Phía Đông TP.HCM: Vùng trũng giá nhưng sóng hạ tầng tăng cao

Theo Batdongsan.com.vn mới công bố, so với đầu năm, mức độ quan tâm bất động sản tại vùng ven TP.HCM, trong đó có Đồng Nai thuộc phía Đông TP.HCM đứng top 2. Sức nóng này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền ra khỏi TP.HCM, hướng đến các khu vực là “vùng trũng giá” nhưng sở hữu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, quỹ đất rộng và còn dư địa tăng giá. Đây chính là những yếu tố đáp ứng tốt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông và mở rộng mạng lưới kết nối vùng, tạo trục giao thương thông suốt giữa các vùng kinh tế trọng điểm

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Ngoài ra, Đồng Nai giữ vị thế quan trọng khi sở hữu vai trò chiến lược trong việc nối liền các trung tâm logistics - công nghiệp - dịch vụ, kết nối các trung tâm sản xuất (như Bình Dương cũ), trung tâm logistics & dân cư (Đồng Nai), với trung tâm dịch vụ & tài chính (TP.HCM).

Ghi nhận cho thấy, Đồng Nai nằm trong top 5 tỉnh có chất lượng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, đường bộ nổi bật nhất cả nước với Sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, và các tuyến vành đai 3 - 4 TP.HCM, đường sắt trên không (Metro) Thủ Thiêm - Long Thành, Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua Đồng Nai), cảng biển lớn như Cát Lái, Phước An,… Đặc biệt, trong năm nay, hàng loạt hạ tầng trọng điểm cán đích, đi vào vận hành như sân bay Long Thành, nút giao Tân Vạn, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,… sẽ khiến làn sóng “săn lùng” BĐS phía Đông TP.HCM tăng mạnh hơn nữa.

Vị trí cầu Đồng Nai 2. Ảnh: thesaigontimes.vn

Theo đánh giá của CBRE Vietnam, bất động sản Đồng Nai đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng kết nối được nâng tầm. Các dự án như Izumi City (Long Hưng, Đồng Nai) với phân khu mới ra mắt là Izumi Canaria hội tụ lợi thế “nhất cận giang, nhì cận thị, tam cận lộ” là biểu tượng sống xanh và lý tưởng trong xu hướng dịch chuyển đô thị hiện nay.

Hơn nữa, Izumi City nằm trên trục kết nối chiến lược TP.HCM - Long Thành - Vũng Tàu, giao thoa giữa Biên Hòa và TP. Thủ Đức. So với thị trường TP.HCM và TP. Thủ Đức, nền giá căn hộ và nhà thấp tầng ở Biên Hòa thấp hơn 40-60%, tạo ra biên độ lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Izumi Canaria “đón đầu” đà phát triển phía Đông thành phố

Là phân khu ven sông hiếm hoi thuộc dự án đô thị tích hợp Izumi City với mức giá hợp lý, Izumi Canaria là lời mời gọi dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa và biết nắm bắt cơ hội trước khi thị trường kịp định giá lại.

Phối cảnh minh họa phân khu Izumi Canaria. Ảnh: Nam Long Group

Chính sách bán hàng tại Izumi Canaria không đơn thuần là ưu đãi, mà là sự thấu hiểu dòng tiền và tâm lý thị trường. Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu 3% dành cho 100 khách hàng tiên phong, 2% cho khách hàng ký hợp đồng trong ngày mở bán chính là lời tri ân cho sự tin tưởng đi đầu.

Điểm đặc biệt của chính sách bán hàng lần này nằm ở ba gói bàn giao linh hoạt: 12 - 24 - 36 tháng, được thiết kế như những “nhịp thở tài chính”, phù hợp với từng chiến lược đầu tư. Gói 12 tháng là lựa chọn lý tưởng cho những nhà đầu tư “cá mập” - những ai muốn đón đầu giá tốt nhận chiết khấu lớn. Khoảng chênh lệch ấy không chỉ là lợi nhuận mà còn là nguồn lực để hoàn thiện nội thất, nâng tầm giá trị sản phẩm.

Trong khi đó gói 24 - 36 tháng là sự linh hoạt cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chọn lịch thanh toán chuẩn, hoặc vay ngân hàng với hỗ trợ lãi suất lên tới 11 tháng. Chỉ cần đóng 10% khi ký hợp đồng mua bán, phần thanh toán còn lại được chia nhỏ, giãn đến năm 2028, nương theo tiến độ hạ tầng - một sự đồng điệu giữa tài chính cá nhân và nhịp phát triển khu vực.

Lộ trình thanh toán Izumi Canaria nương theo lộ trình hạ tầng khu vực phía Đông. Ảnh phối cảnh dự án: Nam Long Group

Izumi Canaria không chỉ là tổ ấm đáng sống, mà là một cơ hội đầu tư cho tương lai thịnh vượng. Mỗi chính sách, mỗi gói thanh toán đều được thiết kế như một cánh cửa mở ra hành trình sinh lời bền vững. Và khi hạ tầng hoàn thiện, khi cộng đồng hình thành, những nhà đầu tư chọn đúng thời điểm sẽ là người hưởng trọn trái ngọt của tầm nhìn dài hạn.

