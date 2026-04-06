Khoảng 4 giờ sau khi bắt đầu sứ mệnh Mặt Trăng đầu tiên kể từ năm 1972, một chiếc iPhone màu bạc đã lọt vào ống kính camera giám sát buồng lái của tàu vũ trụ Orion. Thiết bị bay khỏi tay Jeremy Hansen, lướt qua đầu Reid Wiseman và Victor Glover trước khi hạ cánh ở vị trí của Christina Koch.

Đây là một trong những lần đầu tiên NASA cho phép phi hành gia mang điện thoại thông minh lên vũ trụ. Cơ quan này đã cấp cho mỗi thành viên một chiếc iPhone trong thời gian cách ly bắt đầu từ tháng 3.

Tuy nhiên, họ không thể gọi video qua FaceTime hay chơi game trước khi tiến vào quỹ đạo. NASA cho biết các thiết bị này không có kết nối Internet hay Bluetooth, chủ yếu chỉ dùng để quay phim và chụp ảnh.

Cho đến nay, các phi hành gia trên tàu Orion đã dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh bên ngoài cửa sổ tàu vũ trụ, bao gồm cả tầng trên của tên lửa đẩy. Koch và Hansen cũng ghi hình Glover và Wiseman khi khoang tàu di chuyển quanh tên lửa, một hoạt động mô phỏng cách tàu Orion có thể ghép nối với trạm đổ bộ Mặt Trăng trong tương lai.

Giám đốc NASA Jared Isaacman chia sẻ trên mạng xã hội vào tháng 2: "Chúng tôi cung cấp công cụ để phi hành đoàn lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình và chia sẻ hình ảnh truyền cảm hứng với thế giới. Quan trọng không kém, chúng tôi đã phá vỡ các quy trình lâu đời để phê duyệt phần cứng hiện đại cho chuyến bay vũ trụ trong thời gian kỷ lục".

Dù mới ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, những chiếc iPhone 17 Pro Max của phi hành đoàn không phải là máy ảnh duy nhất trên tàu Orion. Họ còn mang theo hai máy ảnh Nikon D5 ra mắt năm 2016 và bốn chiếc GoPro Hero 11 ra mắt năm 2022.

Tobias Niederwieser, Phó giáo sư nghiên cứu tại Viện Công nghệ Không gian BioServe thuộc Đại học Colorado, Boulder, cho biết quy trình phê duyệt phần cứng cho chuyến bay không gian thường rất phức tạp và kéo dài.

Quy trình này thường gồm 4 giai đoạn: trình bày thiết bị với hội đồng an toàn, xác định các mối nguy tiềm ẩn như vật liệu kính dễ vỡ, lập kế hoạch giải quyết rủi ro và cuối cùng là chứng minh tính hiệu quả của kế hoạch.

Niederwieser giải thích: "Bạn có thể hình dung vật liệu dễ vỡ sẽ trôi nổi lơ lửng trong không trung. Nó không rơi xuống đất và bạn cũng không được bảo vệ chỉ vì đang mang giày".

Quy trình này nhằm bảo vệ cả phi hành đoàn và tàu vũ trụ. Trong môi trường vi trọng lực của một khoang tàu bịt kín, mọi vật thể dường như không có trọng lượng. Phần cứng sẽ hoạt động trong điều kiện hoàn toàn khác so với trên Trái Đất. Ví dụ, NASA đã phải thảo luận về việc sử dụng khóa dán để cố định điện thoại trong tàu Orion. Trước khi phóng, ít nhất một chiếc điện thoại đã được cất kỹ vào túi quần của bộ đồ bay.

Apple xác nhận họ không tham gia vào quy trình phê duyệt iPhone cho sứ mệnh Artemis II của NASA. Công ty cho biết đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để sử dụng lâu dài trên quỹ đạo và xa hơn nữa.

Trước đây, điện thoại thông minh từng bay vào không gian nhưng chủ yếu trong các sứ mệnh tư nhân. Năm 2021, ông Isaacman từng dùng iPhone chụp ảnh Trái Đất khi giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Inspiration4 do SpaceX vận hành. Năm 2011, phi hành đoàn của chuyến bay tàu con thoi cuối cùng STS-135 cũng mang theo hai chiếc iPhone 4 để phục vụ mục đích thử nghiệm.

(Theo NYT)