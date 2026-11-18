Thị trường SUV plug-in hybrid tại Việt Nam có thêm lựa chọn đáng chú ý khi Jaecoo J7 SHS-P Premium xuất hiện tại đại lý Omoda & Jaecoo ở Hà Nội.

SUV plug-in hybrid có thiết kế lịch lãm

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, Jaecoo J7 SHS-P Premium gây ấn tượng với ngoại hình mạnh mẽ - phong cách đặc trưng của Jaecoo, cùng nền tảng công nghệ Super Hybrid System đã tạo nên dấu ấn của dòng xe.

Jaecoo J7 SHS-P Premium sở hữu những đường nét vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn LED sắc sảo. Xe có kích thước 4.500 x 1.865 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.672 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả gia đình. Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu ngoại thất gồm Xám Olive, Đen Carbon, Trắng Diamond và Bạc Moonlight, phù hợp với nhiều phong cách cá nhân.

Khoang lái sở hữu màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch, màn hình thông tin lái 10,25 inch, hệ thống âm thanh 6 loa cùng nội thất tông đen thanh lịch. Những tiện ích như Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp lọc bụi PM0.3 góp phần nâng cao sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Nội thất tinh tế và tiện nghi của Jaecoo J7 SHS-P Premium

Công nghệ Super Hybrid: Đi phố như xe điện, đi xa đầy chủ động

Điểm nổi bật của Jaecoo J7 SHS-P Premium là hệ thống Super Hybrid System (SHS). Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1,5 Turbo công suất 141 mã lực, mô-tơ điện công suất 201 mã lực và hộp số DHT chuyên dụng cho xe hybrid, mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện giao thông.

Jaecoo J7 SHS-P Premium sử dụng bộ pin CATL dung lượng 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện lên đến 106 km theo tiêu chuẩn NEDC. Với nhu cầu đi lại khoảng 30-40 km mỗi ngày, người dùng có thể tận dụng khả năng vận hành thuần điện cho phần lớn hành trình thường nhật khi xe được sạc đầy và sử dụng trong điều kiện phù hợp.

Khi cần đi xa, hệ thống Super Hybrid phát huy lợi thế nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, giúp người lái chủ động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc. Theo thông số công bố, Jaecoo J7 SHS-P có tầm hoạt động kết hợp trên 1.300 km theo tiêu chuẩn NEDC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 40 kW.

J7 SHS-P Premium được trang bị những công nghệ để đáp ứng hài hòa nhu cầu di chuyển hàng ngày, công việc và những hành trình khám phá cùng gia đình

Bên cạnh hệ truyền động, Jaecoo J7 SHS-P Premium sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa điểm, góp phần duy trì sự ổn định, êm ái và khả năng kiểm soát thân xe trên nhiều điều kiện mặt đường. Khoảng sáng gầm 174 mm cũng giúp mẫu SUV này linh hoạt hơn trong những hành trình ngoài thành phố.

Về an toàn, phiên bản Premium tiếp tục được trang bị 7 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ lái tự động, hỗ trợ tránh va chạm thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, cùng nhiều tính năng và trang bị tiên tiến khác, góp phần gia tăng sự an tâm cho người lái và hành khách.

Giá niêm yết 879 triệu đồng, ưu đãi tháng 11/2026 từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P Premium được giới thiệu với giá niêm yết 879 triệu đồng. Trong tháng 11/2026, khách hàng mua xe VIN 2026 thuộc diện áp dụng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 90 triệu đồng, đưa giá bán sau quy đổi ưu đãi còn từ 789 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tiếp cận chương trình hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay tối đa 80% theo điều kiện áp dụng. Gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt cũng góp phần gia tăng quyền lợi dành cho người mua xe.

Sự xuất hiện của phiên bản Premium tại Việt Nam cũng nằm trong chiến lược toàn cầu của thương hiệu. Trước đó, tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 tổ chức ở Vu Hồ, Trung Quốc, Omoda & Jaecoo tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển công nghệ năng lượng mới, các giải pháp di chuyển thông minh và hệ sinh thái phục vụ người dùng.

Với mức giá hấp dẫn cùng những giá trị công nghệ được duy trì, Jaecoo J7 SHS-P Premium mở rộng cơ hội sở hữu SUV plug-in hybrid cho khách hàng Việt. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam, góp phần hiện thực hóa cam kết “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo Việt Nam)