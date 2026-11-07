iPhone tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất, mang về 57,6 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh Apple không ra mắt phiên bản iPhone tiêu chuẩn như các năm trước.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới nhất, CEO Apple John Ternus và Giám đốc tài chính Kevan Parekh đã tiết lộ hàng loạt số liệu đáng chú ý về hoạt động của công ty, đặc biệt là doanh thu từ iPhone, mảng dịch vụ và hệ sinh thái khổng lồ của Apple.

iPhone mang về 57,6 tỷ USD

114,5 tỷ USD là tổng doanh thu Apple đạt được trong quý 4 tài chính năm 2026, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thiết lập kỷ lục doanh thu mới cho một quý kết thúc vào tháng 9.

iPhone tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" của Apple. Ảnh: CNBC

Trong đó, iPhone tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất. Doanh thu từ dòng sản phẩm chủ lực này đạt 57,6 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút của iPhone vẫn rất lớn, ngay cả trong bối cảnh Apple có một năm ra mắt sản phẩm khác thường, với sự xuất hiện của mẫu iPhone Duo cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, nhưng không có phiên bản iPhone tiêu chuẩn như các năm trước.

Mảng dịch vụ tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Apple. Doanh thu lĩnh vực này đạt 31,6 tỷ USD, tăng 10% và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Ở các lĩnh vực phần cứng khác, máy Mac mang về 10,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Đây là một trong những mảng có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất của Apple trong quý.

Trong khi đó, mảng thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện đạt 8,3 tỷ USD, giảm 8%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, thời điểm Apple ra mắt Watch SE 3 và AirPods Pro 3.

Doanh thu iPad đạt 6,2 tỷ USD, tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của tập đoàn.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Apple ghi nhận 30,7 tỷ USD lợi nhuận ròng trong quý.

Hệ sinh thái vượt 2,5 tỷ thiết bị toàn cầu

Nếu những con số tài chính cho thấy sức mạnh kinh tế, các dữ liệu về người dùng lại phản ánh mức độ thống trị của Apple trong đời sống công nghệ toàn cầu.

CEO John Ternus nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của Apple đều hướng đến người dùng. Theo ông, thành công của một sáng tạo công nghệ không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn bằng tác động thực tế đối với cuộc sống con người.

Con số đáng chú ý nhất là hơn 2,5 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới. Đây là nền tảng khổng lồ giúp công ty duy trì sức hút của các dịch vụ, từ App Store, Apple Music đến iCloud và hệ thống thanh toán.

John Ternus giới thiệu chiếc Mac mini mới. Ảnh: Apple

Trong quý kết thúc vào tháng 9, App Store ghi nhận trung bình gần 1 tỷ lượt truy cập mỗi tuần, mức cao nhất từ trước đến nay. Lượng người dùng khổng lồ này tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong thị trường phân phối ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật số.

Apple TV cũng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong lĩnh vực giải trí. Các chương trình của nền tảng này đã giành được hơn 900 giải thưởng, từ tổng cộng hơn 3.800 đề cử.

Một dữ liệu khác cũng gây chú ý là trợ lý ảo Siri xử lý hơn 2,5 tỷ yêu cầu mỗi ngày. Tuy nhiên, Apple không công bố bao nhiêu yêu cầu trong số đó được Siri phản hồi nhanh chóng, chính xác hoặc thực sự giải quyết thành công.

Với 20 con số được Apple công bố, có thể thấy sức mạnh của công ty không đơn thuần đến từ doanh số iPhone. Nền tảng kinh doanh của hãng đã phát triển thành một hệ sinh thái rộng lớn, kết nối hàng tỷ thiết bị, hàng triệu nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng trên toàn thế giới.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của mảng dịch vụ cùng lượng thiết bị hoạt động khổng lồ đang tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn. Khi người dùng đã sở hữu nhiều thiết bị Apple, khả năng tiếp tục sử dụng các dịch vụ trong cùng hệ sinh thái cũng tăng lên, giúp công ty có thêm nguồn doanh thu định kỳ bên cạnh việc bán phần cứng.

(Theo Cult of Mac, AppleInsider, MacRumors)