Bàn thắng quyết định của tân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane đem về chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh trước Croatia, trong trận đấu tại Nations League.
Nguồn ảnh: 433, Uefa
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