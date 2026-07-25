Đầu tư vào năng lực vận hành để cải thiện trải nghiệm giao nhận

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử khiến các doanh nghiệp chuyển phát đứng trước yêu cầu vừa rút ngắn thời gian giao hàng, vừa đảm bảo khả năng xử lý khối lượng đơn lớn trong các giai đoạn cao điểm. Theo đó, thay vì chỉ mở rộng quy mô mạng lưới, nhiều doanh nghiệp chuyển sang đầu tư vào hạ tầng và tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành.

Trung tâm khai thác với hệ thống phân loại tự động góp phần nâng cao hiệu quả vận hành

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2018, J&T Express lựa chọn hướng phát triển này thông qua việc mở rộng hệ thống trung tâm khai thác, tăng cường phương tiện vận chuyển và đầu tư các dây chuyền phân loại tự động.

Mới đây, doanh nghiệp ký kết hợp tác phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tự động theo mô hình xây dựng theo yêu cầu (Built-to-Suit - BTS) tại SLP Park Nam Thuận. Khi đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý đơn hàng tại khu vực phía Nam, rút ngắn thời gian phân loại và tăng khả năng đáp ứng trong các giai đoạn cao điểm.

Song song với đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo sản lượng đơn hàng, tối ưu tuyến vận chuyển và phân bổ nguồn lực. Theo đại diện J&T Express, các giải pháp này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong điều phối vận hành, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải cục bộ khi lưu lượng đơn hàng tăng đột biến.

Những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cũng được J&T Express chia sẻ tại Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 (VALOMA LogTech Forum 2026), nơi các doanh nghiệp logistics cùng trao đổi các mô hình vận hành và xu hướng chuyển đổi số của ngành.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nguồn nhân lực tiếp tục được xem là một trong những nền tảng của hoạt động giao nhận. Doanh nghiệp duy trì các chương trình đào tạo nội bộ, đồng thời phối hợp với các trường đại học và cơ sở đào tạo chuyên ngành để phát triển lực lượng lao động. Việc tham gia chuỗi ngày hội việc làm Valoma Logfair 2026 tại năm thành phố cho thấy định hướng mở rộng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu tăng trưởng của thị trường. Theo kế hoạch năm 2026, J&T Express dự kiến tăng khoảng 15% nhân sự tuyến đầu và 5 - 7% nhân sự quản lý vận hành.

Từ đầu tư vận hành đến trải nghiệm của từng nhóm khách hàng

Theo J&T Express, các khoản đầu tư về hạ tầng và công nghệ được triển khai với mục tiêu cuối cùng là giải quyết những nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp phát triển nhiều kênh tạo đơn, từ tổng đài, website, Zalo Mini App đến ứng dụng di động, cho phép người dùng đặt lịch lấy hàng tận nơi, theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực và tra cứu cước phí trước khi gửi.

Shipper J&T Express đến lấy hàng tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian

Chị Thanh Huyền (Hà Nội), khách hàng sử dụng ứng dụng J&T Express, cho biết: "Đặt đơn trên ứng dụng và hẹn shipper đến lấy hàng tận nơi giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian vì không phải mang hàng ra bưu cục. Cước phí cũng được hiển thị trước nên khá thuận tiện".

Trong khi đó, với các nhà bán hàng trực tuyến, nhu cầu tập trung nhiều hơn vào khả năng xử lý đơn hàng số lượng lớn và giảm tỷ lệ giao không thành công trong các đợt cao điểm. Theo doanh nghiệp, quy trình phối hợp giữa bưu cục, đội ngũ giao nhận và bộ phận chăm sóc khách hàng được điều chỉnh linh hoạt để hỗ trợ các tình huống phát sinh.

Anh Mạnh Đức, chủ một cửa hàng thời trang tại TP.HCM đã sử dụng dịch vụ hơn bốn năm, chia sẻ: "Những đợt cao điểm, bưu cục thường chủ động bố trí phương tiện lấy hàng, shipper cũng hỗ trợ liên hệ với khách hàng nhiều lần và chủ động thông báo với shop các trường hợp khách hàng cần tư vấn nên tỷ lệ giao thành công được cải thiện".

Chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp 8 năm

J&T Express lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm phát triển trong suốt 8 năm qua

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm hoạt động tại Việt Nam, J&T Express triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Trong đó, chương trình "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" áp dụng cho người dùng ứng dụng J&T Express. Với mỗi lượt giới thiệu thành công, khách hàng sẽ nhận voucher giảm 50% cước phí (giảm tối đa 50.000 VNĐ), trong khi người dùng mới được tặng bộ 5 voucher, mỗi voucher trị giá 10.000 VNĐ sau khi đăng ký tài khoản thành công. Tất cả voucher đều áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 22.000 VNĐ.

Đặc biệt, trong tuần lễ sinh nhật (23 - 29/7/2026), J&T Express dành tặng voucher mua sắm UrBox trị giá 50.000 VNĐ cho 1.000 khách hàng mới đầu tiên đăng ký tài khoản và hoàn tất đơn hàng đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình.

Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của thị trường thương mại điện tử, J&T Express cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực vận hành và các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm giao nhận, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Phương Dung