Với gần 30 cửa hàng và hơn 700 thương hiệu tại 4 sân bay quốc tế, IPP Travel Retail nỗ lực từng ngày để trải nghiệm mua sắm ở sân bay trở thành một phần đáng nhớ của hành trình.

Linh vật TIPPI đón khách tại cửa hàng Travel Essentials, Sân bay quốc tế Cam Ranh

Ngày 30/9/2026, tại nhà ga quốc tế Cam Ranh, linh vật Tippi đội nón lá, cầm cờ “Welcome to Vietnam” chào đón hành khách. Khung hình hộ chiếu “Fly now - Shop now” biến lối vào cửa hàng Travel Essentials thành điểm check-in đầu tiên của kỳ nghỉ.

Khung cảnh ấy gói gọn góc nhìn của IPP Travel Retail: cửa hàng sân bay không chỉ bán hàng, mà là cơ hội thương hiệu Việt Nam để lại ấn tượng đẹp trong ít phút hành khách dừng chân giữa chuyến đi.

Một hệ sinh thái, bốn sân bay

IPP Travel Retail (Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh) thuộc Tập đoàn IPPG. Sau hơn hai thập kỷ, doanh nghiệp có mặt tại 4 sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất, với gần 30 cửa hàng và hơn 700 thương hiệu trong nước và quốc tế.

Điểm khác biệt nằm ở các mô hình cửa hàng, mỗi mô hình phục vụ một nhóm khách và khoảnh khắc mua sắm riêng: Vietnam’s Delights, Kid Stars, The Cocoa Trees and Irvins, Travel Essentials, TR Boutique và Estée Lauder store.

Vietnam’s Delights trưng bày đặc sản, cà phê, bánh kẹo và quà tặng mang bản sắc Việt Nam

Đa dạng mô hình, một câu chuyện nhất quán

Với du khách quốc tế, Vietnam’s Delights là lời chào bằng hương vị: hạt, trái cây sấy, trà, cà phê, bánh kẹo của nhà sản xuất trong nước, trưng bày gọn gàng, tiện lợi. Với người Việt ra nước ngoài, đó là món quà gợi nhớ về quê nhà.

TR Boutique mang đến không gian mỹ phẩm, nước hoa và đồng hồ, mắt kính với thông điệp “Boarding not boring”. The Cocoa Trees mở ra thế giới sô-cô-la, còn Irvins thu hút ánh nhìn bằng sắc vàng rực rỡ và những gói snack “Dangerously Addictive”.

TR Boutique với mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ và thông điệp “Boarding not boring”

Với khách trẻ và gia đình, Travel Essentials gom những món cần cho chuyến đi: thiết bị điện tử, phụ kiện du lịch, đồ sưu tầm và đồ chơi trẻ em, sắp xếp để dễ nhìn, dễ chọn và quyết định nhanh.

Chiến lược đơn giản hóa và tầm nhìn hướng tới sân bay Long Thành

Một triết lý điều hành rõ ràng ở các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, các cửa hàng với thông điệp “Chờ bay vẫn mê say!”, sắp xếp ngành hàng đơn giản để khách nội địa nhanh chóng tìm thấy điều mình cần.

Theo ông Phillip Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn IPPG kiêm Tổng Giám đốc IPP Travel Retail, hướng đi sắp tới xoay quanh việc “đơn giản hóa”, với niềm tin người Việt xứng đáng được tiếp cận những điều tốt nhất.

Xa hơn, doanh nghiệp chuẩn bị cho sân bay quốc tế Long Thành hướng tới mô hình “thành phố sân bay”, nơi bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ hòa thành trải nghiệm liền mạch. Hành vi tiêu dùng, đặc biệt thế hệ trẻ, là nền tảng để cá nhân hóa các danh mục sản phẩm.

Đằng sau mỗi quầy hàng là những con người

Một cửa hàng đẹp chỉ là phần nhìn thấy được. Phía sau là nhà kho kiểm đếm từng thùng hàng, văn phòng nơi các bộ phận mua hàng, chuỗi cung ứng, tài chính, nhân sự, marketing phối hợp, đội ngũ tư vấn tại quầy đón khách bằng nụ cười, với sự tận tâm.

Tinh thần ấy được tóm gọn trong câu nói của tập thể IPP Travel Retail: nhiều con người, nhiều vai trò, một trái tim. Doanh nghiệp đề cao đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, đầu tư đào tạo cùng các thương hiệu đối tác. Nỗ lực đó được HR Asia ghi nhận khi vinh danh IPP Travel Retail là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021 và 2024.

IPP Travel Retail cũng hỗ trợ và hợp tác với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cùng phát triển bền vững, góp phần nâng tầm vị thế phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chung tay đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

IPP Travel Retail tại hội thảo “We Rise Together” dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Những ghi nhận cho một hành trình bền bỉ

IPP Travel Retail được Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương (APEA) vinh danh ở hạng mục Bán lẻ bốn năm liên tiếp (2021 - 2024). Năm 2025, doanh nghiệp nhận Giải thưởng Xuất sắc Doanh nghiệp (Corporate Excellence Award); năm 2026, tiếp tục được trao Giải thưởng Tinh hoa Quản trị và Chính trực Doanh nghiệp (Corporate Integrity and Governance Excellence Award).

Đại diện IPP Travel Retail nhận giải Corporate Integrity and Governance Excellence Award tại APEA 2026

Ngành phi hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, IPP Travel Retail chọn phát triển chỉn chu: mở rộng ở nơi hành khách thật sự cần, làm mới cửa hàng quen thuộc và giữ vững nguyên tắc của nhà bán lẻ có trách nhiệm.

Với khẩu hiệu “Hành trình trọn vẹn, trải nghiệm thăng hoa”, đội ngũ IPP Travel Retail mỗi ngày đều nỗ lực để mỗi hành khách rời sân bay Việt Nam đều mang theo một điều gì đó: một món quà, một hương vị, hay giản đơn là cảm giác được đón tiếp.

Ngọc Minh