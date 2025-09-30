Đạo luật AI lấy con người làm trung tâm, minh bạch, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư. Ảnh: Midjourney

Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu phê duyệt một đạo luật toàn diện điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả việc áp dụng hình phạt tù đối với những ai sử dụng công nghệ này để gây hại - chẳng hạn tạo ra deepfake - và hạn chế việc trẻ em được tiếp cận AI.

Theo chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni, đạo luật này vốn phù hợp với Đạo luật AI mang tính bước ngoặt của EU, là một động thái quyết định trong việc định hình cách AI được sử dụng trên toàn nước Ý.

Mục tiêu là thúc đẩy “việc sử dụng AI lấy con người làm trung tâm, minh bạch và an toàn”, đồng thời nhấn mạnh “đổi mới, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư”.

Hình phạt hình sự: Áp dụng mức án tù từ 1 đến 5 năm đối với hành vi phát tán bất hợp pháp nội dung do AI tạo ra hoặc bị thao túng nếu gây hại.

Xử lý tội phạm: Hình phạt nặng hơn đối với việc dùng AI để phạm tội, bao gồm gian lận và đánh cắp danh tính.

Giám sát trong lao động và các lĩnh vực: Quy định chặt chẽ hơn về tính minh bạch và sự giám sát của con người khi AI được áp dụng tại nơi làm việc và trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tư pháp và thể thao.

Trẻ em: Trẻ dưới 14 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ mới được tiếp cận AI.

Bản quyền: Tác phẩm có sự hỗ trợ của AI được bảo hộ nếu xuất phát từ nỗ lực sáng tạo thực sự của con người; việc khai thác văn bản và dữ liệu bằng AI chỉ được phép đối với nội dung không có bản quyền hoặc nghiên cứu khoa học của các tổ chức được ủy quyền.

Alessio Butti - Thứ trưởng phụ trách chuyển đổi số - cho biết, luật này “đưa đổi mới quay trở lại trong phạm vi lợi ích công, định hướng AI hướng tới tăng trưởng, quyền lợi và sự bảo vệ toàn diện cho công dân”.

Chính phủ đã giao Cơ quan Kỹ thuật số Ý và Cơ quan An ninh mạng Quốc gia thực thi luật, sau khi đạo luật nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Quốc hội sau một năm tranh luận.

Trong bài phát biểu về AI hồi tháng 3 năm ngoái, Meloni nhấn mạnh: “Phải có một cách tiếp cận kiểu Ý khi nói đến trí tuệ nhân tạo – một cách để phát triển và một cách để quản trị AI theo kiểu Ý.”

Bà xem công nghệ này là “cuộc cách mạng vĩ đại nhất của thời đại chúng ta”, nhưng cho rằng nó chỉ có thể phát huy hết tiềm năng “nếu được phát triển trong một khuôn khổ các quy tắc đạo đức tập trung vào con người, quyền và nhu cầu của họ.”

Luật cho phép phân bổ tới 1 tỷ euro (870 triệu bảng Anh) từ quỹ đầu tư mạo hiểm do nhà nước hậu thuẫn để hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI, an ninh mạng và viễn thông. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng con số này còn quá nhỏ so với mức đầu tư khổng lồ của Mỹ và Trung Quốc.

(Nguồn: The Guardian)