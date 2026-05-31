Arleigh Burke (Mỹ)
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke là lớp tàu khu trục chủ lực của Hải quân Mỹ, nổi tiếng với hệ thống chiến đấu Aegis và khả năng tác chiến toàn diện.
Hệ thống Aegis
Trang bị hệ thống chiến đấu Aegis với radar SPY-1/SPY-6, cho phép theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và điều khiển hỏa lực chính xác.
Tên lửa trang bị
Hệ thống Phalanx CIWS với pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, bên cạnh đó là một hải pháo 127mm Mk 45, 2 pháo Mk38 cỡ 25mm và 4 súng máy hạng nặng sử dụng đạn 12,7mm.
Tuy nhiên, vũ khí chủ lực nguy hiểm nhất của tàu là hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41, có khả năng triển khai tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Ngoài ra, phần đuôi tàu còn được bố trí sân đáp cho trực thăng chống ngầm đa nhiệm MH-60R.
Radar hiện đại
Radar AN/SPY-1D trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 370km hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi từ khoảng cách hàng chục kilomet.
Khả năng tác chiến
Đa nhiệm: phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất.
Vai trò hạm đội
Là “xương sống” của hạm đội Mỹ, đóng vai trò phòng thủ và tấn công trong nhóm tác chiến tàu sân bay.
Type 055 (Trung Quốc)
Type 055 được xem là tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc, thậm chí có quy mô tiệm cận tàu tuần dương.
Hệ thống Aegis
Không sử dụng Aegis, nhưng trang bị hệ thống chiến đấu nội địa tương đương với radar AESA hiện đại.
Tên lửa trang bị
Type 055 sở hữu hệ thống vũ khí mạnh với 1 pháo hạm 130mm, 1 tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần H/PJ-11 (30mm, 11 nòng), 112 ống phóng thẳng đứng, 24 tên lửa phòng không tầm gần Hongqi-10A, 1 bệ pháo phản lực 24 nòng và 2 trực thăng chống ngầm Zh-20.
Radar hiện đại
Radar mảng pha Type 346B cho khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.
Khả năng tác chiến
Tác chiến đa năng, đặc biệt mạnh ở khả năng tấn công tầm xa.
Vai trò hạm đội
Đóng vai trò trung tâm trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc.
Type 45 (Anh)
Type 45 là tàu khu trục phòng không hiện đại nhất của Hải quân Anh.
Hệ thống Aegis
Không sử dụng Aegis, mà dùng hệ thống PAAMS (Sea Viper) chuyên phòng không.
Tên lửa trang bị
Mang tên lửa Aster 15 và Aster 30 với khả năng đánh chặn mục tiêu tốc độ cao.
Radar hiện đại
Radar SAMPSON AESA kết hợp radar S1850M, có khả năng theo dõi đồng thời hơn 2.000 mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km.
Khả năng tác chiến
Tập trung mạnh vào phòng không, đặc biệt hiệu quả trong bảo vệ hạm đội.
Vai trò hạm đội:
Là “lá chắn phòng không” cho các tàu sân bay và lực lượng Hải quân Anh.
Atago (Nhật)
Tàu khu trục lớp Atago là phiên bản nâng cấp của Arleigh Burke, được Nhật Bản phát triển với công nghệ Mỹ.
Hệ thống Aegis
Trang bị hệ thống chiến đấu Aegis hiện đại, tương thích với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Tên lửa trang bị
Tàu khu trục Atago được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng Mk41 (64 trước, 32 sau), có thể phóng tên lửa SM-2MR (tầm bắn 74 - 170km, độ cao 24km) và SM-3 Block 1A (tầm bắn tới 500km, độ cao 160km).
Tàu mang 8 tên lửa chống hạm Type-90 (200 km, đầu đạn 225 kg), cùng 2 cụm ngư lôi Type-68 (Mk46, 11 km, sâu 365 m, 73 quả).
Ngoài ra, Atago có pháo 127 mm (38–50 km), 2 hệ thống Phalanx 20 mm và sân đáp cho 1 trực thăng SH-60K.
Radar hiện đại
Radar SPY-1D với khả năng theo dõi và đánh chặn mục tiêu tầm xa.
Khả năng tác chiến
Mạnh về phòng thủ tên lửa và bảo vệ không phận.
Vai trò hạm đội
Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản.