Một nghiên cứu mới cho thấy pin xe điện (EV) không chỉ phục vụ việc di chuyển mà còn có thể giúp các hộ gia đình tiết kiệm hàng nghìn USD tiền điện và cắt giảm đáng kể phát thải của hệ thống điện.

Bà Jiahui Chen, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết xe điện thường được nhìn nhận như một nguyên nhân gây tốn tiền điện. Tuy nhiên, với sự tích hợp công nghệ phù hợp, việc sạc xe có thể trở thành một tài sản hữu ích.

Nghiên cứu do Đại học Michigan phối hợp với Ford Motor Company thực hiện, tập trung đánh giá các kịch bản ứng dụng công nghệ sạc hai chiều xe điện - gia đình (vehicle-to-home, V2H). Kết quả cho thấy V2H không chỉ giúp người dùng giảm chi phí sạc, giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo thêm động lực để người tiêu dùng chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện.

Công nghệ V2H cho phép xe điện vừa sạc điện từ lưới, vừa có thể cấp điện ngược trở lại cho gia đình, tương tự một máy phát điện nhưng không cần đốt nhiên liệu hóa thạch. Theo nhóm nghiên cứu, điểm mạnh lớn nhất của V2H nằm ở tính linh hoạt trong quản lý năng lượng.

Pin xe điện không chỉ để đi lại, còn giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện. Ảnh: IE

PGS Parth Vaishnav (Trường Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Đại học Michigan), cho biết việc đặt pin xe điện giữa lưới điện và hộ gia đình giúp người dân có thể mua điện vào thời điểm giá rẻ và nguồn điện sạch dồi dào, chẳng hạn buổi chiều khi sản lượng điện mặt trời cao, sau đó lưu trữ trong pin xe để sử dụng vào giờ cao điểm.

Theo ông Vaishnav, nếu mục tiêu của xe điện là giảm phát thải khí nhà kính, thì lợi ích không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông mà còn mở rộng sang khu vực nhà ở, góp phần giảm phát thải cho toàn bộ hệ thống năng lượng.

Nghiên cứu cho thấy trong suốt vòng đời sử dụng xe điện, công nghệ V2H có thể giúp chủ xe tiết kiệm từ 40% đến 90% chi phí sạc, tương đương khoảng 2.400-5.600 USD. Đồng thời, lượng phát thải khí nhà kính trong vòng đời của một hộ gia đình có thể giảm từ 24 đến 57 tấn CO2, tương đương với 80-190 chuyến bay một chiều giữa New York và Los Angeles.

Nhóm nghiên cứu nhận xét đây là một trong những đánh giá toàn diện nhất cho đến nay về lợi ích kinh tế và môi trường của công nghệ V2H đối với hộ gia đình. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm sử dụng mô hình xe SUV cỡ trung và phân tích nhiều yếu tố khác nhau như giá điện, mức phát thải của lưới điện và điều kiện khí hậu.

Toàn bộ nước Mỹ được chia thành 432 khu vực dựa trên đặc điểm khí hậu và hệ thống điện. Kết quả cho thấy, trong hầu hết các kịch bản, V2H đều mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, đủ lớn để khuyến khích người dùng áp dụng công nghệ này.

Các nhà khoa học cũng lưu ý rằng công nghệ V2H hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, do đó người dùng có thể cần thêm thời gian để khai thác đầy đủ lợi ích.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Energy đã cho thấy tiềm năng lớn của V2H, tạo thêm cơ sở kinh tế và môi trường để thúc đẩy việc phát triển và phổ biến công nghệ này trong tương lai.