin trên.

iPhone gập là một bước đi quan trọng của Apple nhằm mở rộng dòng iPhone với thiết kế mới, mẫu mã đắt tiền hơn và tính năng nâng cao. Hãng đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Samsung Electronics và các nhà sản xuất smartphone tại Trung Quốc, những bên đã tung ra các thiết bị gập từ nhiều năm trước.

Đối với Apple, iPhone gập là bước thứ hai trong kế hoạch ba năm nhằm định hình lại thiết bị chủ lực của mình. Năm ngoái, hãng đã giới thiệu các mẫu Pro, Pro Max được cải tiến và một phiên bản mỏng hơn mang tên iPhone Air. Hãng cũng đang nghiên cứu một đợt cải tổ iPhone riêng biệt vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm.

Lộ trình phát triển iPhone là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo Apple, trong đó có Giám đốc phần cứng John Ternus, người được đồn đoán là ứng cử viên sáng giá thay thế CEO Tim Cook.

Chiếc iPhone gập sẽ sở hữu những điểm khác biệt cốt lõi. Các kỹ sư Apple tin rằng họ đã giải quyết được các vấn đề về chất lượng màn hình và độ bền tổng thể - hai điểm yếu kéo dài của dòng điện thoại này. Cụ thể, phần nếp gấp màn hình sẽ ít lộ rõ hơn khi mở ra.

Thiết bị sẽ tối ưu hóa chế độ hiển thị ngang khi mở rộng, mang lại hiệu quả xem video và chơi game tốt hơn các sản phẩm gập có tỷ lệ hẹp hiện tại. Apple dự kiến cập nhật iOS để các ứng dụng hiển thị tương tự như trên iPad.

Mức giá của sản phẩm dự kiến vượt ngưỡng 2.000 USD. Dù có thể khiến một số người tiêu dùng e ngại, điều này sẽ làm tăng giá bán trung bình và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho công ty.

Đồng thời, Apple đang thay đổi lịch trình phát hành hàng năm. Các mẫu thấp cấp tiếp theo sẽ bị lùi lại đến mùa xuân năm 2027. Hãng cũng lên kế hoạch ra mắt iPhone Air mới và phiên bản giá rẻ iPhone 18e vào thời điểm đó.

(Theo Bloomberg)