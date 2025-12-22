Sau giai đoạn điều chỉnh, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với xu hướng rõ rệt: tìm kiếm tài sản an toàn, pháp lý chuẩn chỉnh, chủ đầu tư uy tín. Trong đó, bất động sản liền thổ nổi lên như một kênh tích sản “chắc thắng”, đặc biệt với những dự án có vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và quy hoạch bài bản.

Xu hướng “tích đất” và sức hút từ Đồng Nai

Theo Batdongsan.com, dòng vốn đang dịch chuyển rõ rệt về các đô thị vệ tinh với minh chứng là mức độ quan tâm đến bất động sản Đồng Nai tăng 21% tính đến tháng 9/2025, cao gấp đôi trung bình 9% của khu Đông TP.HCM theo báo cáo VRES - Hội nghị Bất động sản Việt Nam 2025. Sự tăng trưởng này được củng cố bởi tiến độ triển khai hạ tầng mạnh mẽ. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại Đồng Nai đạt 35% tính đến hết tháng 9/2025, cùng với sự tăng tốc của các tuyến liên kết vùng như Vành đai 3 và Metro nối dài.

Theo CBRE, Đồng Nai đã chứng minh là một thị trường sôi động hàng đầu, đặc biệt ở phân khúc bất động sản liền thổ, dẫn đầu với tỷ lệ lấp đầy nguồn cung lên tới 95% trong giai đoạn 2020-2025 phản ánh ưu thế về nhu cầu thực và tiềm năng tăng giá bền vững.

Tư duy đầu tư "ăn chắc mặc bền"

Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh, giới đầu tư, đặc biệt là khu vực miền Bắc, đang chuyển hướng sang nắm giữ dài hạn những tài sản có giá trị thực, ưu tiên sự an toàn, tìm kiếm tài sản hữu hạn và có tính chủ động cao khi lựa chọn sản phẩm đầu tư.

Trong khi đó, bất động sản liền thổ như nhà phố, biệt thự tại các đô thị quy mô lớn được xem là tài sản hữu hạn bởi quỹ đất lớn ngày càng khan hiếm. Tâm lý sở hữu nhà đất, được ra sổ đỏ từng căn mang lại sự an tâm về pháp lý và quyền tài sản cho người Việt.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, bất động sản liền thổ, đặc biệt trong khu đô thị quy hoạch bài bản, thường có biên độ giảm giá thấp khi thị trường biến động và phục hồi nhanh do tính thanh khoản chọn lọc và tập trung vào nhu cầu ở thực hoặc tích sản dài hạn. Hơn nữa, sở hữu nhà liền thổ cũng cho phép nhà đầu tư toàn quyền chủ động và linh hoạt khai thác tài sản để ở, cho thuê, kinh doanh hoặc chuyển nhượng.

Izumi City: Điểm tựa từ những lợi thế "hiếm"

Trong bối cảnh quỹ đất sạch ven sông ngày càng khan hiếm, Izumi City với phân khu compound thấp tầng Izumi Canaria được xem là một 'hàng hiếm' của thị trường. Tọa lạc tại Long Hưng (Đồng Nai), dự án đón đầu sự tăng trưởng bùng nổ khi nằm ngay trục kết nối huyết mạch, hưởng lợi trực tiếp từ các dự án trọng điểm như Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, Biên Hòa-Vũng Tàu, Vành đai 3, Cầu Đồng Nai 2 và sân bay Long Thành vừa vận hành đón chuyến bay đầu tiên ngày 19/12.

Lợi thế cạnh tranh vượt trội của dự án còn đến từ tính pháp lý minh bạch. Được phát triển bởi Nam Long Group cùng 2 đối tác Nhật Bản, dự án đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, đang triển khai bàn giao sổ hồng cuốn chiếu cho cư dân giai đoạn 1 và hiện đã có giấy phép mở bán 461 căn thuộc phân khu thấp tầng Izumi Canaria.

Nằm trong khu đô thị tích hợp 170 ha, phân khu Izumi Canaria sở hữu gần 1km mặt giáp sông nước, mang lại lợi thế cảnh quan độc bản. Dự án không chỉ có pháp lý rõ ràng mà còn được thừa hưởng hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, cùng hệ thống tiện ích nội-ngoại khu đồng bộ.

Bên cạnh đó, Izumi City còn sở hữu lợi thế đặc biệt mà ít dự án nào có được khi chỉ cách sân golf Long Thành khoảng 5 phút chạy xe. Vị trí này giúp dự án thu hút cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và golfer; giúp nâng tầm giá trị sống và củng cố tiềm năng tăng giá bền vững cho dự án.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng chọn lọc, Izumi City sở hữu lợi thế của một tài sản chiến lược. Dự án đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu quan trọng: an cư, sinh lời và tích sản dài hạn nhờ sự kết hợp hiếm có giữa vị trí hạ tầng đón đầu, pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và cảnh quan hiếm có.

