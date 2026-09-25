1. Sân bay nào là sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng hành khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026?
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Changi (Singapore)
0%
- Incheon (Hàn Quốc)0%
- Heathrow (Anh)0%
- Kuala Lumpur (Malaysia)0%Chính xác
Theo số liệu sơ bộ của Hội đồng Sân bay Quốc tế (Airports Council International - ACI), sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) phục vụ 38,39 triệu lượt hành khách quốc tế trong giai đoạn tháng 1-6/2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Incheon vượt Heathrow (37,79 triệu lượt) và Changi (34,53 triệu lượt), lần đầu đứng đầu thế giới kể từ khi khai trương năm 2001.
Kết quả này là xếp hạng trong 6 tháng đầu năm 2026 về lượng hành khách quốc tế, không phải lượng hành khách nói chung trong cả năm.
Theo bảng xếp hạng cả năm 2025 của ACI, Dubai vẫn đứng đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế với 95,19 triệu lượt, tiếp đến là Heathrow và Incheon.
2. Điều gì góp phần giúp sân bay này vượt các sân bay xếp thứ 2 và 3 về lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026?
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Sân bay giảm đáng kể số chuyến bay nội địa
0%
- Một phần khách quá cảnh trên các tuyến châu Âu chuyển sang Incheon0%
- Incheon trở thành sân bay duy nhất khai thác đường bay tới châu Âu0%
- Heathrow và Changi đều đóng cửa toàn bộ nhà ga quốc tế0%Chính xác
Theo Incheon International Airport Corporation, một trong những nguyên nhân là hoạt động quá cảnh tại một số trung tâm hàng không ở Trung Đông suy yếu trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran, khiến một phần nhu cầu đi lại giữa châu Âu và châu Á chuyển hướng sang Incheon. Lượng khách quá cảnh tại Incheon trong 6 tháng đầu năm tăng 18,1%, trong đó khách quá cảnh trên các tuyến châu Âu tăng 63,2%.
3. Sân bay "bận rộn" nhất thế giới cũng đứng đầu danh sách sân bay kết nối tốt nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Hai khái niệm này được xác định theo những tiêu chí khác nhau.
OAG Megahubs 2026 xếp Istanbul đứng đầu thế giới về khả năng kết nối quốc tế, với chỉ số kết nối 265,4 và 89.456 phương án nối chuyến trong ngày cao điểm được OAG lựa chọn. Sân bay này kết nối với 337 điểm đến và Turkish Airlines chiếm 80% công suất. Heathrow đứng thứ hai, Amsterdam thứ ba và Kuala Lumpur đứng thứ tư.
OAG xây dựng bảng xếp hạng dựa trên số lượng phương án nối chuyến giữa các chuyến bay quốc tế trong khoảng thời gian 6 giờ, đồng thời tính đến số điểm đến được phục vụ và quy mô công suất của sân bay.
4. Việt Nam có mấy sân bay lọt top 50 cảng hàng không kết nối tốt nhất thế giới?
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0
0%
- 10%
- 20%
- 30%Chính xác
Năm 2026, Việt Nam có hai sân bay lọt top 50 cảng hàng không kết nối tốt nhất thế giới, hay còn gọi là megahubs, của OAG là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Tân Sơn Nhất đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng toàn cầu, với 8.441 phương án nối chuyến và kết nối với 100 điểm đến. Nội Bài đứng thứ 49, với 8.679 phương án nối chuyến và kết nối với 105 điểm đến.
Đáng chú ý, Nội Bài có số phương án nối chuyến và số điểm đến cao hơn Tân Sơn Nhất nhưng vẫn xếp sau. OAG sử dụng chỉ số kết nối để đánh giá khả năng kết nối của sân bay, thay vì chỉ dựa vào một chỉ số đơn lẻ.
5. Ngày nào trong năm được xác định là "bận rộn nhất" của hàng không toàn cầu?
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1/1
0%
- 1/60%
- 2/80%
- 31/120%Chính xác
Ngày 2/8/2024 được OAG xác định là ngày bận rộn nhất trong lịch sử hàng không, với gần 18 triệu ghế máy bay được các hãng lên lịch khai thác trên toàn cầu.
Dữ liệu trong 16 năm của OAG cho thấy thứ Sáu thường là ngày có công suất hàng không cao nhất trong năm. Trong đó, thứ Sáu thứ hai của tháng 8 xuất hiện nhiều nhất trong các ngày cao điểm.
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- Sai
- Một phần khách quá cảnh trên các tuyến châu Âu chuyển sang Incheon
- Incheon (Hàn Quốc)