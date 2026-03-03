Amazon xác nhận ba trung tâm dữ liệu của hãng tại Trung Đông đã bị hư hại do các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (drone) xuất phát từ xung đột giữa Mỹ và Iran trong khu vực.

Trong bản cập nhật trên bảng điều khiển dịch vụ đám mây AWS (AWS cloud service dashboard) chiều thứ Hai, công ty cho biết hai cơ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hứng chịu đòn đánh trực diện, trong khi cơ sở thứ ba tại Bahrain bị hư hại do một vụ tấn công drone "ở khoảng cách rất gần".

Amazon xác nhận ba trung tâm dữ liệu của hãng tại Trung Đông đã bị hư hại. Ảnh: Alamy

Các vụ không kích đã gây thiệt hại về kết cấu, làm gián đoạn nguồn điện và trong một số trường hợp, hoạt động chữa cháy đã dẫn đến tình trạng ngập nước. Phía Amazon khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương và ưu tiên an toàn cho nhân viên.

Sự cố hạ tầng đã làm gián đoạn nhiều dịch vụ của AWS, bao gồm máy tính EC2, lưu trữ đám mây S3 và cơ sở dữ liệu DynamoDB.

"Xung đột đang diễn ra đồng nghĩa với việc môi trường hoạt động tại Trung Đông vẫn rất khó đoán", đại diện Amazon nhận định. Công ty dự kiến quá trình khắc phục sẽ kéo dài và khuyến nghị khách hàng sao lưu dữ liệu, hoặc cân nhắc chuyển khối lượng công việc sang các AWS Regions khác.

Trước đó cùng ngày, Business Insider đưa tin mảng thương mại điện tử và hoạt động giao hàng của Amazon tại Abu Dhabi cũng bị đình chỉ do căng thẳng leo thang.

Tài liệu nội bộ do Business Insider tiếp cận tiết lộ thêm chi tiết về hệ lụy đối với nền tảng đám mây. Amazon đã phải sơ tán nhân viên và chặn quyền truy cập vào ít nhất một trung tâm dữ liệu. Cụ thể, cơ sở mang mã DXB62 (nhiều khả năng đặt tại Dubai) chịu "tác động trực tiếp" và "hư hại kết cấu nghiêm trọng". Tình trạng ngập nước làm trầm trọng thêm sự cố, với mực nước bên trong có lúc dâng cao 3-4cm.

Vụ việc khiến 14 tủ máy chủ đám mây EC2 và 5 tủ máy production ngoại tuyến hư hại. Hệ thống làm mát và hệ thống xử lý không khí dùng để điều chỉnh nhiệt độ cũng ngừng hoạt động do mất điện hoặc hỏng hóc cơ học.

Trung tâm dữ liệu thứ hai, DXB61, đã phải đóng cửa từ Chủ nhật sau một "tác động gián tiếp".

Một đám cháy nhỏ đã được dập tắt và không ai được phép vào cơ sở nếu chưa có sự chấp thuận của chính phủ. Cơ sở thứ ba, DXB60, gặp sự cố mất kết nối WiFi nhưng phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ.

(Theo Insider)