Jack Ma tham dự lễ kỷ niệm vào chiều 8/12. Đây là lần đầu tiên ông nhắc đến Ant Group kể từ khi công ty fintech hủy bỏ thương vụ IPO bom tấn hồi tháng 11/2020.

Đầu năm ngoái, doanh nhân Trung Quốc cam kết trao lại quyền kiểm soát Ant Group cho người khác.

Jack Ma ngồi giữa hai lãnh đạo Ant Group khi tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty, ngày 8/12. Ảnh: 36Kr

Trong bài phát biểu ngắn gọn, Ma, một trong những người sáng lập Ant, chúc mừng những thành tựu của công ty. Dù đã từ chức khỏi các vai trò quản lý và giữ kín tiếng trong những năm gần đây, Ma vẫn được xem là nhà lãnh đạo tinh thần của đế chế kinh doanh mà ông đã tạo ra và là bộ mặt của khu vực tư nhân Trung Quốc.

"20 năm trước, Internet chỉ mới bắt đầu và thế hệ của tôi đã may mắn nắm bắt được những cơ hội do Internet mang lại", Ma nói. "Từ quan điểm ngày nay, những thay đổi do trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại trong 20 năm tới sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, vì AI sẽ mang lại một kỷ nguyên vĩ đại hơn".

"AI sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là AI có thể quyết định mọi thứ", ông dự đoán. "Dù công nghệ rất quan trọng, điều quyết định thành công hay thất bại là liệu chúng ta có thể tạo ra những điều thực sự có giá trị và độc đáo trong thời đại sắp tới hay không".

Ma, 60 tuổi, cho biết Ant sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ để mang lại "tiến bộ và thay đổi" cho cuộc sống của mọi người trong hai thập kỷ tới.

Ant không công bố bất kỳ tuyên bố nào về bài phát biểu của Ma nhưng bản ghi và video clip đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Trong một bức ảnh được trang web tin tức công nghệ địa phương 36Kr công bố, Ma được nhìn thấy ngồi tại sự kiện, ở giữa Chủ tịch Ant Group Eric Jing Xiandong và Peng Lei, đồng sáng lập Alibaba và Alipay.

Chỉ vài giờ trước, Ant Group thông báo Jing sẽ chuyển giao vị trí CEO cho Giám đốc tài chính Cyril Han Xinyi từ tháng 3/2025 để ông tập trung vào vai trò chủ tịch.

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Ant Group, cùng với Alipay, đã cách mạng hóa thanh toán ở Trung Quốc và đưa đất nước này vào kỷ nguyên không dùng tiền mặt.

Đồng thời, sự gia tăng nhanh chóng của các công nghệ fintech cũng khiến các cơ quan quản lý phải thay đổi quy định, áp đặt các yêu cầu cấp phép và điều chỉnh kinh doanh.

Ma bày tỏ biết ơn những người đã khuyến khích hoặc chỉ trích Ant trong những năm qua vì chúng giúp Ant phát triển và tiến xa hơn một cách ổn định hơn.

"Tương lai sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi may mắn vì có thể chung tay thay đổi tương lai và tạo ra tương lai”, ông phát biểu.

(Theo SCMP)