Chính xác

Theo số liệu sơ bộ của Hội đồng Sân bay Quốc tế (Airports Council International - ACI), sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) phục vụ 38,39 triệu lượt hành khách quốc tế trong giai đoạn tháng 1-6/2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Incheon vượt Heathrow (37,79 triệu lượt) và Changi (34,53 triệu lượt), lần đầu đứng đầu thế giới kể từ khi khai trương năm 2001.

Kết quả này là xếp hạng trong 6 tháng đầu năm 2026 về lượng hành khách quốc tế, không phải lượng hành khách nói chung trong cả năm.

Theo bảng xếp hạng cả năm 2025 của ACI, Dubai vẫn đứng đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế với 95,19 triệu lượt, tiếp đến là Heathrow và Incheon.