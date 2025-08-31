Tờ New York Times (NYT) ngày 30/8 đã đăng tải bài viết hé lộ cách thức quân đội Israel sử dụng để nhắm mục tiêu vào các chỉ huy quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi tháng 6.

Trong cuộc tấn công phủ đầu ngày 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhanh chóng bắn hạ nhiều tướng lĩnh và các nhà khoa học hạt nhân của Iran, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri và Tư lệnh IRGC Hossein Salami. Chiến dịch tấn công chính xác này đã khiến Tehran "tê liệt" trong vài giờ trước khi có thể đưa ra các biện pháp đáp trả.

"Các tướng lĩnh Iran không sử dụng điện thoại thông minh vì nhận thức rõ nguy cơ từ thiết bị này, nhưng các vệ sĩ và lái xe của họ thì khác. Phần lớn vị trí bị rò rỉ là vì những người phụ trách đảm bảo an ninh. Một đội vệ sĩ có quy mô quá lớn không phải tốt và chúng tôi đã tận dụng điều này", một quan chức Israel nói với NYT.

Các chỉ huy quân sự Iran bị Israel hạ sát hồi tháng 6. Ảnh: Tasnim

Sau cuộc tập kích ngày 13/6, Tehran đã chỉ thị các vệ sĩ và đơn vị bảo vệ an ninh chỉ được liên lạc qua bộ đàm khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất một trường hợp vi phạm được ghi nhận, dẫn tới cuộc không kích nhắm vào vị trí của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ngày 16/6. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bị thương ở chân trong vụ tấn công này.

Sau 12 ngày giao tranh, Israel tuyên bố đã loại bỏ hàng chục quan chức an ninh cấp cao và ít nhất 11 nhà khoa học hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tehran đã mở một chiến dịch truy quét gián điệp quy mô lớn nhằm tìm ra những kẻ đã cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo giới quan sát, dù Iran đã nghiêm túc trong việc truy quét gián điệp, nhưng hoạt động của Mossad từ lâu đã bám rễ vào xã hội và thể chế Iran. Do đó, việc loại bỏ lực lượng tình báo của Israel sẽ cần những nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài.

"Israel chủ yếu thu thập thông tin tình báo bằng công nghệ và dữ liệu điện tử. Tất nhiên, đối thủ cũng tìm kiếm những kẻ sẵn sàng bán tin tình báo, nhưng vẫn kiếm chứng lại bằng nhiều phương pháp khác", Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh mới của IRGC thừa nhận.