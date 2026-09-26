Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Theo các hãng tin BBC và Anadolu, phát biểu với báo giới tại New York bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, ông Araghchi cho biết việc mở lại eo biển Hormuz có thể thực hiện "nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng". Quan chức này đồng thời cho biết các điều kiện đã được nêu trong biên bản ghi nhớ (MOU) hai nước ký kết hồi tháng 6 tại Islamabad.

"Quyết định hiện nằm ở phía Mỹ", nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói và cho biết thêm kế hoạch này đã được chuyển tới Mỹ thông qua Qatar.

Theo ông Araghchi, thời hạn 7 ngày sẽ được tính từ thời điểm Washington chấp nhận đề xuất. Mỹ sẽ phải thực hiện một số bước trong 4 hoặc 5 ngày đầu tiên, qua đó cho phép eo biển Hormuz được mở lại vào ngày thứ 6. Đến ngày thứ 7, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington về một thỏa thuận cuối cùng sẽ bắt đầu.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố: “Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc về việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, mọi thứ hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng”.

Ông Araghchi khẳng định Iran cam kết bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, nhưng cáo buộc Washington đã làm chệch hướng việc thực thi thỏa thuận bằng các hành động quân sự sau đó.

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran vẫn để ngỏ con đường ngoại giao, nhưng muốn có những đảm bảo đáng tin cậy rằng Mỹ sẽ không tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trước khi bước vào một vòng đàm phán mới.

Khi được hỏi về đề xuất của Iran, một quan chức Mỹ chia sẻ với BBC rằng các cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra thông qua các bên trung gian, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến hạt nhân.

Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới từng đi qua eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra và việc eo biển bị đóng cửa đã gây ra những biến động dữ dội về giá năng lượng.