Theo Cnet, vào ngày thứ ba giữa kỳ Triển lãm Thế giới Di động (MWC) 2026, một hội thảo về kính thông minh và công nghệ thực tế mở rộng đã diễn ra với sự vắng mặt của một diễn giả quan trọng từ Dubai.

Trước đó hai ngày, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến mọi chuyến bay qua không phận Trung Đông bị đình chỉ.

Dù cách xa vùng chiến sự hàng nghìn dặm, MWC, sự kiện vốn mang sứ mệnh kết nối con người, vẫn cảm nhận rõ tác động của cuộc xung đột.

Nhiều gian hàng bỏ trống, các cuộc họp bị hủy bỏ và sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Đông sụt giảm nghiêm trọng.

Tổn thất về mọi mặt

Người đáng lẽ phải có mặt tại hội thảo nói trên là Roman Axelrod, đồng sáng lập Xpanceo. Công ty có trụ sở tại Dubai này dự định trình làng nguyên mẫu kính áp tròng thông minh tại MWC.

Thay vào đó, khách tham quan gian hàng chỉ nhận được lời xin lỗi từ các nhân viên bay đến từ những khu vực khác, kèm theo các đoạn video trình diễn vội vã qua màn hình.

Gian hàng của Xpanceo tại MWC 2026. Nguyên mẫu kính thông minh của công ty không thể xuất hiện tại đây do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông. Ảnh: Cnet

Valentyn S. Volkov, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Xpanceo, chia sẻ qua Zoom: "Chúng tôi đã mất đi một lượng lớn nguồn lực, từ vật chất, tinh thần đến khoa học, chỉ vì không thể đưa mọi người và các nguyên mẫu đến Barcelona như kế hoạch. Đó thực sự là một sự xui xẻo".

Volkov cho biết các nguyên mẫu kính áp tròng thông minh của hãng có khả năng hiển thị thông tin trực tiếp từ điện thoại, thậm chí đo nồng độ đường huyết qua nước mắt.

Việc mất đi cơ hội trình diễn trực tiếp các tính năng này, cùng vô số cuộc trò chuyện và kết nối kinh doanh bị hủy bỏ, là một thiệt hại khó có thể đong đếm.

Chưa rõ ngày về

Ở chiều ngược lại, nhiều người đã đến được Barcelona nhưng không biết khi nào mới có thể về nhà. Said Saidi, một nhà triển lãm có 19 năm sinh sống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã bay đến sớm từ 27/2.

Sau các cuộc không kích vào sáng 28/2, các chuyến bay thương mại từ Trung Đông phần lớn bị đình chỉ.

"Thông thường, triển lãm là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ, bắt tay và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh mới", Saidi nói. Dù vậy, phần lớn các cuộc họp dự kiến của ông với đối tác Trung Đông đều phải hủy bỏ hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến.

Dạo quanh khu vực khởi nghiệp ở cuối trung tâm hội nghị, Saidi nhận xét sự hiện diện của người tham dự từ Trung Đông là "gần như bằng không".

Chỉ có 2 đại diện của Palestine đến được MWC 2026. Ảnh: Cnet

Tại khu vực dành cho các startup (4YFN), Hiệp hội các Công ty Công nghệ Thông tin Palestine dự kiến có 7 gian hàng, nhưng chỉ có 2 đại diện tìm được chuyến bay đến sự kiện. Những người có mặt từ chối bình luận và thừa nhận không rõ ngày về.

Tác động vượt ra khỏi MWC

Cuộc chiến tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn MWC mà còn đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp di động.

Các nhà phân tích đã hạ dự báo doanh số điện thoại năm 2026 xuống mức giảm 13%, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt RAM khi các trung tâm dữ liệu AI "ngốn" lượng lớn bộ nhớ.

Tuy nhiên, Jeronimo Francisco từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) chỉ ra rằng cuộc xung đột với Iran đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá dầu tăng cao và buộc các công ty phải tìm cách đối phó với tình trạng tắc nghẽn thời chiến.

"Nếu không có khủng hoảng bộ nhớ, thị trường cùng lắm chỉ giảm khoảng 5% trong kịch bản xấu nhất", ông Francisco nhận định.

MWC 2026 ngập tràn các khẩu hiệu về tác tử AI và các ứng dụng AI tạo sinh, cùng những kỳ vọng về mạng lưới vệ tinh thay thế mạng di động truyền thống.

Tuy nhiên, đằng sau "bong bóng" của những dự đoán lạc quan, sự kiện này cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc về tác động nhân đạo và kinh tế mà các cuộc xung đột toàn cầu có thể gây ra, ngay cả với một trung tâm hội nghị cách đó hàng ngàn dặm.

(Theo Cnet)