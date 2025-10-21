Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn công tác TPHCM chiều nay đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhằm bàn giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương, thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu tăng trưởng vẫn chưa đồng đều, hạ tầng giao thông và đô thị chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Với vị trí chiến lược và tiềm lực phát triển lớn, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi các công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khai thác vào năm 2026.

“Nếu kết nối hạ tầng không đồng bộ, có thể đánh mất cơ hội phát triển. Vì vậy, trong hội nghị hôm nay, Đồng Nai cam kết sẽ hành động cụ thể, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng, nhất là kết nối giao thông với TPHCM”, ông Văn nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Văn cho rằng, sân bay Long Thành không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế mà còn là trung tâm kết nối, lan tỏa phát triển vùng Đông Nam Bộ. Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình này, việc đồng bộ hóa hệ thống giao thông giữa TPHCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hiện hai địa phương đang phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai nhiều dự án giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và đường sắt đô thị kéo dài từ TPHCM đến sân bay Long Thành.

“Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra không gian phát triển liền mạch, chất lượng cao giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng”, ông Văn nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định, với sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ TPHCM, tỉnh sẽ hành động mạnh mẽ, tận dụng “thời điểm vàng” để tạo bước ngoặt về hạ tầng, hình thành không gian phát triển liên thông và bền vững.

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hai địa phương thống nhất triển khai nhiều công trình hạ tầng lớn nhằm tăng cường liên kết vùng và phục vụ khai thác sân bay Long Thành trong thời gian tới.

Hiện Đồng Nai và TPHCM có hơn 45 điểm giao thông kết nối, gồm 14 tuyến hiện hữu, 13 tuyến đang thi công và 18 tuyến trong quy hoạch. Hệ thống đường bộ đang chịu áp lực lớn, đặc biệt quốc lộ 1 và quốc lộ 51 cần sớm được mở rộng và xây thêm cầu, tuyến mới.

Ngoài 9 tuyến xe buýt liên tỉnh với hơn 500 chuyến mỗi ngày, 2 địa phương dự kiến mở thêm tuyến buýt xanh kết nối trực tiếp sân bay Long Thành.

Nhiều dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh như cầu Cát Lái (20.500 tỷ đồng), cầu Long Hưng (11.700 tỷ đồng), cầu Phú Mỹ 2, cùng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành dài hơn 41km, vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.

Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu tuyến tàu điện ngầm Tân Sơn Nhất - Long Thành, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm đầu tư quốc lộ 51C để giảm tải giao thông và hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng tình với các ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng về những việc giữa hai địa phương sẽ cùng triển khai thời gian tới.

Ông cho rằng, để các dự án kết nối hạ tầng giao thông được triển khai hiệu quả, cần nhìn thẳng vào những vướng mắc thực tế, trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng và sự chênh lệch về đơn giá bồi thường giữa hai địa phương.

“Hai địa phương cần thẳng thắn trao đổi, cùng chia sẻ khó khăn để tìm ra giải pháp chung, mở ra sự hợp tác thực chất và mang lại hiệu quả”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.