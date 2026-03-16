Theo CBS News, hãng thông tấn Tasnim của Iran đã công bố danh sách các hãng công nghệ Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội tuần trước.

Danh sách này bao gồm Amazon, Microsoft, Palantir và Oracle, kèm theo chú thích: "Cơ sở hạ tầng công nghệ của kẻ thù: Những mục tiêu mới của Iran trong khu vực".

Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Iran đã gây hư hại cho các trung tâm dữ liệu trong khu vực, đánh trúng các cơ sở của Amazon tại hai quốc gia vào tuần trước.

Danh sách do Tasnim công bố đi kèm với lời đe dọa: "với sự mở rộng quy mô cuộc chiến khu vực sang cơ sở hạ tầng, chiến tranh mạng, các mục tiêu hợp pháp của Iran cũng đang dần mở rộng".

Các doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ lọt tầm ngắm của Iran. Ảnh: Wired

Các công ty bị Iran nêu tên đều có văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây trải khắp Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Israel và Bahrain.

Phản ứng của giới chức Mỹ và các doanh nghiệp

Đài CBS News đã liên hệ với các công ty có tên trong danh sách của Tasnim để yêu cầu bình luận về những biện pháp họ đang thực hiện nhằm bảo vệ nhân viên và lợi ích trong khu vực.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly phát biểu trên CBS News: "Mỹ đã chuẩn bị cho Chiến dịch Epic Fury từ lâu và chúng tôi nhận thức được mọi mục tiêu tiềm năng của Iran".

Tuần trước, Amazon Web Services - nền tảng đám mây của Amazon - cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Iran đã làm hỏng hai cơ sở của họ ở UAE. Một drone khác đã rơi rất gần cơ sở của hãng tại Bahrain, gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng.

"Những vụ tấn công này đã gây thiệt hại về cấu trúc, làm gián đoạn việc cung cấp điện cho hạ tầng của chúng tôi, trong một số trường hợp cần đến hoạt động chữa cháy dẫn đến thiệt hại thêm do nước. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và đặt sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu trong suốt quá trình khắc phục", Amazon Web Services cho biết.

Tập đoàn công nghệ y tế của Mỹ Stryker thừa nhận họ đã bị tấn công mạng, gây ra tình trạng "gián đoạn mạng toàn cầu tạm thời". Họ "không thấy dấu hiệu của phần mềm độc hại hay mã độc tống tiền và tin rằng tình hình chỉ giới hạn trong môi trường Microsoft nội bộ".

Thời báo Phố Wall đưa tin biểu tượng của Handala, một nhóm tin tặc có liên kết với Iran, đã xuất hiện trên các trang đăng nhập của Stryker.

Công ty an ninh mạng Palo Alto Networks nêu trong hồ sơ về Handala rằng nhóm này có liên kết trực tiếp với Bộ Tình báo và An ninh Iran, đồng thời thực hiện "các chiến dịch mạng chống lại hệ thống chính trị và quốc phòng của Israel".

Nhà phân tích an ninh mạng Brian Krebs cho biết trong một bài đăng blog rằng nhóm tin tặc này đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên mạng xã hội, tuy nhiên các bài đăng đã bị gỡ khỏi Telegram.

Theo ông Krebs, bài đăng của nhóm này tuyên bố: "Chiến dịch mạng quy mô lớn của chúng tôi đã được thực hiện thành công trọn vẹn".

Chris Krebs, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Không gian mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhận định trên chương trình CBS Mornings mối liên hệ giữa nhóm này và Iran vẫn còn "mơ hồ".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Điều đáng chú ý ở thời điểm hiện tại là Iran dường như đang huy động toàn lực. Tất cả các nhóm của họ, dù liên quan trực tiếp đến quân đội, tình báo hay các nhóm ủy nhiệm, tin tặc hoạt động chính trị, hay những người đồng tình... tất cả đều đang nhắm vào các mục tiêu".

Trong hồ sơ pháp lý đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Stryker cho biết cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành và "tác động về hoạt động cũng như tài chính của sự cố này vẫn chưa được xác định".

Truyền thông đưa tin các gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Google, Snap và Nvidia nằm trong số nhiều công ty Mỹ đã kích hoạt các quy trình khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cho hàng nghìn nhân viên trên khắp Trung Đông.

(Theo CBS News)