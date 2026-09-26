Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Văn hóa thống nhất lần thứ 12 tại St. Petersburg hôm 25/9, ông Putin cho hay các nước châu Âu đang thổi bùng căng thẳng nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Lãnh đạo Điện Kremlin cáo buộc các “nhóm có tư tưởng hiếu chiến” ở châu Âu tìm cách biến Ukraine làm “bia đỡ đạn” nhằm kiềm chế sự phát triển của Nga.

Ông Putin mô tả những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Nga là “sự khiêu khích”, đồng thời gọi những tuyên bố về lợi ích của việc tấn công phủ đầu Nga là “trò hề chính trị”.

Ông Putin cũng đề cập khả năng nối lại đàm phán với Kiev, cho biết Moscow sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của chính nước Nga.

Theo Tổng thống Nga, Ukraine đang tích cực đề cập tới khả ngừng bắn, trong đó có việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như dỡ bỏ phong tỏa bờ biển Nga ở Biển Đen, trong khi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Ông Putin cho biết Nga đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự, đặc biệt là cuộc tấn công quy mô lớn của các lực lượng Kiev nhằm vào Moscow ngày 20/9 cũng như các vụ tấn công vào các tòa nhà dân cư và quan chức bầu cử. Ông mô tả các đòn đáp trả của Nga là “nhạy bén và mang tính hủy diệt” đối với lực lượng Ukraine.

Theo ông Putin, những cáo buộc rằng Moscow có ý định tấn công châu Âu đang được sử dụng để biện minh với người dân châu Âu về việc tiếp tục chi tiền hỗ trợ Ukraine.