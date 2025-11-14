Khu vực xây dựng sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) rộng gần 2.000ha với vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng đã bắt đầu san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu để thi công.

Nơi đây là một cánh đồng rộng lớn, cách trung tâm hồ Gươm (Hà Nội) khoảng 40km.

Khu đất nằm cạnh quốc lộ 17, có đường 280 chạy xuyên tâm, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng.

Máy móc, thiết bị đang hoạt động liên tục những ngày qua để thi công mặt bằng. Diện tích xây dựng sân bay Gia Bình lớn hơn hai sân bay quốc tế hiện nay là Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500ha), chỉ xếp sau sân bay Long Thành (khoảng 5.000ha).

Dự kiến sân bay sẽ có 4 đường cất hạ cánh, bố trí thành hai cặp ở phía Bắc và phía Nam, khoảng cách giữa các cặp 1.800m, bảo đảm khai thác độc lập, kèm hệ thống đường lăn, sân đỗ, khu kỹ thuật bay thiết kế theo chuẩn 4F. Quy mô này giúp Gia Bình trở thành dự án hàng không có diện tích lớn nhất miền Bắc.

Tại khu vực đang thi công có biển cấm vào và giới hạn người qua lại.

Mới đây, Bắc Ninh đã chi trả bồi thường hơn 1.997 tỷ đồng cho 4.054 hộ dân tại 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài với hơn 436ha nhằm thúc đẩy giải phóng mặt bằng dự án.

Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp hoàn thành chậm nhất vào 30/11/2025 và diện tích đất tái định cư trước 15/12/2025.

Sân bay Gia Bình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa, tạo động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Sân bay được đầu tư đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của ICAO, khai thác các loại tàu bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới.

Vị trí xây dựng sân bay Gia Bình nằm cạnh quốc lộ 17 và đường 280. Ảnh: Google maps.