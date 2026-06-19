Thành viên nhóm Hezbollah. Ảnh: EPA

Theo các hãng tin CNN và Anadolu, quan chức trên không cung cấp thêm chi tiết của thỏa thuận. Một nhà ngoại giao Vùng Vịnh tiết lộ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã được Qatar, Mỹ và Iran làm trung gian.

Một nguồn tin của Israel xác nhận với các hãng truyền thông bằng tiếng Do Thái rằng thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực, đồng thời cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong vùng đệm phía nam Lebanon và đe dọa sẽ đáp trả nếu Hezbollah tấn công.

Thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra trong bối cảnh Israel khẳng định nước này không bị ràng buộc với bản ghi nhớ giữa Mỹ - Iran. Bản ghi nhớ giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Trump với Tehran không chỉ đề cập tới việc Mỹ và Iran ngừng các hành động thù địch, mà còn bao gồm tuyên bố ngừng bắn ở Lebanon. Đại sứ Israel tại Mỹ ngày 18/6 cho biết Tel Aviv cam kết thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt với Beirut do Washington làm trung gian.

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội Israel có “quyền tự do hành động hoàn toàn” để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào ở miền nam Lebanon trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah.

Tờ Times of Israel dẫn lời ông Defrin nói quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực lâu đài Beaufort và sườn núi Ali Taher để phá hủy các hệ thống đường hầm lớn, đóng vai trò như “trung tâm chỉ huy” của của Hezbollah.