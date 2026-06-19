Theo Al Jazeera, giới chức Mỹ và Iran mới đây đã xác nhận việc ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột, qua đó mở đường việc nối lại giao thương tại eo biển Hormuz và bắt đầu quá trình tái thiết. Tuy vậy, không thể phủ nhận thực tế rằng cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng ở Trung Đông đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan.

Tổn thất về người

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 13 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các đợt tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Washington ở Vùng Vịnh.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran tiết lộ rằng đã có 3.000 người thiệt mạng ở nước này do các đợt không kích của Mỹ và Israel. Một quốc gia khác cũng hứng chịu thương vong lớn là Lebanon, khi các đợt giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã khiến ít nhất 3.900 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương tính từ đầu tháng 3. Về phía Israel, Tel Aviv thông báo số trường hợp thiệt mạng được ghi nhận là khoảng 50 người.

Cuộc xung đột Trung Đông gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các bên. Ảnh: WANA

Cuộc xung đột cũng khiến khoảng 100 người thiệt mạng ở Iraq, bởi đây là quốc gia bị tấn công bởi cả Mỹ và Iran. Ngoài ra, có khoảng 40 - 50 trường hợp tử vong vì ảnh hưởng của xung đột được ghi nhận tại các quốc gia Vùng Vịnh.

Hệ lụy với nền kinh tế

Về mặt chi phí, Lầu Năm Góc thông báo rằng quân đội Mỹ đã tiêu tốn 29 tỷ USD cho hoạt động quân sự ở Trung Đông. Tuy vậy, con số thực tế lớn hơn rất nhiều, bởi báo cáo của Lầu Năm Góc chưa tính chi phí sửa chữa các căn cứ quân sự hay máy bay bị hư hại. Theo báo cáo của công ty phân tích Moody's Analytics, cuộc xung đột cũng khiến người dân Mỹ tiêu tốn thêm 132 tỷ USD vì giá năng lượng tăng.

Về phía Iran, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Tehran đã bị tàn phá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Iran là không thể xuất khẩu được dầu mỏ trong thời gian xung đột. Theo ước tính, Tehran đã tổn thất khoảng 50 tỷ USD trong vài tháng qua.

Tại Lebanon, lạm phát ở quốc gia này đã đạt mức cao nhất trong 18 tháng qua. Trong bối cảnh Israel không có dấu hiệu rút quân, dự báo tăng trưởng GDP của Lebanon trong năm nay có thể ở mức 0. Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel ước tính rằng nền kinh tế nước này đã thiệt hại khoảng 3 tỷ USD mỗi tuần do gián đoạn hoạt động sản xuất và chi phí quốc phòng khổng lồ trong thời gian xung đột.

Không chỉ ảnh hưởng tới khu vực, cuộc xung đột Trung Đông cũng gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu khi khiến nguồn cung năng lượng bị gián đoạn. Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%.