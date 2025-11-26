Gấp rút hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi

Từ ngày 1/1/2026, thuế khoán sẽ chính thức bị xóa bỏ đối với hộ, cá nhân kinh doanh, kéo theo yêu cầu cấp thiết về việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Điều này cần sự vào cuộc, phối hợp kịp thời của các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm bán hàng, nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi và thích ứng với bối cảnh mới.

Ngay từ những ngày đầu Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" theo Quyết định 3352/QĐ-CT do Cục Thuế phát động trên toàn ngành thuế ngày 31/10/2025, iPOS đã tích cực và chủ động phối với với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình thuế.

Ông Nguyễn Việt Tùng - Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn chi nhánh Đà Nẵng tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế

Đơn vị này đã tư vấn quy trình phù hợp từng loại hình, hướng dẫn lập hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn kỹ thuật và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong các thủ tục kê khai theo lộ trình của cơ quan thuế.

Ngoài ra, iPOS.vn cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương để cập nhật thông tin mới nhất, nhằm giúp quá trình chuyển đổi diễn ra liền mạch và đúng quy định.

iPOS.vn cam kết đồng hành cùng Thuế thành phố Đà Nẵng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế

Đặt an toàn pháp lý của hộ kinh doanh lên hàng đầu

iPOS.vn cho biết đã kích hoạt đồng loạt các đội triển khai tại hầu hết các tỉnh, thành nhằm tăng cường hỗ trợ thực địa. Mạng lưới văn phòng và chi nhánh phủ khắp cả nước giúp iPOS.vn có khả năng tiếp cận nhanh và hỗ trợ trực tiếp cho hộ kinh doanh ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven.

iPOS.vn kích hoạt các đội triển khai tại hầu hết các tỉnh thành nhằm tăng cường hỗ trợ thực địa

Ông Nguyễn Hữu Trúc - Giám đốc kinh doanh iPOS.vn khu vực miền Trung cho hay: “iPOS đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với quy trình xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế và nắm rõ chính sách theo quy định. Đà Nẵng và Huế là hai địa phương tiêu biểu khai quân triển khai sớm, cùng với đó đội ngũ iPOS khắp các tỉnh thành trên cả nước cũng đồng loạt gấp rút đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình thuế. Với chúng tôi, việc bảo đảm an toàn pháp lý cho hộ kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Với gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cho ngành F&B, iPOS.vn hiện đang phục vụ hàng trăm nghìn điểm bán trên cả nước. Doanh nghiệp cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý để hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi pháp lý và chuẩn hóa hóa đơn điện tử.

Lệ Thanh