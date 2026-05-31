Arleigh Burke (Mỹ)

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke là lớp tàu khu trục chủ lực của Hải quân Mỹ, nổi tiếng với hệ thống chiến đấu Aegis và khả năng tác chiến toàn diện.

Hệ thống Aegis

Trang bị hệ thống chiến đấu Aegis với radar SPY-1/SPY-6, cho phép theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và điều khiển hỏa lực chính xác.

Tên lửa trang bị

Hệ thống Phalanx CIWS với pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, bên cạnh đó là một hải pháo 127mm Mk 45, 2 pháo Mk38 cỡ 25mm và 4 súng máy hạng nặng sử dụng đạn 12,7mm.

Tuy nhiên, vũ khí chủ lực nguy hiểm nhất của tàu là hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41, có khả năng triển khai tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Ngoài ra, phần đuôi tàu còn được bố trí sân đáp cho trực thăng chống ngầm đa nhiệm MH-60R.

Radar hiện đại

Radar AN/SPY-1D trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 370km hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Khả năng tác chiến

Đa nhiệm: phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất.

Vai trò hạm đội

Là “xương sống” của hạm đội Mỹ, đóng vai trò phòng thủ và tấn công trong nhóm tác chiến tàu sân bay.