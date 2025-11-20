Đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu thế công nghệ cao, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chuỗi sản xuất. Hướng đi này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mà còn khẳng định cam kết đóng góp vào tiến trình hiện đại hóa và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Công ty giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025)

Với lợi thế là doanh nghiệp dẫn đầu trong mô hình chăn nuôi khép kín, Japfa Việt Nam tích hợp trang thiết bị hiện đại tại hệ thống trang trại, nhà máy và cơ sở giết mổ công nghiệp. Các giải pháp số hóa như phần mềm quản trị ERP, hệ thống giám sát dữ liệu chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học giúp giảm sai sót và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, công ty phát triển nền tảng số hỗ trợ khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu và nâng cao trải nghiệm.

Bên cạnh đó, công ty chú trọng nghiên cứu tiến bộ sinh học trong lĩnh vực con giống, dinh dưỡng và phòng bệnh. Trong hoạt động sản xuất, nhiều sáng kiến tái sử dụng bao bì, sử dụng xe nâng điện và cải tiến máy móc đã góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu suất vận hành và thân thiện với môi trường.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025), Japfa Việt Nam đã tham gia trưng bày và giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Với chủ đề “Phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai xanh”, công ty đã giới thiệu những sản phẩm chất lượng, đồng thời khẳng định cam kết ứng dụng kỹ thuật số để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thành lập vào năm 1971, Tập đoàn Japfa đang khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc từ đạm động vật lớn trên thế giới. Định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Japfa tại các thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được đầu tư công nghệ tiên tiến và hiện đại

Mới đây, Tập đoàn đã thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ Nhân tạo và Điện toán Lượng tử tại Singapore, đánh dấu bước tiến trong việc thúc đẩy an ninh lương thực khu vực và tầm nhìn tiên phong trong chuyển đổi số. Thông qua việc phối hợp với các đối tác, Trung tâm sẽ ứng dụng AI, điện toán lượng tử và khoa học dữ liệu để giải quyết thách thức thực tế trong chăn nuôi và sản xuất thực phẩm, cải thiện sức khỏe vật nuôi và tăng tính bền vững. Đặc biệt, các chương trình đào tạo nhân lực số cũng được tổ chức thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp hiện đại.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đang triển khai dự án AI giám sát hoạt động trang trại theo thời gian thực để phân tích hành vi và dự đoán vấn đề sức khỏe của vật nuôi. Nhờ giải pháp tiên tiến này, Japfa Việt Nam tăng cường hiệu quả chăn nuôi, đồng thời củng cố nền tảng cho quyết định quản lý thông minh trong tương lai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất tại nhiều trang trại công nghiệp.

Vietnam Report vinh danh Japfa Việt Nam trong top 10 Công ty Nông nghiệp công nghệ cao năm 2025

Nhờ những nỗ lực toàn diện trong đổi mới công nghệ và quản trị, Japfa Việt Nam đã được vinh danh trong top 10 Công ty Nông nghiệp công nghệ cao năm 2025 do Vietnam Report công bố. Công ty đồng thời khẳng định vị thế vững chắc là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, Japfa tiếp tục tăng cường tự động hóa, giảm phát thải carbon và hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín, đóng góp thiết thực vào việc đưa ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và hội nhập toàn cầu.

Phương Dung