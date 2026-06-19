Thủ tướng Italia Meloni. Ảnh: Pool

Theo báo Guardian, trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình La7, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu: “Bà Meloni đã năn nỉ tôi chụp ảnh cùng! Bà ấy rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi vốn không định chụp nhưng tôi thấy tội nghiệp bà ấy".

Nhà lãnh đạo Italia ngay lập tức phản hồi trên mạng xã hội bằng một đoạn video ngắn, đồng thời khẳng định: “Cả tôi lẫn Italia chưa bao giờ năn nỉ bất kỳ ai điều gì". Bà Meloni cho biết bản thân kinh ngạc trước những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật của ông Trump.

"Tôi không hiểu sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên. Tôi chỉ có thể nói thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện cùng mức độ cứng rắn đối với những kẻ thù của phương Tây và của Mỹ, trong khi lại đối xử với lãnh đạo của họ bằng cách khoan dung lớn hơn nhiều", bà Meloni nói.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Italia. Ảnh: Shutterstock

Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã hủy chuyến thăm Mỹ lên lịch từ trước để phản đối tuyên bố của ông Trump. Ông Tajani viết trên mạng xã hội X: “Những lời lẽ nghiêm trọng và xúc phạm của Tổng thống Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni là sự xúc phạm đối với toàn thể Italia. Vì lý do đó, tôi quyết định hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào các ngày 21 - 22/6".

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cũng có phản ứng đối với cuộc khủng hoảng khó tin trong quan hệ với Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Crosetto viết: "Tôi không thể tưởng tượng được bà Giorgia Meloni lại năn nỉ ai đó chụp ảnh cùng, kể cả khi bị đe dọa". Ông Crosetto cho rằng những phát biểu như của ông Trump “không có lợi cho bất kỳ ai, không phải cho nước Mỹ, không phải cho Italia cũng không có lợi cho liên minh xuyên Đại Tây Dương".