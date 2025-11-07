Thời điểm cuối năm luôn được xem là "mùa vàng" của thương mại điện tử, khi hàng loạt chiến dịch mua sắm lớn như 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12 liên tiếp diễn ra. Đây cũng là giai đoạn mà các doanh nghiệp, nhà bán hàng phải đối mặt với áp lực vận hành khổng lồ. Trong bối cảnh đó, J&T Express tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác logistics tin cậy, với hàng loạt bước chuẩn bị về hạ tầng và công nghệ quy mô lớn nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đúng hẹn.

Mũi nhọn chiến lược giúp J&T Express chủ động mùa cao điểm

Theo số liệu nội bộ, trong các mùa cao điểm những năm trước, lượng đơn hàng toàn quốc của J&T Express thường tăng tối thiểu 20%. Do đó, doanh nghiệp đã sớm triển khai bốn mũi nhọn chiến lược nhằm củng cố năng lực vận hành.

Trọng tâm đầu tiên là đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển quy mô lớn tại Hà Nội, với diện tích 38.000 m², gồm 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra. Trung tâm được trang bị hệ thống băng chuyền và khu xử lý hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ đo - quét - cân tự động (DWS) giúp nhận diện mã vạch, kích thước và khối lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác. Việc đầu tư này giúp giảm tải cho các tuyến vận chuyển xuyên vùng - đặc biệt là tuyến TP.HCM - Hà Nội.

Song hành với hạ tầng, thời gian qua, doanh nghiệp đã cho bổ sung thêm 315 xe tải mới nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài. Các phương tiện đều được trang bị hệ thống định vị và quản lý hành trình thông minh, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian - đúng với cam kết "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn".

Để nâng cao tính kết nối, J&T Express còn vận hành hệ sinh thái công nghệ toàn diện JMS - nền tảng quản lý và điều phối dữ liệu đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý, phân loại, giao nhận đến chăm sóc khách hàng. JMS tích hợp AI, Big Data, kết nối thời gian thực cùng hệ thống phân loại tự động, giúp doanh nghiệp dự đoán lưu lượng đơn hàng, tối ưu nhân sự - lộ trình, đồng thời giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian giao hàng.

Hệ thống phân loại hàng hóa hiện đại của J&T Express. Ảnh: J&T Express

Bên cạnh đó, với các khách hàng doanh nghiệp, J&T Express phát triển giải pháp "đo ni đóng giày" cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Đơn cử như việc là đối tác vận chuyển các sản phẩm công nghệ của Samsung Electronics Việt Nam, J&T Express đã triển khai đội ngũ giao nhận chuyên biệt, xử lý đơn hàng ngay tại kho hàng của đối tác, cung cấp dịch vụ đóng gói và qui trình chuyên biệt.

Đại diện J&T Express chia sẻ: "Áp lực xử lý đơn hàng trong giai đoạn cuối năm là rất lớn. Chúng tôi xác định chỉ khi kết hợp hạ tầng vững chắc, công nghệ tối ưu và dịch vụ linh hoạt mới có thể đảm bảo vận hành thông suốt, không bị đứt gãy".

Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp

Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của J&T Express. Ảnh: J&T Express

Không đợi đến khi mùa cao điểm gõ cửa, J&T Express đã chủ động chuẩn bị từ nhiều tháng trước nhằm đảm bảo mọi trải nghiệm giao - nhận đều diễn ra chính xác, đúng hẹn và ổn định trên toàn quốc. Với sự đồng hành của J&T Express, các thương hiệu Việt trẻ có thể tự tin sáng tạo, an tâm vận hành và sẵn sàng bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm - nơi mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn là cam kết giữ trọn niềm tin từ khách hàng.

J&T Express là đối tác của thương hiệu thời trang đường phố Việt Urban Monkey. Ảnh: J&T Express

Anh Nguyễn Phú Tường, đại diện thương hiệu thời trang Urban Monkey chia sẻ: "J&T Express luôn mang đến cho tôi cảm giác yên tâm nhờ chính sách hỗ trợ nhà bán hàng rõ ràng, đội ngũ giao hàng tận tâm và thân thiện, cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp. Những trải nghiệm tích cực đó khiến tôi tin tưởng lựa chọn J&T Express làm đối tác giao hàng lâu dài và ổn định".

Phương Dung