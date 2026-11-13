Chủ nhà Italia của Roberto Mancini lật ngược thế trận sau khi thủng lưới sớm, đánh bại tuyển Pháp do Zinedine Zidane dẫn dắt với kết quả bất ngờ 3-1.

Tuyển Pháp thất vọng

Vắng Kylian Mbappe vì chấn thương và thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, đội tuyển Pháp thua Italia 1-3 trên sân San Siro ở vòng bảng UEFA Nations League.

Đây là thất bại đầu tiên của Pháp tại Nations League 2026/27, cũng là trận thua đầu tiên dưới thời Zinedine Zidane. Điều này khiến hai chiếc vé vào tứ kết vẫn bỏ ngỏ trước lượt trận cuối, với 3 đội cạnh tranh là Italia, Pháp và Bỉ.

Pháp không hiệu quả khi vắng Mbappe. Ảnh: FFF

Tuyển Pháp sa sút rõ rệt trong nửa giờ cuối. Ngược lại, sau khi kiên cường chống đỡ suốt phần lớn trận đấu, “Azzurri” đã tận dụng các cơ hội để đảo lộn cục diện bảng đấu. Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ tiếp theo của Pháp, là đội duy nhất đã hết cơ hội đi tiếp sau khi thua Bỉ 1-2 trên sân nhà, dù Arda Guler ghi bàn mở tỷ số sau 20 phút.

Italia của Roberto Mancini tạm đứng đầu bảng với cùng 10 điểm như Pháp. Bỉ đứng thứ ba với 9 điểm và sẽ tiếp đoàn quân thiên thanh tại Brussels vào cuối tuần này.

Quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé tứ kết vẫn thuộc về Italia và Pháp, khi cả hai chỉ cần hòa lượt cuối để chia sẻ hai vị trí đầu bảng.

Ở lượt trận thứ 5 Nations League tại Milan, Pháp nắm quyền tự quyết. Chỉ cần hòa là “Les Bleus” chắc suất vào tứ kết, trong khi một chiến thắng sẽ giúp họ bảo đảm ngôi đầu bảng.

Nhưng Pháp trắng tay và mục tiêu đi tiếp vẫn chưa thành hiện thực. Đội bóng của Zidane khởi đầu như vũ bão, song các cú dứt điểm lại tìm đến cột dọc.

Các cầu thủ khách dần đánh mất thế trận vào tay Italia, vốn chưa thắng trận sân nhà nào ở Nations League mùa này.

Màn ngược dòng của “Azzurri”

Pháp đến Milan với chuỗi 9 trận bất bại ở giải đấu và áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Adrien Rabiot đánh đầu, Lucas Da Cunha sút từ ngoài vòng cấm, báo hiệu sức ép của đội khách trước khi họ mở tỷ số ở phút thứ 10.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng thẳng vào chân Michael Olise. Ngôi sao của Bayern Munich tiến thêm vài mét, loại bỏ Bastoni một cách dễ dàng rồi tận dụng món quà ấy để đưa Pháp vượt lên.

Da Cunha và Bradley Barcola đều có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng sự vắng mặt của Mbappe để lại dấu ấn rõ rệt khi Pháp bỏ lỡ hàng loạt cơ hội.

Italia ghi bàn ngay trong pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên ở phút 26. Nicolo Cambiaghi vượt qua Malo Gusto trong pha đối đầu bên cánh trái, xuống sát đường biên ngang rồi căng bóng về cột gần.

Italia ngược dòng thành công. Ảnh: FIGC

Tiền đạo Pio Esposito băng lên trước người theo kèm và đánh bại Mike Maignan - người hầu như không kịp phản ứng. Bàn gỡ giúp đội bóng của Mancini chơi tự tin hơn và đẩy cao đội hình.

Maignan phải cản thêm một cú sút của Esposito trong vòng cấm, dù Pháp vẫn kiểm soát thế trận. Khoảng 10 phút trước giờ nghỉ, Barcola sút trúng cột dọc khi Donnarumma đã bị đánh bại. Trở lại sân sau giờ nghỉ, đến lượt Rayan Cherki cũng đưa bóng dội cột bằng cú sút từ rìa vòng cấm.

Italia đứng vững và có cơ hội lớn khi trận đấu bước sang phút 60. Malo Gusto, người chơi thiếu chắc chắn ở vị trí hậu vệ phải suốt trận, phạm lỗi với Cambiaghi trong vòng cấm. Esposito thực hiện quả phạt đền rất tệ, sút chệch khung thành.

Bất chấp điều đó, đội bóng từng làm khán giả 3 kỳ World Cup gần nhất vẫn giữ được đà lên bóng và vượt lên ở phút 63. Nicolo Barella có pha tranh chấp bóng thành công, tung đường chuyền ra cánh trái cho Federico Dimarco, người vừa vào sân. Đường căng ngang sau đó của hậu vệ Inter Milan được Davide Frattesi kết thúc chính xác ở khu vực 5,5 mét.

Pháp mất phương hướng và để lộ khoảng trống ở hàng thủ khi dồn lên tìm bàn gỡ. Italia tận dụng một pha phản công sắc bén để tạo tình huống ghi bàn thứ 3.

Trong thế bị động, Dayot Upamecano phạm lỗi rõ ràng với Antonio Vergara trong vòng cấm, khiến Pháp chịu thêm một quả phạt đền. Lần này, Pio Esposito sút thành công, ấn định chiến thắng cho Italia.

Đến lúc này Zidane mới thực hiện một loạt thay đổi nhân sự, trong đó có màn ra mắt của các cầu thủ trẻ Eli Junior Kroupi, Senny Mayulu và Sael Kumbedi. Dù vậy, “Les Bleus” không thể khởi sắc.

Chiến thắng của Italia đẩy cuộc đua giành vé vào tứ kết đến lượt trận cuối hứa hẹn căng thẳng.