Japfa Việt Nam phối hợp với UB MTTQ Việt Nam xã Long Hà (thành phố Đồng Nai) trao tặng gà giống và thức ăn chăn nuôi cho nông dân trên địa bàn

Ngày 31/7, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) phối hợp với UB MTTQ Việt Nam xã Long Hà, thành phố Đồng Nai trao tặng gà giống kèm 5 tấn thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình nằm trong chuỗi dự án “Đồng lòng vì cộng đồng”, được Japfa triển khai trong nhiều năm nhằm cải thiện sinh kế và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo đại diện Japfa Việt Nam, đây là năm thứ ba liên tiếp công ty triển khai chương trình tại xã Long Hà, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng người dân trong xây dựng sinh kế bền vững, giúp bà con từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Japfa Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương trong nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Long Hà - kỳ vọng nguồn hỗ trợ sẽ được các hộ dân sử dụng hiệu quả, góp phần tạo thêm sinh kế và từng bước cải thiện đời sống.

Gà chọi đã tiêm vắc xin và phân loại trống mái được trao tặng nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sinh kế

“Đối với các hộ dân được nhận hỗ trợ hôm nay, mong bà con sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, chăm sóc tốt đàn gà, tích cực học hỏi và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật chăn nuôi. Qua đó, nguồn hỗ trợ sẽ trở thành động lực giúp các gia đình cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng những mô hình hiệu quả sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng”, bà Hương chia sẻ.

Giống vật nuôi hỗ trợ sinh kế cho bà con trong chương trình là 10.000 gà chọi đã tiêm vắc xin và phân loại trống mái. Đây là sản phẩm gà lai thả vườn chất lượng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, dễ nuôi, sức đề kháng tốt và mang lại giá trị kinh tế ổn định. Gà chọi Japfa có màu lông, kiểu mào, màu chân đa dạng là một đặc trưng được ưa chuộng thả vườn tại Việt Nam.

Người dân xã Long Hà đến nhận gà giống

Thức ăn chăn nuôi sử dụng mang thương hiệu Comfeed 610, được sản xuất tại hệ thống nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại của Japfa theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của gà trong giai đoạn đầu, giúp đàn gà sinh trưởng khỏe mạnh.

Hiệu quả của chương trình được minh chứng qua kết quả chăn nuôi của nhiều hộ dân. Ông Điểu Lót (thôn Tân Long 1), một trong những hộ được hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi từ năm 2024, chia sẻ: “Hai năm liên tiếp nuôi gà Japfa, đàn gà của gia đình tôi đều đạt tỷ lệ sống lên đến 100%. Sau khoảng 3 tháng, mỗi con nặng trung bình hơn 3 kg, lông mượt, mào đỏ đẹp nên xuất bán được giá tốt, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập”. Từ kinh nghiệm chăn nuôi đã tích lũy và nguồn giống gà chọi được hỗ trợ trong năm nay, ông Điểu Lót cho biết sẽ tiếp tục chăm sóc tốt đàn gà, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Ông Điểu Lót (thôn Tân Long 1) chia sẻ về hiệu quả chăn nuôi khi được hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi.

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị khép kín trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, Japfa xác định phát triển bền vững không chỉ là nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ, con giống và các giải pháp chăn nuôi hiện đại, doanh nghiệp liên tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và hỗ trợ sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Đến nay, thông qua dự án “Đồng lòng vì cộng đồng”, công ty đã trao tặng hơn 100.000 con gà giống cho người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh, thành.

(Nguồn: Japfa Việt Nam)