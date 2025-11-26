Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bổ sung vào kho tang vật của mình một “báu vật”: Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster đời 2002 cực kỳ hiếm. Chiếc xe bị tịch thu trong một cuộc truy quét đường dây tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia do chính Ryan Wedding - một cựu vận động viên trượt tuyết từng tham gia thi Olympic 2002 - điều hành.

Theo FBI, chiếc xe có giá trị khoảng 13 triệu USD (khoảng 344 tỷ đồng). Đây chính là mẫu siêu xe hàng hiếm khi chỉ có 26 chiếc CLK-GTR, trong đó bản Roadster chỉ có 6 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Vì sự độc hiếm này, Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster được xem như một huyền thoại trong giới chơi xe hiệu suất cao.

Về thông số kỹ thuật, mẫu xe trang bị khối động cơ V12 6.9L, công suất 604 mã lực và mô-men xoắn 775 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe hiện đại được quảng cáo là “xe đua chạy phố”, Mercedes-Benz CLK-GTR được xem là hiện thân chân chính của những siêu xe thuần cơ khí.

Theo thông tin từ FBI, chiếc CLK-GTR này có liên quan đến Ryan Wedding, vận động viên trượt tuyết người Canada, người từng đại diện quốc gia này tham dự Olympic Mùa Đông 2002. Nhà chức trách cáo buộc Wedding chính là người cầm đầu một mạng lưới buôn ma túy và rửa tiền hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Từ vị trí trên bục vinh quang Olympic, Wedding nay xuất hiện ở một "bảng xếp hạng" khác: danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Cơ quan này treo thưởng 15 triệu USD (khoảng 395 tỷ đồng) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có ích giúp họ bắt giữ đối tượng.

Trong chiến dịch truy quét diễn ra tuần trước, 10 nghi phạm đã bị bắt giữ tại nhiều quốc gia khác nhau. FBI cho biết, những tài sản bị thu giữ - bao gồm chiếc siêu xe Mercedes-Benz CLK-GTR cực hiếm trên – được mua bởi dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Nếu Wedding bị kết tội và tài sản bị tịch thu theo quy định, chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR này có thể được bán ra thị trường theo hình thức thanh lý tài sản của chính phủ liên bang. Từ trước đến nay, chính quyền Mỹ thường thanh lý các siêu xe là tang vật vụ án- bao gồm những mẫu Lamborghini, Ferrari hay McLaren đắt giá – thông qua các cuộc đấu giá được kiểm soát chặt chẽ.

Với mức độ quý hiếm của siêu xe CLK-GTR và sự sức nóng của vụ án, chủ nhân tương lai của chiếc siêu xe sẽ sở hữu không chỉ một mẫu siêu xe huyền thoại, mà còn là một “di sản” đặc biệt gắn liền với một trong những vụ án hình sự gây chấn động nhất gần đây.

Theo Carscoops

