Sukhoi Su-35 (Flanker-E) Su-35 là tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế của Không quân Iran hiện nay. Đây là máy bay thế hệ 4++, được trang bị radar mạnh, khả năng cơ động cao và có thể thực hiện cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất. Việc tiếp nhận Su-35 được xem là bước nâng cấp lớn nhất của Không quân Iran trong nhiều năm qua. Tiêm kích Sukhoi Su-35. Ảnh: Newsweek

Mikoyan MiG-29 (Fulcrum) MiG-29 là xương sống của lực lượng tiêm kích Iran trong nhiều thập kỷ. Máy bay có khả năng đạt tốc độ siêu âm, thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn và không chiến tầm gần hiệu quả. Dù không còn thuộc nhóm chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới, MiG-29 vẫn là một trong những tiêm kích quan trọng nhất của Iran. Tiêm kích MiG-29 trong lực lượng không quân Iran. Ảnh: Iranian Spotters

F-14 Tomcat Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới còn vận hành F-14 Tomcat. Loại tiêm kích huyền thoại do Mỹ sản xuất này từng được bàn giao cho Iran trước năm 1979. Mặc dù đã cũ, F-14 vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng không tầm xa nhờ các chương trình nâng cấp và bảo dưỡng trong nước. Máy bay chiến đấu F-14 của Không quân Iran. (Nguồn: MW)

Yakovlev Yak-130 Yak-130 chủ yếu là máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến, nhưng cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu hạng nhẹ. Iran sử dụng Yak-130 để đào tạo phi công cho các dòng tiêm kích hiện đại như MiG-29 và Su-35, đồng thời hỗ trợ tuần tra và phòng không cự ly gần khi cần thiết.