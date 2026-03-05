Lao đao vì xung đột leo thang

Sau cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tuần qua, tình hình tại Trung Đông đã trở nên vô cùng căng thẳng. Cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, kéo theo các đòn đáp trả từ Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ và Israel trên khắp Vùng Vịnh. Giao tranh đã làm gián đoạn cuộc sống dân sự, đường truyền Internet, các tuyến bay và hoạt động vận chuyển năng lượng trong toàn khu vực.

Nvidia, Amazon và Alphabet - công ty mẹ Google nằm trong số những hãng công nghệ lớn đang phải chật vật xoay xở để bảo vệ nhân viên.

Sáng 3/3, CEO Nvidia Jensen Huang gửi email thông báo công ty đã tạm thời đóng cửa văn phòng tại Dubai và yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Đội quản lý khủng hoảng của hãng đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ hàng ngàn nhân viên tại Trung Đông, bao gồm khoảng 6.000 người ở Israel - cơ sở nghiên cứu và phát triển lớn nhất của hãng bên ngoài nước Mỹ.

Nhân viên Google mắc kẹt tại Dubai

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo yêu cầu công dân "rời đi ngay lập tức" khỏi các quốc gia Trung Đông bằng các phương tiện thương mại hiện có. Đến chiều 3/3, cơ quan này cho biết đang điều động máy bay quân sự và chuyến bay trọn gói để sơ tán công dân.

Các hãng công nghệ Mỹ như Amazon và Nvidia đã phải đóng cửa văn phòng tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Times of India

Hệ lụy từ việc hơn 11.000 chuyến bay bị hủy đã khiến hàng chục nhân viên Google bị mắc kẹt tại Dubai sau khi tham dự hội nghị khởi động bán hàng "Accelerate" của bộ phận điện toán đám mây vào tuần trước. Dù phần lớn nhân viên đã thoát khỏi khu vực, những người còn lại vẫn đang kẹt lại giữa làn đạn. Google cho biết hầu hết những người bị ảnh hưởng là nhân sự trong khu vực chứ không phải từ Mỹ, đồng thời công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Dubai hiện là trung tâm khu vực của Google phụ trách hoạt động bán hàng và đám mây trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. Cùng với Tel Aviv (Israel) - nơi Google đang mở rộng trụ sở khổng lồ tại tháp ToHa2, đây là những cứ điểm quan trọng nhất của hãng trong khu vực.

"Tình hình ở Trung Đông đang diễn biến nhanh chóng và chúng tôi đang theo dõi một cách thận trọng", phát ngôn viên của Google cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. "Trọng tâm của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của nhân viên trong khu vực".

Amazon đóng cửa hàng loạt văn phòng và trung tâm dữ liệu

Amazon, tập đoàn đang mở rộng mạnh mẽ tại Trung Đông, cũng đã yêu cầu toàn bộ khối văn phòng làm việc từ xa. Hãng hiện có văn phòng tại UAE, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Kuwait, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, cùng hệ thống kho bãi, trung tâm dữ liệu và các điểm giao hàng siêu tốc 15 phút.

Đáng chú ý, hạ tầng đám mây khổng lồ của Amazon đã trở thành điểm nóng của cuộc xung đột. Hôm 1/3, hai trung tâm dữ liệu tại UAE đã bị máy bay không người lái "đánh trúng trực tiếp", trong khi một cơ sở tại Bahrain bị hư hại do một vụ tấn công lân cận.

Các cơ sở này hiện vẫn ngoại tuyến do thiệt hại về kết cấu, mất điện và ngập nước trong quá trình chữa cháy. Các dịch vụ lõi của Amazon Web Services (AWS) như máy chủ ảo và cơ sở dữ liệu tiếp tục gặp sự cố. AWS đã khuyến nghị khách hàng nhanh chóng sao lưu dữ liệu hoặc chuyển đổi sang các khu vực lưu trữ khác, bởi "môi trường hoạt động tại Trung Đông vẫn rất khó đoán".

Cùng chung động thái, mạng xã hội Snap cũng yêu cầu nhân viên tại bốn văn phòng ở Trung Đông làm việc từ xa và tuân thủ các lệnh trú ẩn hoặc sơ tán từ chính quyền địa phương cho đến khi có thông báo mới.

(Theo CNBC)