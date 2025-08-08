Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 7/8, ông Netanyahu cho hay: “Để đảm bảo an ninh, chúng tôi muốn loại bỏ Hamas khỏi đó, cho phép người dân được tự do ở Gaza và chuyển giao cho chính quyền dân sự không phải của Hamas và cũng không phải bất kỳ ai ủng hộ việc hủy diệt Israel”.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định, Israel “không muốn giữ Gaza, mà là thiết lập một vành đai an ninh”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

Cũng theo ông, Israel "không muốn cai trị ở đó, mà muốn trao nó cho các lực lượng Ảrập để họ có thể quản lý một cách đúng đắn”.

Israel từng kiểm soát Dải Gaza từ năm 1967 cho đến khi đơn phương rút quân vào năm 2005.

Hồi đầu tháng 8, một số hãng tin Israel cho hay, Thủ tướng Netanyahu muốn tìm kiếm sự ủng hộ trong nội các cho kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, bất chấp sự phản đối của quân đội Israel (IDF).

Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas từng đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn ba giai đoạn vào tháng 1, nhưng sau đó Israel đã nối lại hoạt động quân sự vào tháng 3. Kể từ đó, hai bên thỉnh thoảng tham gia các cuộc đàm phán, nhưng không có bất kỳ sự đột phá nào.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất kế hoạch di dời người dân Gaza đến các quốc gia láng giềng "giàu có". Một nhóm các quốc gia Ảrập và Nga đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất của ông Trump.

Xung đột giữa Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023, sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang người Palestine này vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế Dải Gaza, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 60.000 người ở vùng đất này thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức nhân đạo và một số chính phủ châu Âu cáo buộc Israel đã tấn công bừa bãi các khu dân cư cũng như ngăn cản viện trợ nhân đạo chuyển đến tay người dân ở Gaza.