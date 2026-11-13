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Phận làm khách nhưng Tây Ban Nha chiếm thế chủ động từ đầu
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Nhưng mãi đến cuối hiệp một, Alex Baena mới giúp nhà ĐKVĐ World Cup mở tỷ số trên chấm 11m
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách
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Hiệp hai diễn ra với ưu thế vẫn nghiêng về Tây Ban Nha
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Phút 72, Krejci bên phía chủ nhà bị đuổi khỏi sân
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Đá hơn người, Tây Ban Nha tìm được bàn thứ hai ở phút bù giờ của Pubill
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Chiến thắng dễ dàng của Tây Ban Nha
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Nhà vô địch World Cup thị uy sức mạnh ở Nations League

Nguồn ảnh: 433, Uefa