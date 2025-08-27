Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Qalibaf phát biểu: "Trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai, sự kiềm chế sẽ chấm dứt, các khu vực và địa điểm mới sẽ được chỉ định để trả đũa".

"Là người hiểu rõ những nỗ lực của các lực lượng vũ trang, tôi xin thông báo với nhân dân Iran rằng việc củng cố quốc phòng đang được tiến hành nhanh chóng và nghiêm túc. Với kinh nghiệm quý báu thu được từ cuộc xung đột 12 ngày, nhiều điểm yếu đã được xác định và khắc phục. Bằng cách củng cố các thế mạnh hiện có, quân đội Iran đã sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ hơn trước bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra, để kẻ thù không đưa ra những tính toán sai lầm và không còn ý định tấn công Iran”, ông Qalibaf nói thêm.

Hải quân Iran tập trận. Video: Newsweek

Ông Qalibaf cho biết, trong hoàn cảnh hiện tại, việc tăng cường năng lực phòng thủ của Iran là ưu tiên cấp bách. "Nếu kẻ thù có động thái, xung đột có thể mở rộng sang các khu vực mới, các đấu trường kinh tế và chính trị", ông nhấn mạnh.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra trong bối cảnh hải quân nước này đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Quyền lực bền vững", với nội dung phóng tên lửa hành trình ở vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương cũng như tấn công nhiều mục tiêu trên mặt nước.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố một thế hệ tên lửa tiên tiến mới đã sẵn sàng để chống lại Israel, nếu giao tranh giữa hai nước tái diễn. Với lệnh ngừng bắn mong manh đang được thi hành, cả Iran, Israel và Mỹ đều không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng.

Lời thừa nhận hiếm hoi của ông Qalibaf hoàn toàn khác biệt so với những tuyên bố về năng lực bất khả xâm phạm quân đội Iran thường đưa ra. Trên thực tế, khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào tháng 6, hệ thống phòng thủ của Iran đã không thể ngăn chặn hiệu quả đòn tấn công. Tuy nhiên, Iran cũng đã đáp trả bằng tên lửa và gây thiệt hại bên trong lãnh thổ Israel.

Trên thực tế, Iran đã phải nhanh chóng thay thế một số quan chức quân sự và an ninh cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Ngoài ra, ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Động thái này báo hiệu sự chuyển dịch chiến lược sang một ban lãnh đạo đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm, có thể củng cố sức mạnh cho các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực cũng như định hình cách tiếp cận của Tehran với Mỹ và các nước khác trong khu vực.