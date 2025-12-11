Metro kết nối sân bay Long Thành là “bước mở đường”

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết “Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến thẳng sân bay Long Thành”, nhiều độc giả đã bày tỏ quan điểm ủng hộ và kỳ vọng vào dự án này.

Tuyến metro từ sân bay Long Thành đi Tân Sơn Nhất dự kiến khoảng 40 phút. Ảnh: T.K

Độc giả Đỗ Trung nhận định, việc kết nối tuyến metro giữa TPHCM và Đồng Nai sẽ mở ra một không gian phát triển mới, đồng thời giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tuyến metro này còn tạo điều kiện cho giao thương, phát triển kinh tế giữa hai địa phương.

Cùng quan điểm, độc giả Nguyễn Dương Hào cho rằng dự án sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả người dân và chuyên gia.

“Như vậy, các chuyên gia có thể sống tại TPHCM và hàng ngày di chuyển đến sân bay Long Thành làm việc. Ngược lại, nhiều người dân có thể sinh sống tại Đồng Nai nhưng vẫn dễ dàng vào TPHCM để học tập và làm việc”, bạn Hào chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của tuyến metro kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành trong việc giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển bất động sản và mở rộng các khu đô thị mới dọc theo tuyến đường.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang có phương án kéo dài đến sân bay Long Thành. Ảnh: T.K

Một độc giả khác cho rằng, hướng tuyến rất hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu và có tính cấp thiết. Lưu lượng khách sẽ rất cao và ổn định khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

“Tuy nhiên, tiến độ dự án nên bám theo tiến độ hoàn thiện sân bay, cần thiết thì nên phân thành nhiều gói thầu với nhiều nhà thầu để làm song song, tổng lực nhằm đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phục vụ nhu cầu vận tải đồng bộ với khai thác sân bay”, độc giả này nêu.

Mặc dù lo ngại nguồn vốn đầu tư lớn, độc giả Tale Minh đánh giá cao hiệu quả của tuyến metro. “Lo ngại nguồn vốn lớn thôi chứ tuyến metro TPHCM mà kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành thì nhất rồi. Hành khách ở Long Thành, 30 phút sau đã có mặt ở trung tâm TPHCM, có khi còn nhanh hơn chạy xe từ phường Sài Gòn ra sân bay Tân Sơn Nhất, kẹt xe lắm”.

Có thể thấy rõ việc “hạ tầng đi trước, tầm nhìn xa” là yếu tố quyết định thành công của các dự án quy mô quốc gia. Các ý kiến độc giả cung cấp những góc nhìn chân thực, hữu ích cho cơ quan quản lý trong quá trình sớm triển khai dự án.

Kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất chi mất 40 phút

Với những phản hồi tích cực từ độc giả, dự án metro kết nối TPHCM và Đồng Nai được kỳ vọng sẽ sớm được khởi công, góp phần nâng tầm kết nối vùng và phát triển khu vực.

Toàn cảnh sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và UBND TPHCM, đề xuất bổ sung dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành vào danh mục được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15. Theo địa phương, việc này nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác quỹ đất theo mô hình TOD, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến metro sẽ kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất theo metro số 6 đến ga Thủ Đức, sau đó đi tiếp tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên (metro số 1) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 63 km. Hai địa phương dự kiến tổ chức một số chuyến tàu chạy thẳng, chỉ dừng tại ga Thủ Đức và ga Trung tâm hành chính tỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai sân bay còn 38–40 phút.

Cụ thể, phương án kéo dài metro số 1 bám theo quy hoạch, xuất phát từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, men theo Quốc lộ 1 để kết nối vào ga SC tại Trung tâm hành chính tỉnh. Từ đây, tuyến tiếp tục đi theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa – Long Thành, dọc đường ĐT771, cắt qua cao tốc TPHCM – Long Thành, kết nối vào ga SA rồi rẽ theo hướng các tuyến đường sắt vào sân bay Long Thành.

Hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành đang xây dựng. Ảnh: Hoàng Anh

Đoạn tuyến metro này dài khoảng 41 km, chia thành ba đoạn gồm: từ ga S0 đến ga SC dài 6,1 km; từ ga SC đến ga SA dài 28,2 km; và đoạn vào sân bay dài 7,1 km, chạy song song với tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 60.260 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029.