Hiện tại, dây chuyền này chưa đạt năng lực sản xuất hàng loạt, chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm và đánh giá. Việc có thể tạo ra các tế bào pin đạt chuẩn sử dụng cho xe điện đã khẳng định bước tiến công nghiệp đáng kể của Trung Quốc.

Pin thể rắn khác biệt hoàn toàn với pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện giải lỏng. Nhờ chất điện giải rắn, loại pin này không chỉ có mật độ năng lượng cao hơn mà còn an toàn hơn về mặt nhiệt, giảm nguy cơ cháy nổ và cho phép hoạt động ở nhiệt độ cao hơn.

GAC cho biết, pin thể rắn có khả năng chịu nhiệt từ 300-400 độ C, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh hơn, mở ra triển vọng cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng xe điện.

Điểm đáng chú ý là công nghệ mới của GAC đạt được năng lượng gần gấp đôi so với các cell pin hiện tại. Nếu đúng như tuyên bố, một chiếc xe điện hiện nay với phạm vi hoạt động 500km có thể đạt tới 1.000km với cùng kích thước bộ pin.

Trung Quốc dẫn đầu công nghệ pin xe điện. Ảnh: WC

Mật độ điện tích bề mặt 7,7 mAh/cm2 mà GAC đạt được trên dây chuyền thử nghiệm vượt xa mức tối đa khoảng 5 mAh/cm2 của các dây chuyền pin truyền thống. Đây là chỉ số quan trọng, quyết định khả năng sản xuất các điện cực dày nhưng vẫn ổn định, vốn là nút thắt lớn khiến pin thể rắn khó đạt tới giai đoạn công nghiệp hóa.

Nếu công nghệ này được chứng minh khả thi trên dây chuyền thử nghiệm, điều đó cho thấy GAC đã kiểm soát được chất điện giải rắn cũng như quy trình sản xuất điện cực khô, mở ra cơ hội sản xuất pin thể rắn quy mô công nghiệp trong tương lai.

Dự kiến, tập đoàn sẽ bắt đầu thử nghiệm pin trên xe thực tế từ năm 2026 và hy vọng mở rộng sản xuất thương mại từ 2027 đến 2030, phụ thuộc vào phản ứng thị trường, chi phí nguyên vật liệu và khả năng phát triển chuỗi cung ứng.

Sự ra đời của dây chuyền pin thể rắn dung lượng lớn cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang năng lực sản xuất công nghiệp, đồng thời đưa GAC trở thành một trong số ít doanh nghiệp toàn cầu sở hữu dây chuyền thử nghiệm cho cell pin lớn, từ đó cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.